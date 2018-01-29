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«Вест Бромвич» укрепил свои ряды защитником сборной Египта

сегодня, 21:07

Как и ожидалось, «Вест Бромвич» арендовал защитника «Замалека» Али Габра до конца сезона. По окончании нынешней кампании «дрозды» имеют право выкупить футболиста по заранее оговоренной цене. Она, впрочем, не разглашается.

Сперва сообщалось, что предложение англичан не устроило руководителей египетского клуба, однако второе предложение оказалось более привлекательным.

Отметим, что Габр представляет сборную Египта, в составе которой выступает с 2014 года.

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