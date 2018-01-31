В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» минимально одолел «Аталанту». В другом поединке «Милан» сыграет с «Лацио».
Бергамо, стадион «Атлети Адзурри».
«Аталанта» – «Ювентус» – 0:1 (0:1)
Гол: Игуаин 3.
«Аталанта»: Бериша, Паломино, Масиелло, Кастань, Толой, Кристанте (Барроу, 76), де Рон, Гомес (Петанья, 82), Фройлер, Хатебур, Корнелиус (Иличич, 46).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
«Ювентус»: Буффон, Бенатиа (Барцальи 82), Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Хедира, Пьянич (Бентанкур 90), Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески 63), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Кьеллини 50, Толой 76, Масиелло 80, Бентанкур 90+4.
На 25-й минуте Гомес не реализовал пенальти (вратарь)
Судья: Паоло Валери.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
три удаления у Кьево уже мало. Теперь игрок Атланты делает специально незабитый пенальти. это от отчаяния. мне стало известно что у ювентуса огромные долги перед нашими повелителями. Китайские господа переключили внимание на них. будет принято решение о том как делать распродажу ювентуса. их эпоха кончилась, начинаится наше поднимание.
завтра дорогие мои великий Милан разгромно выйдет в финал и положит конец дибалам буффонам игуанинам.
три удаления у Кьево уже мало. Теперь игрок Атланты делает специально незабитый пенальти. это от отчаяния. мне стало известно что у ювентуса огромные долги перед нашими повелителями. Китайские господа переключили внимание на них. будет принято решение о том как делать распродажу ювентуса. их эпоха кончилась, начинаится наше поднимание.
завтра дорогие мои великий Милан разгромно выйдет в финал и положит конец дибалам буффонам игуанинам.