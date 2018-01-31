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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутФонбет1.255.811.5
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеФонбет1.73.75.1
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«Ювентус» сделал заявку на выход в финал Кубка Италии

сегодня, 00:45
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» минимально одолел «Аталанту». В другом поединке «Милан» сыграет с «Лацио».

Бергамо, стадион «Атлети Адзурри».

«Аталанта» – «Ювентус» – 0:1 (0:1)
Гол: Игуаин 3.

«Аталанта»: Бериша, Паломино, Масиелло, Кастань, Толой, Кристанте (Барроу, 76), де Рон, Гомес (Петанья, 82), Фройлер, Хатебур, Корнелиус (Иличич, 46).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

«Ювентус»: Буффон, Бенатиа (Барцальи 82), Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Хедира, Пьянич (Бентанкур 90), Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески 63), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Кьеллини 50, Толой 76, Масиелло 80, Бентанкур 90+4.

На 25-й минуте Гомес не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Паоло Валери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 09:17
Не так просто нынче никому выигрывать в Бергамо
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:35
Нормально сыграли. Дома закрепим успех.
Великий Князь
Великий Князь ответил pinturicchio86
сегодня в 08:34
pinturicchio86:
кто лайкает этого гомоэректуса)))
В основном гомоэректус)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
Юве явный фаворит
eaguar
eaguar
сегодня в 04:31
удачи
амурец
амурец
сегодня в 03:21
ну здесь Буффон молодец нет слов, но всё равно так он играет раз в год
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил juchok
сегодня в 02:22
juchok:
не пробили тб 1.5(((( абыдна....
я брал 2,5 меньше, было понятно, что будет мало голов
SSFormello
SSFormello
сегодня в 01:56
Не думаю, что богини способны на камбэк в Турине. По сим получим повтор одного из финалов последних 4 лет.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:53
Хороший задел.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил pinturicchio86
сегодня в 01:49
pinturicchio86:
кто лайкает этого гомоэректуса)))
ботами своими и лайкает.)
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 01:39
кто лайкает этого гомоэректуса)))
Ant Tambov
Ant Tambov
сегодня в 01:12
Всех болел Юве с победой!Буффон в который раз доказывает свой статус лучшего кипера в современном футболе.Вообщем,ничего нового))) Только что поймал себя на мысли,что не ДжиДжи по завершении карьеры будет скучать больше всех по футболу,а Кьеллини...Реально мужик серьезно болен футболом...
BagioR
BagioR
сегодня в 01:03
Буфф всё-таки монстр!
Bалерошка
Bалерошка
сегодня в 01:01
дорогие росонерцы и болелщики в Италии. ювентус понимает что когда великий Милан вернулся выеграть скудетту больше нельзя. Милан самый тетулованный будет их побеждать! они очень хочат взять последний кубок.
три удаления у Кьево уже мало. Теперь игрок Атланты делает специально незабитый пенальти. это от отчаяния. мне стало известно что у ювентуса огромные долги перед нашими повелителями. Китайские господа переключили внимание на них. будет принято решение о том как делать распродажу ювентуса. их эпоха кончилась, начинаится наше поднимание.
завтра дорогие мои великий Милан разгромно выйдет в финал и положит конец дибалам буффонам игуанинам.
juchok
juchok
сегодня в 00:56
не пробили тб 1.5(((( абыдна....
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 00:53
Буффонище сделал свое дело)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 00:51
Буффон лучший
juvenale
juvenale
сегодня в 00:46
Даже несмотря на левый пенальти в ворота Юве все-таки выиграли!Всех с победой!!!Буффон игрок матча
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