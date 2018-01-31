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«Ювентус» сделал заявку на выход в финал Кубка Италии

31 января 2018, 00:45
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» минимально одолел «Аталанту». В другом поединке «Милан» сыграет с «Лацио».

Бергамо, стадион «Атлети Адзурри».

«Аталанта» – «Ювентус» – 0:1 (0:1)
Гол: Игуаин 3.

«Аталанта»: Бериша, Паломино, Масиелло, Кастань, Толой, Кристанте (Барроу, 76), де Рон, Гомес (Петанья, 82), Фройлер, Хатебур, Корнелиус (Иличич, 46).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

«Ювентус»: Буффон, Бенатиа (Барцальи 82), Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Хедира, Пьянич (Бентанкур 90), Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески 63), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Кьеллини 50, Толой 76, Масиелло 80, Бентанкур 90+4.

На 25-й минуте Гомес не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Паоло Валери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
31 января 2018 в 05:37
Юве явный фаворит
EAGinLE
EAGinLE
31 января 2018 в 04:31
удачи
амурец
амурец
31 января 2018 в 03:21
ну здесь Буффон молодец нет слов, но всё равно так он играет раз в год
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответ juchok (раскрыть)
31 января 2018 в 02:22
я брал 2,5 меньше, было понятно, что будет мало голов
SSFormello
SSFormello
31 января 2018 в 01:56
Не думаю, что богини способны на камбэк в Турине. По сим получим повтор одного из финалов последних 4 лет.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
31 января 2018 в 01:53
Хороший задел.
pinturicchio86
pinturicchio86
31 января 2018 в 01:39
кто лайкает этого гомоэректуса)))
Ant Tambov
Ant Tambov
31 января 2018 в 01:12
Всех болел Юве с победой!Буффон в который раз доказывает свой статус лучшего кипера в современном футболе.Вообщем,ничего нового))) Только что поймал себя на мысли,что не ДжиДжи по завершении карьеры будет скучать больше всех по футболу,а Кьеллини...Реально мужик серьезно болен футболом...
BagioR
BagioR
31 января 2018 в 01:03
Буфф всё-таки монстр!
juchok
juchok
31 января 2018 в 00:56
не пробили тб 1.5(((( абыдна....
ДАША Д
ДАША Д
31 января 2018 в 00:51
Буффон лучший
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