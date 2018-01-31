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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутФонбет1.255.811.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет2.953.12.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.12920
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет2.43.453.18
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет3.353.152.25
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.43.352.9
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеФонбет1.73.75.1
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ПСЖ вдесятером разобрался с «Ренном»

сегодня, 00:59
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ одержал победу над «Ренном» в матче 1/2 финала Кубка французской Лиги.

Ренн, стадион «Роазон Парк»

«Ренн» - ПСЖ 2:3 (0:1)
Голы: Сахо 85Прчич 90+2 - Менье 24, Маркиньос 54, Ло Чельсо 58.

«Ренн»: Диалло, Гелен, Гнаньон, Траоре, Андре, Бааль, Буриго, Гуркюфф (Сахо 46), Прчич, Сарр (Хуну 64), Хазри (Леа Силики 70).
Главный тренер: Сабри Лямуши.

ПСЖ: Трапп, Бершиче, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Верратти, Ди Мария (Нкунку 82), Пасторе (Ло Чельсо 46), Рабьо (Диарра 89), Мбаппе, Неймар.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Сарр 28, Прчич 65, Траоре 69, Леа Силики 87, Неймар 90+3.

Удаление: Мбаппе 63.

Судья: Микаэль Лесаж.

Напомним, недавно ПСЖ разбил «Монпелье» в рамках 23-го тура чемпионата Франции.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил cska plus
сегодня в 11:19
cska plus:
Преподносят как подвиг.
ага, хотя по протоколу даже видно, что все голы свои псж забил до удаления, а после него пропустил два... значит скорее "еле отстояли преимущество" а не "разобрались")))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:15
а че эт, на Мбаппу начинает сказываться гнусное влияние петушка и его с***?))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:02
Они и вдесятером не сильно напрягались, валяли дурака.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Saang
сегодня в 08:52
Saang:
Что за ударение Мбаппе, кто его ударил с поля?
Поправили, спасибо
cska plus
cska plus
сегодня в 08:22
Преподносят как подвиг.
RUSTY8
RUSTY8 ответил Saang
сегодня в 08:03
Saang:
Что за ударение Мбаппе, кто его ударил с поля?
ударение на второй слог
Воин666
Воин666
сегодня в 07:50
ПСЖ без удалений не может.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:20
Еще бы минут 10 и Ренн бы отыгрался.
memphis
memphis
сегодня в 04:51
У-ударение))))
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 04:23
ПСЖ с победой!
Saang
Saang
сегодня в 02:04
Что за ударение Мбаппе, кто его ударил с поля?
Uigur_CSKA
Uigur_CSKA ответил -Джек Потрошитель-
сегодня в 01:20
Вспомнили на 63-й минуте,и удалили!))))))
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 01:04
Ренну времени не хватило!
eaguar
eaguar
сегодня в 01:03
с победой
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 01:02
Мбапе же травму получил,на "два месяца выбыл" ))))))
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