ПСЖ вдесятером разобрался с «Ренном»

ПСЖ одержал победу над «Ренном» в матче 1/2 финала Кубка французской Лиги.
Ренн, стадион «Роазон Парк»
«Ренн» - ПСЖ 2:3 (0:1)
Голы: Сахо 85, Прчич 90+2 - Менье 24, Маркиньос 54, Ло Чельсо 58.
«Ренн»: Диалло, Гелен, Гнаньон, Траоре, Андре, Бааль, Буриго, Гуркюфф (Сахо 46), Прчич, Сарр (Хуну 64), Хазри (Леа Силики 70).
Главный тренер: Сабри Лямуши.
ПСЖ: Трапп, Бершиче, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Верратти, Ди Мария (Нкунку 82), Пасторе (Ло Чельсо 46), Рабьо (Диарра 89), Мбаппе, Неймар.
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Сарр 28, Прчич 65, Траоре 69, Леа Силики 87, Неймар 90+3.
Удаление: Мбаппе 63.
Судья: Микаэль Лесаж.
Напомним, недавно ПСЖ разбил «Монпелье» в рамках 23-го тура чемпионата Франции.