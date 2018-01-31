«Бернли» может перехватить Ханни у «Спартака»

Клуб английской Премьер-Лиги «Бернли» заинтересован в полузащитнике «Андерлехта» Софьяне Ханни, претендентом на которого также является «Спартак».

27-летний хавбек уже договорился с московским клубом о контракте на 3.5 года с возможностью продления на год и прошёл медобследование. Ориентировочная сумма трансфера игрока в «Спартак» составит 8 млн долларов.

Как сообщают бельгийские СМИ, «Бернли» может перехватить Ханни в последний день трансферного окна, хотя сам алжирец склоняется к переходу в стан красно-белых.