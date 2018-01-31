«Бернли» может перехватить Ханни у «Спартака»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутФонбет1.255.811.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет2.953.12.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.12920
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет2.43.453.18
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет3.353.152.25
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.43.352.9
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеФонбет1.73.75.1
  • Главные новости
  • Все новости
12:28
«Ньюкасл» предложит до 20 млн евро за Зе Луиша14
11:37
«Арсенал» Т: «Сегодня порадуем трансферными новостями»36
11:05
Газизов про Облякова: «Никаких запросов от представителей „Зенита“ я не слышал»12
10:15
Селихов: «Если „Спартак“ предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь»30
01:32
«Арсенал» представит Дзюбу и Новосельцева днём 31 января59
12:48
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 30 млн евро0
12:44
Матюиди про встречу с «Аталантой»: «Это был тяжелый матч»0
12:36
Мехмеди перешел из «Байера» в «Вольфсбург»0
12:31
В течение нескольких часов будет подтвержден трансфер Обамеянга в «Арсенал»1
12:15
Эмери: «Пасторе сказал мне, что может уйти»1
12:06
«Монпелье» предложил Канга трехлетний контракт0
11:48
«Лейпциг» ведет переговоры с Чалханоглу1
11:42
Бенитес: «Я чувствую ответственность перед болельщиками, перед игроками»1
11:31
Селихов: «„Амкар“ любят и хотят, чтобы он жил. И я этого хочу»4
11:29
Анчелотти: «Обсужу работу в сборной Италии, но моя цель - тренировать в клубе»2
11:22
«Лидс» вместе с болельщиками разработает новую эмблему7
11:18
Райола не исключил, что Балотелли вернется в Италию0
11:13
Умер бывший наставник сборной Италии Вичини
11:03
Педро Роша: «Первые пять месяцев ушли на ознакомление с командой и адаптацию»15
10:57
Бывший игрок «Анжи» Гасанов перейдет в «Енисей»0
10:54
Гвардиола про трансфер Мареза: «Пока что нам нечего обсуждать»7
10:52
Диего Лугано завершил карьеру0
10:42
Юсупов: «Рад, что меня ждали, а я тоже очень хотел увидеть ребят, так как соскучился»1
10:30
Сэве близок к переезду в Турцию0
10:09
«Томь» расторгла контракт с Соколовым0

«Бернли» может перехватить Ханни у «Спартака»

сегодня, 06:16

Клуб английской Премьер-Лиги «Бернли» заинтересован в полузащитнике «Андерлехта» Софьяне Ханни, претендентом на которого также является «Спартак».

27-летний хавбек уже договорился с московским клубом о контракте на 3.5 года с возможностью продления на год и прошёл медобследование. Ориентировочная сумма трансфера игрока в «Спартак» составит 8 млн долларов.

Как сообщают бельгийские СМИ, «Бернли» может перехватить Ханни в последний день трансферного окна, хотя сам алжирец склоняется к переходу в стан красно-белых.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ньюкасл» предложит до 20 млн евро за Зе Луиша
Сегодня, 12:28 14
«Арсенал» Т: «Сегодня порадуем трансферными новостями»
Сегодня, 11:37 36
Бывший игрок «Анжи» Гасанов перейдет в «Енисей»
Сегодня, 10:57 0
«Арсенал» представит Дзюбу и Новосельцева днём 31 января
Сегодня, 01:32 59
«Ахмат» просматривает 21-летнего сенегальца
Вчера, 22:54 0
«Спартак» отказался продавать Промеса в «Саутгемптон» за 25 млн фунтов
Вчера, 19:07 171
Обсудить
Все комментарии
falloutfun
falloutfun ответил Байкал-38
сегодня в 12:20
Байкал-38:
А ты слово не держишь vka1970! С тобой всё ясно кто ты!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил falloutfun
    сегодня в 12:15
    falloutfun:
    У тебя хорошо получается общаться с модераторами.Сходи туда ещё.
    А ты слово не держишь vka1970! С тобой всё ясно кто ты!
    falloutfun
    falloutfun ответил Байкал-38
    сегодня в 12:07
    Байкал-38:
    vka1970 ты ли это? Тебя забанили опять на 7 суток! Каждый раз клянёшься, что уйдёшь, но возвращаешься. Даже в новом акке первый коммент сам удалил наезд на админов, второй на меня, твой почерк. А насчёт бани я тебя хочу спросить ты сам то с чем её ассоциируешь? Я лично написал, что кому то она просто понравилась, баня это вообще хорошая штука! А ты что то там фантазировать стал, но это в принципе твои проблемы!
    У тебя хорошо получается общаться с модераторами.Сходи туда ещё.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:54
    Сказала-МАЗАЛА. СПАРТАКОВЕЦ Он И БАСТА.
    moskwa 09
    moskwa 09
    сегодня в 11:52
    не отбирайте у них единственную кость
    ЕдИт КрЫшА
    ЕдИт КрЫшА
    сегодня в 11:48
    Спартак еще пятерку накинет и возьмет.
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 11:45
    «Бернли» может перехватить Ханни в последний день трансферного окна, хотя сам алжирец склоняется к переходу в стан красно-белых.
    ---------------------------
    Это как?Выкрадут по пути в Тарасовку?))
    kust07
    kust07
    сегодня в 11:37
    Клуб английской Премьер-Лиги «Бернли» пусть идет лесом.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил falloutfun
    сегодня в 11:30
    falloutfun:
    А ты что-то против бани имеешь?Или ассоциации с парилкой другие,чем у нормальных людей?
    vka1970 ты ли это? Тебя забанили опять на 7 суток! Каждый раз клянёшься, что уйдёшь, но возвращаешься. Даже в новом акке первый коммент сам удалил наезд на админов, второй на меня, твой почерк.
    А насчёт бани я тебя хочу спросить ты сам то с чем её ассоциируешь?
    Я лично написал, что кому то она просто понравилась, баня это вообще хорошая штука! А ты что то там фантазировать стал, но это в принципе твои проблемы!
    LOpp
    LOpp ответил Jum13
    сегодня в 11:09
    Jum13:
    Ханни - не будь трусливым Промесом, используй свой шанс! )))
    а с чего вы решили что Промес боится переходить в АПЛ?
    он вообще не против, даже на понижение в зарплате и даже в Саутгемптон.
    это Святые бабки жмут. не могут насыпать столько, сколько прописано в контракте.
    falloutfun
    falloutfun ответил Байкал-38
    сегодня в 10:43
    Байкал-38:
    А Софье так понравилась баня, а они..., а как же так..., такого не может быть, короче уйдёт в монастырь! Печаль и грусть!
    А ты что-то против бани имеешь?Или ассоциации с парилкой другие,чем у нормальных людей?
    Трусливый Бегимотик
    Трусливый Бегимотик
    сегодня в 10:16
    Слухи, наверняка. Успеть бы ему адаптироваться перед игрой с паровозами -- против семина надо в пас играть.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 10:05
    Кони и 38 попугаев заранее радуются.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 10:05
    А Софье так понравилась баня, а они..., а как же так..., такого не может быть, короче уйдёт в монастырь! Печаль и грусть!
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 09:22
    Ханни - не будь трусливым Промесом, используй свой шанс! )))
    mikysss
    mikysss
    сегодня в 09:13
    ну Бернли хотя бы на в вышке останется по итогам сезона и этот слушок оправдан отчасти, а вот чего Саутгемптон на Квинси нацелился не ясно они в английский фнл вылетят с треском, накой он Антохе сплющился?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 08:58
      MAUS
      MAUS ответил piercman
      сегодня в 08:44
      piercman:
      ну чо, могут реально спасти карьеру и оградить игрока от традиционного обряда в бане посвящения в спартачи.
        piercman
        piercman
        сегодня в 08:35
        ну чо, могут реально спасти карьеру и оградить игрока от традиционного обряда в бане посвящения в спартачи.
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 08:23
        Зарплата видать в Спартаке намного повыше.
        Майкл59ru
        Майкл59ru
        сегодня в 07:44
        Странно,даже не негр. И что это Спартак так за него бьётся )
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 07:10
        А сказали, что он уже в тарасовке.
        Алексей Буренин
        Алексей Буренин
        сегодня в 06:54
        не препятствую
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100