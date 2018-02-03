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В «Челси» хотят видеть Сарри следующим тренером команды

вчера, 12:34

Владелец «Челси» Роман Абрамович хочет пригласить рулевого «Наполи» Маурицио Сарри на пост главного тренера.

Хотя у нынешнего наставника «синих» Антонио Конте еще 1,5 года контракта, многие считают, что сейчас он проводит свою последнюю кампанию в Лондоне.

Абрамовичу нравится стиль игры «Наполи» Сарри. Кроме того, немаловажен тот факт, что алленаторе не раз повторял - ему не нужны громкие покупки, он предпочитает развивать тех футболистов, которые у него есть в распоряжении.

В контракте Сарри с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 8 млн евро, и «Челси» подумывает активировать этот пункт ближайшим летом.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответил Владимipъ Григорянъ
вчера в 15:11
Владимipъ Григорянъ:
Де Лаурентис не отпустит его)
Де Лаурентиса никто спрашивать не будет, если Сарри сам согласиться и Челси выплатит отступные за него. А вообще для Челси будет лучше, если Конте останется и будет работать дальше
dimagas1
dimagas1
вчера в 15:11
Я даже не знаю в ком проблем в Конте или все же таки в руководстве которое не дает ему тех игроков, которых он хотел.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 13:48
Де Лаурентис не отпустит его)
VIPded
VIPded
вчера в 13:20
Ну да, Конте явно зажрался... Выживание Косты одно чего стоит... (((
bexxx
bexxx
вчера в 13:17
По мне он лучший тренер италии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:47
Любой богатый клуб окружает много слухов.
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