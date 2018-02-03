В «Челси» хотят видеть Сарри следующим тренером команды

Владелец «Челси» Роман Абрамович хочет пригласить рулевого «Наполи» Маурицио Сарри на пост главного тренера.

Хотя у нынешнего наставника «синих» Антонио Конте еще 1,5 года контракта, многие считают, что сейчас он проводит свою последнюю кампанию в Лондоне.

Абрамовичу нравится стиль игры «Наполи» Сарри. Кроме того, немаловажен тот факт, что алленаторе не раз повторял - ему не нужны громкие покупки, он предпочитает развивать тех футболистов, которые у него есть в распоряжении.

В контракте Сарри с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 8 млн евро, и «Челси» подумывает активировать этот пункт ближайшим летом.