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«Ювентус» камня на камне не оставил от «Сассуоло»

вчера, 18:50
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)7 : 0Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

В поединке 23-го тура Серии А «Ювентус» одержал разгромную победу над «Сассуоло». Вечером состоится матч «Наполи» и «Беневенто», а пока «бьянконери» заняли первую строчку в турнирной таблице.

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» – «Сассуоло» – 7:0 (4:0)
Голы: Сандро 9, Хедира 24, Хедира 27, Пьянич 38, Игуаин 63, Игуаин 74, Игуаин 83.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Ругани (Бенатиа 46), Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Стураро 46), Пьянич, Матюиди (Маркизио 26), Бернардески, Игуаин, Манджукич. 
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Сассуоло»: Консильи, Лирола, Лемос, Ачерби, Миссироли, Пелузо, Данкан, Маньянелли, Берарди (Матри 59), Бабакар (Рагуза 81), Политано (Бьондини 64). 
Главный тренер: Джузеппе Якини.

Предупреждения: Пелузо 33, Маньянелли 86.

Судья: Фабрицио Паскуа.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой встрече тура «Милан» сыграл вничью с «Удинезе».

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Все комментарии
Barcamilan
Barcamilan
вчера в 22:38
а где Дибала?
Saang
Saang
вчера в 21:53
Ювентус просто в очередной раз показал кто тут папка
nedved10
nedved10
вчера в 21:33
    BagioR
    BagioR
    вчера в 21:15
    Красиво. С победой Ювентини
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Чемпионский Клык 5
    вчера в 20:54
    Чемпионский Клык 5:
    Ссытся кaтaлонская девочка. С прошлого четвертьфинала ее клычок хорошо запомнил банан со вкусом Дибалы.
    аха-ха)
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Великий Князь
    вчера в 20:46
    Великий Князь:
    Недооценивать ТТХ нельзя. Их Почетино тактически поднатаскал. Физуха у них супер. Надеюсь их Ливер сегодня измотает. А главное, сейчас Кейн почти как Игуаин образца Наполи. Ну а в целом согласен - должны проходить, но попотеть придётся)
    Недооценки точно не будет. Но и чрезмерное уважение не стоит проявлять. Ничего особенного в их игре нет.
    Sully
    Sully
    вчера в 20:35
    не только спартак умеет делать сассуоло)) но и сассуоло тоже! :)) воистину братские клубы!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Nickolai S
    вчера в 20:34
    Nickolai S:
    Отнюдь. Приоритеты расставлены, перспективы реальны, задача вполне по силам. А вам желаю в итоге мороженку из ушастого поесть ))
    Спасибо конечно, но в этом сезоне даже я оптимист не питаю особых иллюзий. Но надеюсь, иначе и смотреть футбол не стоит.
    Nickolai S
    Nickolai S ответил Великий Князь
    вчера в 20:30
    Великий Князь:
    Кто много ест, тот быстро давится)
    Отнюдь. Приоритеты расставлены, перспективы реальны, задача вполне по силам. А вам желаю в итоге мороженку из ушастого поесть ))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Nickolai S
    вчера в 20:25
    Nickolai S:
    Глупости. Схавают и ведьм и всех остальных.
    Кто много ест, тот быстро давится)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил BESTjuventus10
    вчера в 20:24
    BESTjuventus10:
    ну прям таки чрезвычайно?) посредственная защита которую мы точно прошибем, неплохой центр но и у нас не середнячки в центре и один кейн в нападении и не таких кьеллини и компания сжирали. не будем делать из мухи слона)
    Недооценивать ТТХ нельзя. Их Почетино тактически поднатаскал. Физуха у них супер. Надеюсь их Ливер сегодня измотает. А главное, сейчас Кейн почти как Игуаин образца Наполи.
    Ну а в целом согласен - должны проходить, но попотеть придётся)
    Nickolai S
    Nickolai S ответил Великий Князь
    вчера в 20:21
    Великий Князь:
    Не боишься ведьмовского проклятия, Саркози? Добрый вечер!
    Глупости. Схавают и ведьм и всех остальных.
    Тага Дага
    Тага Дага ответил BESTjuventus10
    вчера в 20:21
    Ну Тоттенхем точно сейчас не похож на муху..на муху сейчас похож реал а испании..м.ю в англии....
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Тага Дага
    вчера в 20:18
    Тага Дага:
    Мои поздравления любимому клубу. ..давай оставим голы на Тоттенхем,пройти их будет чрезвычайно тяжело.
    ну прям таки чрезвычайно?) посредственная защита которую мы точно прошибем, неплохой центр но и у нас не середнячки в центре и один кейн в нападении и не таких кьеллини и компания сжирали. не будем делать из мухи слона)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Nickolai S
    вчера в 20:16
    Nickolai S:
    Поздравляю. Первый матч вашего ненаглядного Юве за полтора сезона, когда они действительно играли с огоньком, а не наступали на собственные яйца (ЛЧ не в счёт). И да, нех там догонять, бревневенто не соперник. Судьба скудетто решится исключительно в Турине в ответочке.
    Не боишься ведьмовского проклятия, Саркози?
    Добрый вечер!
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Nickolai S
    вчера в 20:16
    Nickolai S:
    Поздравляю. Первый матч вашего ненаглядного Юве за полтора сезона, когда они действительно играли с огоньком, а не наступали на собственные яйца (ЛЧ не в счёт). И да, нех там догонять, бревневенто не соперник. Судьба скудетто решится исключительно в Турине в ответочке.
    бревневенто конечно не соперник но если ваши так в этом будут уверенны и расслабят батоны я буду рад.)
    Zimmer
    Zimmer
    вчера в 20:13
    Вот это накидали мячиков в ворота.
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 20:12
    Мои поздравления любимому клубу. ..давай оставим голы на Тоттенхем,пройти их будет чрезвычайно тяжело.
    Nickolai S
    Nickolai S ответил BESTjuventus10
    вчера в 20:08
    BESTjuventus10:
    Ниче так покуражились ребятки. Форца Юве!! Догоняй наполи)
    Поздравляю. Первый матч вашего ненаглядного Юве за полтора сезона, когда они действительно играли с огоньком, а не наступали на собственные яйца (ЛЧ не в счёт).
    И да, нех там догонять, бревневенто не соперник. Судьба скудетто решится исключительно в Турине в ответочке.
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 20:05
    Сейчас закончится каталонский позор и Барсаглоры сбегутся на поклон. Аха-ха)
    Чемпионский Клык 5
    Чемпионский Клык 5 ответил Великий Князь
    вчера в 19:56
    Великий Князь:
    Срулик, снимай игнор. Или ссышься?)
    Ссытся кaтaлонская девочка. С прошлого четвертьфинала ее клычок хорошо запомнил банан со вкусом Дибалы.
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 19:52
    Срулик, снимай игнор. Или ссышься?)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил No problem
    вчера в 19:51
    No problem:
    Под Туринский пресс епа. Мощно. С победой вас.
    Спасибо, Нурик.
    RussianHorse
    RussianHorse
    вчера в 19:48
    Спартачей мы здесь не увидим.
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 19:47
    Майкл59ru
    Сегодня 19:44
    Ювентус награждается титулом "Гроза Сассуол!" )

    ________________________________________



    В прошлогоднем плейофф Барселонакола это подтвердила, аха-ха)
    No problem
    No problem
    вчера в 19:45
    Под Туринский пресс епа.
    Мощно.
    С победой вас.
    Kerri
    Kerri
    вчера в 19:45
    Сильно сыграно!
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    вчера в 19:44
    Ювентус награждается титулом "Гроза Сассуол!" )
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Ragnar_Lodbrok
    вчера в 19:36
    Ragnar_Lodbrok:
    Понятно. С победой!
    Спасибо.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Великий Князь
    вчера в 19:36
    Великий Князь:
    Играет и неплохо. Сейчас поломаный.
    Понятно. С победой!
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