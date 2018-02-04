«Ювентус» камня на камне не оставил от «Сассуоло»

В поединке 23-го тура Серии А «Ювентус» одержал разгромную победу над «Сассуоло». Вечером состоится матч «Наполи» и «Беневенто», а пока «бьянконери» заняли первую строчку в турнирной таблице.
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» – «Сассуоло» – 7:0 (4:0)
Голы: Сандро 9, Хедира 24, Хедира 27, Пьянич 38, Игуаин 63, Игуаин 74, Игуаин 83.
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Ругани (Бенатиа 46), Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Стураро 46), Пьянич, Матюиди (Маркизио 26), Бернардески, Игуаин, Манджукич.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Сассуоло»: Консильи, Лирола, Лемос, Ачерби, Миссироли, Пелузо, Данкан, Маньянелли, Берарди (Матри 59), Бабакар (Рагуза 81), Политано (Бьондини 64).
Главный тренер: Джузеппе Якини.
Предупреждения: Пелузо 33, Маньянелли 86.
Судья: Фабрицио Паскуа.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другой встрече тура «Милан» сыграл вничью с «Удинезе».