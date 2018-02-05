Пике пропустит не 15 дней, а около месяца

Травма защитника «Барселоны» Жерара Пике оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Напомним, футболист повредил колено во время последнего матча с «Эспаньолом». Сегодня Пике прошел медосмотр и по его итогам выяснилось, что Жерар не сможет выйти на поле около месяца.

Это только добавляет проблем главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, поскольку еще один центрбек Томас Вермален тоже травмирован, а на скамейке остается необстрелянный новичок Йерри Мина.