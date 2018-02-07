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Куртуа: «Моё сердце принадлежит Мадриду, но я сосредоточен на „Челси“»

сегодня, 04:57

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа признался, что через какое-то время хотел бы вернуться в Мадрид, где сейчас проживают его дети:

«В Мадриде живут два моих ребёнка вместе со своей мамой. Я каждый день общаюсь с дочкой по „фейстайму“, а сын пока ещё слишком маленький. Я пытаюсь посетить Испанию, как только у меня представляется такая возможность. В текущей ситуации это нелегко. Да, моё сердце принадлежит Мадриду. Это логично и понятно.

Если местный клуб хочет заполучить меня, им нужно сперва связаться с „Челси“, а затем мы посмотрим. Но пока никто этого не сделал. Могу сказать точно, что однажды я вернусь в Мадрид. Я люблю Испанию и этот город, где я провёл три замечательных года.

Я понимаю, что сегодня ходят слухи о моём возвращении туда. Везде пишут, что [„Реалу“] нужен новый вратарь. Но я не обращаю на это особого внимания и сосредоточен на „Челси“».

Ранее сообщалось об интересе к Куртуа со стороны «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов ответил NGY
сегодня в 09:20
Реалу нужна новая линия в нападении , более молодая
cevin cigan
cevin cigan ответил NGY
сегодня в 09:16
NGY:
Что Реал пристал с этим новым вратарем...? Реалу нужен не новый кипер, а новые защитники, взамен тех, что сейчас бегают по поле и пропускают от всяких Леванте и Леганеса, чьи защитники как школьников проходят оборону(если так её можно назвать) Мадрида.
Долго еще продажа Пепе будет аукаться................
NGY
NGY
сегодня в 06:29
Что Реал пристал с этим новым вратарем...?
Реалу нужен не новый кипер, а новые защитники, взамен тех, что сейчас бегают по поле и пропускают от всяких Леванте и Леганеса, чьи защитники как школьников проходят оборону(если так её можно назвать) Мадрида.
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