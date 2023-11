Сборная Англии представила новую форму на 2018 год. В экипировке фигурируют традиционный белый и красный цвета, встречаются изображение розы, знаменитые три льва и флаг страны.

Другие изображения вы можете увидеть по этой ссылке.

Напомним, что англичане на мундиале сыграют в квартете G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

The 2018 England Collection. Available next month from https://t.co/GgR7DxkaZ9. pic.twitter.com/az695cYCod