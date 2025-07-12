Пожарный, владелец похоронного бюро и детектив. Футболисты, которые после ухода из игры нашли обычную работу

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12 июля 2025, 15:20

Собрали самые удивительные истории.

В наши дни многим футболистам живется легко: они уходят из спорта и живут на заработанные деньги. Многие просто инвестируют в недвижимость, это самый простой и надежный вариант, но раньше игроки так много не получали, поэтому им приходилось искать работу после завершения карьеры. Давайте вспомним тех, кто отличился в этом плане наиболее необычным образом.

Саймон Гарнер

Стал на момент завершения карьеры лучшим бомбардиром «Блэкберна» в истории. Но Гарнер не знал, чем заняться дальше. Поработав ипотечным брокером и почтальоном, он решил стать маляром и декоратором.

Ты думаешь, что будешь играть вечно. Но не успеешь оглянуться, как тебе уже 35. Жизнь — это вихрь: от хет-триков в ворота «Манчестер Сити» до унылых вторничных вечеров в глубинах старого третьего дивизиона. Мне нужно было жить дальше и зарабатывать деньги. Я не так сильно скучаю по игре, как думал. Жизнь продолжается.

Стюарт Рипли

В 90-х годах Рипли дважды выходил на поле в составе сборной Англии и завоевал титул чемпиона Премьер-Лиги, после чего поступил в университет, где изучал французский язык, криминалистику и право. Продолжая изучать футбольный бизнес и работать в сфере спортивного права, Рипли работал адвокатом, прежде чем стал преподавателем по правоведению.

Футбол — это не настоящая жизнь, если вы отстранитесь от него, у вас появится другая точка зрения и другое понимание вещей. Ритм вашей жизни полностью меняется. Когда вы играете, у вас бывает два потенциально очень больших выброса адреналина в течение недели. Когда вы уходите из футбола, это очень сложно заменить. Вам нужно найти другую цель в жизни.

Дэвид Хиллер

Выиграв множество трофеев с «Арсеналом», Хиллер ушел в отставку в 2002 году после того, как с ним расторг контракт «Бристоль Роверс». В конце концов он устроился на работу пожарным.

Когда спасаешь жизнь или оказываешься в особенно опасной обстановке, то ощущаешь прилив адреналина. Пожаротушение — это командная работа, вы всё делаете вместе. Это как быть футболистом, только получая гораздо меньше денег.

Кеннет Монку

Бывший защитник «Челси» и «Саутгемптона» Монку завершил карьеру в 2003 году. Его семья раньше управляла закусочной, он хотел сделать что-то подобное. Местная блинная была выставлена на продажу, и Кен подумал: «Почему бы и нет?». Купил ее и сделал семейным бизнесом, но в 2009 году отказался от этой затеи, поскольку ему стало тяжело слишком часто путешествовать из Нидерландов в Великобританию.

Это огромная разница — играть или стоять у плиты и переворачивать блины. Как только ты начинаешь чем-то заниматься, это тебя заводит, и ты пытаешься печь по 150 блинов в день. Не думаю, что кто-то из нынешних футболистов на это способен.

Филипп Альбер

Бельгийца Альбера с теплотой вспоминают в Ньюкасле, он играл там с 1994 по 1998 год. После завершения карьеры он начал заниматься бизнесом по торговле фруктами и овощами у себя на родине в Бельгии.

Я хотел жить нормальной жизнью. Самое главное — это будущее. Мне очень повезло добиться успеха за пределами футбола. Это заставляет меня больше всего собой гордиться.

Дэвид Мэй

За Мэя заплатили 1,2 миллиона фунтов стерлингов, когда «Манчестер Юнайтед» подписал его из «Блэкберна» в 1994 году.

Я мочился на ноги товарищей по команде в душе, вырезал шнурки из новых кроссовок Ники Батта… Веселился на полную! Но некоторые болельщики посчитали моей самой большой шуткой то, что я попал на большинство фотографий, когда «Юнайтед» выиграл Кубок европейских чемпионов. Хотя я не играл в финале, я гордился своим вкладом в эту победу.

«Закончив карьеру в 2004 году, я организовал с другом импорт южноафриканского вина, и с тех пор все идет хорошо», — сказал он в 2007 году. Но 2 года спустя Мэй заявил: «Бизнес провалился, потому что парень, с которым я это организовал, оказался полным придурком».

Джефф Уитли

Поиграв за «Манчестер Сити», Уитли завершил карьеру в 2010 году в возрасте всего 30 лет после того, как на протяжении всей своей карьеры боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. Он преодолел эти проблемы с помощью клиники «Sporting Chance» Тони Адамса и начал новую карьеру в качестве дилера подержанных автомобилей в Стокпорте.

В половине случаев мы говорим о футболе больше, чем о машине. У меня время от времени просят автографы. Ко мне даже пришёл один джентльмен, чтобы купить машину, потому что узнал, что я там работаю.

Марко Габбьядини

Бывший нападающий «Сандерленда» забил 226 голов в лиге за 19-летнюю карьеру в Англии. С тех пор, как в 2004 году Марко ушел из футбола из-за травмы колена, он и его жена успешно управляют мини-отелем в своем родном городе Йорке.

Арьян де Зеув

Бывший капитан «Уигана» и «Портсмута» Де Зеув планировал пару лет поиграть в футбол в Англии, а затем вернуться домой и стать врачом, но в итоге он задержался там гораздо дольше, чем предполагалось. Вернувшись после 13-летней карьеры в английском футболе, он столкнулся с трудностями при возобновлении обучения на медицинском факультете, поэтому вместо этого сосредоточился на работе детективом.

Я долго и упорно думал об этом. Я подумал: «Я уже сменил сферу деятельности. Почему бы не сделать это снова?» До того, как я стал профессиональным футболистом, у меня было прозвище «Миротворец». Однажды меня узнали на работе. Мы допрашивали подозреваемого по делу о многочисленных кражах со взломом, и он сказал: «Я тебя знаю. Ты был тем футболистом, который играл в Англии!» Мы поболтали о футболе, а затем продолжили обсуждать преступление.

Джон Чиедози

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Нигерии Чиедози после завершения игровой карьеры в 1992 году создал компанию, которая занимается надувными батутами. Он сдает их в аренду для детских праздников.

Найджел Спинк

Выиграл Кубок европейских чемпионов с «Астон Виллой» в 1982 году. После ухода из «Сандерленда», это уже была тренерская карьера, Найджел и его друг взяли фургон, чтобы перевезти его вещи из арендного жилья обратно в семейный дом в Мидлендсе.

Мы ехали по автостраде, и я подумал, что это неплохо. С тех пор, как я сел за руль фургона, мне очень понравилось. Теперь это мой заработок, мы работаем по всей стране, ездим куда угодно. Люди хотят говорить о футболе и расспрашивать о моей карьере. Они не понимают, почему я больше не хочу работать в футболе. Но ничего страшного, я понимаю, что они этого не могут понять.

Клас Ингессон

Завершив карьеру в 2001 году, за время которой он провел 57 матчей за сборную Швеции, Ингессон стал лесорубом, прежде чем в 2009 году у него диагностировали рак, борьбу с которым он проиграл в 2014 году. На момент смерти он работал тренером в «Эльфсборге».

Джулиан Дикс

Когда я ушёл из «Вест Хэма», у меня на банковском счёте было достаточно денег, чтобы больше никогда не работать. Потом, в 2001 году, я развёлся, и жена забрала всё.

Из-за травмы колена ему пришлось уйти из футбола. Пытался стать профессиональным игроком в гольф, но больное колено помешало этому, и в итоге он стал владельцем паба, а затем поработал помощником Славена Билича в «Вест Хэме».

Рэй Уилсон

Защитник Уилсон помог сборной Англии выиграть чемпионат мира 1966 года. Играя за «Хаддерсфилд», «Эвертон», «Олдхэм» и «Брэдфорд Сити», он недолгое время тренировал последний, прежде чем удивить своих бывших товарищей по команде, посвятив себя карьере за пределами футбола, успешно управляя похоронным бюро в Хаддерсфилде.