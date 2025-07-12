Форвард-неудачник близок к возвращению в родной клуб. Разочаровал Симеоне, Мареску и даже Консейсау

1752301532

12 июля 2025, 09:25

Феликс хочет вернуться.

Мареска даже не заметил отсутствия Жоау

Жоау Феликс – одна из импульсивных покупок, которыми начал грешить «Челси» с приходом Боэли. Клуб старался захватить всё, что блеснуло и попало на рынок. Так перебили предложения «Арсенала» по Мудрику и забрали Феликса у «Атлетико». Первый провалился и теперь не играет, со вторым ещё интереснее. После аренды он провёл год в «Барселоне». Два европейских гранда решались посмотреть на него, но не решались потратиться. Кот в мешке, как-никак. И вот лондонцы выложили 52 млн евро за португальца, который ни в последние годы в «Атлетико», ни в «Барсе» Хави, ни в «Челси» не показал даже намёка на качества элитного исполнителя.

Пришедший летом Энцо Мареска решил оставить плеймейкера, но лишь в качестве игрока ротации. Скамейка у лондонцев собралась длинная, Жоау надо было доказать, что у него есть характер, что он способен выиграть конкуренцию и приносить пользу на поле не только против андердогов. В матчах АПЛ Феликс получал минимум игрового времени, игровую практику давали только в Лиге конференций, Кубке Англии и Кубке лиги. Даже там он не проявил себя. Когда Феликс обосновался в «Милане», Мареска заявил:

Не думаю, что нам не хватает Жоау. Он счастлив в «Милане», а мы рады этому.

Это был приговор для Феликса в «Челси». И когда футболиста не заявили на Клубный ЧМ , он лишь подтвердился – в планы клуба хавбек не входит. Сейчас «Челси» готовится к финалу КЧМ -2025, но Феликс не имеет к этому никакого отношения.

В «Милане» не получилось перезапустить карьеру, хотя Консейсау на него рассчитывал

Сержиу Консейсау приходил в «Милан» тушить пожар, который разжёгся после расставания с Пиоли и неудачной ставки на Фонсеку. Менеджеру были нужны свои игроки, с действующими лидерами у тренера отношения не задались, «россонери» в срочном порядке провели закупку. Феликс – противоречивый талант, но нынешний «Милан» не может рассчитывать на что-то большее.

На первых порах царила идиллия. Феликс в первом же матче забил «Роме», получил похвалу от наставника. Сержиу доверял плеймейкеру, выпуская его в старте матч за матчем – весь февраль Жоау выходил с первых минут, а тренер отмечал, что в сложные игровые отрезки именно Феликса отправлял вперёд.

Та вспышка оказалась мимолётной, за ней ничего не последовало. Игрок потерял место в старте, «Милан» продолжил рушиться, вскоре и судьба Консейсау была решена – а без него терялся смысл нахождения в клубе и самого Феликса (хотя решилось это ещё до отставки). «Россонери» не стали вести переговоры о полноценном трансфере, футболист вернулся в «Челси», который на него тоже не рассчитывал.

Не стоило ждать чуда

Аренда в «Милан» – попытка реанимировать карьеру, каких у Жоау было слишком много для 25-летнего футболиста. В период в «Атлетико» оставался резон защищать футболиста. Всё-таки Диего Симеоне – специфический тренер, под руководством которого заиграть способны единицы, остальные просто иссыхают. Вдобавок на игрока лёг тяжёлый груз – стать преемником Гризманна, который укатил в «Барсу». Антуана вернули, Жоау отошёл на второй план.

Тогда случилась аренда в «Челси», ведь на тот момент в игрока ещё верили. В то же время у самих лондонцев были тотальные игровые проблемы – перестройка только началась, многие видели друг друга в первый раз, ни о какой химии не могло быть и речи. Потом «Барса», доверие Хави, семь голов и три ассиста. Неплохие показатели, хоть и ожидалось большее. С другой стороны, в команде тоже начался игровой кризис, а летом и вовсе сменился менеджер.

Но из раза в раз оправдывать Феликса невозможно. У него не могло быть другого шанса – клубы с благоприятной атмосферой на таких футболистов не посмотрят, им доступны более надёжные исполнители. Так что перед Феликсом изначально стояла задача заиграть «вопреки». Можно говорить о том, что помешало. А можно о том, что он сам себе помешал. Сжёг мосты с Симеоне вместо того, чтобы работать. Говорил о симпатии к каждому клубу, который брал его в аренду.

У плеймейкера было четыре попытки реанимировать карьеру: аренда в «Челси», аренда в «Барсу», трансфер в «Челси», аренда в «Милан». Ни одной он не воспользовался. Может, проблема в самом игроке?

В 25 лет хавбек тотально потерян, «Бенфика» – последняя надежда

Сейчас Феликс в тупике. До этого он доезжал на имидже, который успел сформироваться относительно его качеств. «Челси», «Барса» и «Милан» брали его, принимая в качестве образца его игру на первых порах и в удачные отрезки. После того, как случилось столько провалов, уже вряд ли кто-то рискнёт дать футболисту очередной шанс реанимироваться. Ни «Боруссия», ни «Аякс», ни «Лейпциг» элементарно не станут к нему обращаться.