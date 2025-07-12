Дьёкереш назвал себя одним из лучших форвардов мира

Нападающий «Спортинга» оценил уровень своей игры.

На вопрос, какое место он занимает среди лучших нападающих мира, таких как Гарри Кейн, Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд, Дьёкереш ответил:

Безусловно, я один из них. Трудно определить моё место, но да, сейчас я стою в одном ряду с ними. Это выдающиеся футболисты, которые много лет играют на высочайшем уровне и доказали свою состоятельность гораздо сильнее, чем я. С моей стороны есть задача показать, что я тоже способен держать такую планку из сезона в сезон. То, что мне удалось сделать в «Спортинге», уверен, я смогу повторить где угодно. Вы ещё не видели мою лучшую версию.