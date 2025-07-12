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Дьёкереш назвал себя одним из лучших форвардов мира

вчера, 14:39

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш оценил уровень своей игры.

На вопрос, какое место он занимает среди лучших нападающих мира, таких как Гарри Кейн, Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд, Дьёкереш ответил:

Безусловно, я один из них. Трудно определить моё место, но да, сейчас я стою в одном ряду с ними. Это выдающиеся футболисты, которые много лет играют на высочайшем уровне и доказали свою состоятельность гораздо сильнее, чем я. С моей стороны есть задача показать, что я тоже способен держать такую планку из сезона в сезон. То, что мне удалось сделать в «Спортинге», уверен, я смогу повторить где угодно. Вы ещё не видели мою лучшую версию.

Сообщается, что 27-летний игрок хочет перейти в лондонский «Арсенал» и уже согласовал личный контракт с «канонирами».

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:57
Надеюсь ему кто нибудь скажет, что те игроки, с которыми он ставит себя в один ряд, состоявшиеся мега звёзды, которые, как минимум 5-6 лет играют на самом высоком уровне, в самых сложных лигах. Этот 1-2 сезона выдал в Спортинге, и уже хочет признания
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:53
Один из лучших? А че он выиграл то?
ytf9mjeen3um
ytf9mjeen3um
вчера в 15:38
Теперь ясно что с него толку не будет, после таких разговоров
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:33
От скромности этот человек не умрёт. Надо же, куда его занесло. Мне кажется, что закончится лиссабонский период жизни Дьекереша не очень красиво.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:32
Пока имеет право так говорит))) хотя что то не показал себя в чемпионшип е в свое время.
uc946v4vqnu7
uc946v4vqnu7
вчера в 15:25
Что-то у Витька крышу куда-то понесло
Брулин
Брулин
вчера в 14:56
Уверен Дьекереш убежит в любую другую команду из топ 5 лиг, которая сможет себе позволить его покупку, понимая, что запахло жаренным и он может остаться в Спортинге, если будет сидеть на 63 ровно
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 14:44, ред.
Теперь понятно, почему Арсенал тянет с его трансфером. У него слишком сильный характер, есть уверенность. Артета не справится и будет чувствовать себя неуверенно на его фоне.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:40
Хммм, ну посмотрим...АПЛ все же не чемп Португалии
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