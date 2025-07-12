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Тебас против переноса матча «Реала» с «Осасуной»

вчера, 14:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна17.08.2025 в 19:00 Не начался

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не собирается переносить матч «Реала» на более позднюю дату.

Ни одна другая лига, например, АПЛ для «Челси» или Лига 1 для ПСЖ, не переносит матчи. Поэтому я не считаю, что мы должны менять календарь.

Напомним, что мадридцы хотели перенести встречу первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» из-за своего участия в Клубном чемпионате мира.

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Тебас Хавьер
Перевод с espn.com
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:34
20 дней более чем достаточно чтоб отойти от потрясений на кчм.))
вроде Реал говорит, что Хави Алонсо пришел изменить команду в настрое, сосредоточенности и игровой дисциплины, с одним словом, разбудит задремавшего зверя)))) а по факту, старая песня о главном.
здесь вопросы не по календаре, проблема в мадридской команде.
Реал это токсичная солянка из игроков, которые напрочь не подходят под системный футбол, но личное эго через край
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 16:50
Раньше выходит всегда покупал, а теперь перестал покупать? Не фанаты Барсы, а фанаты Реала об этом говорят.
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:41
Где же это так Реал перетрудился?)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:59
Эх, жаль у фанатов Барсы не появился очередной повод, написать: Перес всё купил)
ABir
ABir
вчера в 15:47
Этот Табос тоже похоже скоро уйдет со скандалом, как многие испанские функционеры от футбола.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 15:30
Думаю, Тебас прав. Времени для подготовки к этому матчу у Реала предостаточно. Календарь и так очень плотный и нет смысла переносить игры без веского повода, а то может случиться так что потом их некуда будет ставить в случае реального форс-мажора.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:24, ред.
Тебас в своём репертуаре: "А Баба-Яга против! "
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:09, ред.
До начала чемпионата времени ещё полно и нет смысла переносить игру
5tg7x6wxdtsq
5tg7x6wxdtsq
вчера в 14:59
Все правильно, пусть пыжатся по полной.
Гость
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