Тебас против переноса матча «Реала» с «Осасуной»

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вчера, 14:55

Президент Ла Лиги не собирается переносить матч «Реала» на более позднюю дату.

Ни одна другая лига, например, АПЛ для «Челси» или Лига 1 для ПСЖ , не переносит матчи. Поэтому я не считаю, что мы должны менять календарь.

Напомним, что мадридцы хотели перенести встречу первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» из-за своего участия в Клубном чемпионате мира.