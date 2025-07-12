Тебас против переноса матча «Реала» с «Осасуной»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не собирается переносить матч «Реала» на более позднюю дату.
Ни одна другая лига, например, АПЛ для «Челси» или Лига 1 для ПСЖ, не переносит матчи. Поэтому я не считаю, что мы должны менять календарь.
Напомним, что мадридцы хотели перенести встречу первого тура чемпионата Испании против «Осасуны» из-за своего участия в Клубном чемпионате мира.
вроде Реал говорит, что Хави Алонсо пришел изменить команду в настрое, сосредоточенности и игровой дисциплины, с одним словом, разбудит задремавшего зверя)))) а по факту, старая песня о главном.
здесь вопросы не по календаре, проблема в мадридской команде.
Реал это токсичная солянка из игроков, которые напрочь не подходят под системный футбол, но личное эго через край
вроде Реал говорит, что Хави Алонсо пришел изменить команду в настрое, сосредоточенности и игровой дисциплины, с одним словом, разбудит задремавшего зверя)))) а по факту, старая песня о главном.
здесь вопросы не по календаре, проблема в мадридской команде.
Реал это токсичная солянка из игроков, которые напрочь не подходят под системный футбол, но личное эго через край