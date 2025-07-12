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«Арсенал» хочет купить полузащитника Касадо у «Барселоны»

вчера, 15:33

Лондонский «Арсенал» собирается приобрести полузащитника Марка Касадо у «Барселоны».

По информации источника, в контракте 21-летнего футболиста есть пункт об отступных в размере 100 млн евро. Однако «сине-гранатовые» могут снизить цену на игрока ввиду необходимости продаж нынешним летом.

В прошедшем сезоне Касадо сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси».

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 17:41, ред.
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3ton
3ton ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:27
Большие отступные прописывают давно и не для арабов
Для того , чтобы футболиста не отвлекали от рабочего процесса.
Тем самым отступные показывают , что футболист важен для команды , но за высокую сумму можем продать.
Но бывают конфузы , как с Неймаром
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:21
Марк Касадо опорник нового поколения.
Флик очень ценит игрока за универсальность и объем в обороне.
за это даже получил прозвище пиранья внутри команды.
в Арсенале нет игрока такого уровня.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:53
Большие отступные появляются в контрактах игроков на случай появления интереса со стороны арабского покупателя. Правда, в последнее время, ситуация изменилась - купцы ОТТУДА перестают интересоваться средними футболистами, теперь им подавай готовых звёзд. Марк Касадо не является таковым. Мне вообще не понятен интерес Арсенала к этому человеку. Ясно одно, сто миллионов за него никто платить не будет.
v88256c8y42b
v88256c8y42b
вчера в 15:41
Всякий шлак Арсенал собирает
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