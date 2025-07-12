«Арсенал» хочет купить полузащитника Касадо у «Барселоны»

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вчера, 15:33

Лондонский «Арсенал» собирается приобрести полузащитника у «Барселоны».

По информации источника, в контракте 21-летнего футболиста есть пункт об отступных в размере 100 млн евро. Однако «сине-гранатовые» могут снизить цену на игрока ввиду необходимости продаж нынешним летом.

В прошедшем сезоне Касадо сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси».