«Арсенал» хочет купить полузащитника Касадо у «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» собирается приобрести полузащитника Марка Касадо у «Барселоны».
По информации источника, в контракте 21-летнего футболиста есть пункт об отступных в размере 100 млн евро. Однако «сине-гранатовые» могут снизить цену на игрока ввиду необходимости продаж нынешним летом.
В прошедшем сезоне Касадо сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси».
Флик очень ценит игрока за универсальность и объем в обороне.
за это даже получил прозвище пиранья внутри команды.
в Арсенале нет игрока такого уровня.
Флик очень ценит игрока за универсальность и объем в обороне.
за это даже получил прозвище пиранья внутри команды.
в Арсенале нет игрока такого уровня.
Для того , чтобы футболиста не отвлекали от рабочего процесса.
Тем самым отступные показывают , что футболист важен для команды , но за высокую сумму можем продать.
Но бывают конфузы , как с Неймаром
Для того , чтобы футболиста не отвлекали от рабочего процесса.
Тем самым отступные показывают , что футболист важен для команды , но за высокую сумму можем продать.
Но бывают конфузы , как с Неймаром