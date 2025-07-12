«Реал» прощается с Родриго. Был полезным игроком для Анчелотти, но Алонсо отказался от бразильца

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12 июля 2025, 12:31

Настало время двигаться дальше.

Потерял место в старте

В «Реале» Анчелотти у Родриго был не самый приятный статус джокера – футболист был в тени, а с приходом Мбаппе внимания ему стали уделять ещё меньше. При этом под руководством итальянца вингер хотя бы продолжал выходить на поле и приносить пользу, пусть и в незаметном ключе.

С приходом Алонсо началась новая эпоха, и очень похоже, что в ней для бразильца места не найдётся. Родриго лишь раз при новом главном тренере появился в старте, это было в первом туре Клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля». Следующую игру с «Пачукой» он пропустил, против «Ред Булла» появился только на экваторе второго тайма. За последние три матча на турнире Родриго отыграл всего четыре минуты.

Игра с ПСЖ получилась провальной. После вылета с разгромом (0:4) встал логичный вопрос о перспективах бразильца, оказавшегося в глухом запасе. Вот что отметил Хаби Алонсо:

То, что он опять не вышел на поле, это игровое решение. В данной ситуации нам нужен был другой футболист. Во время турнира никаких решений о его будущем принято не было, да и мы не так часто ротировали состав.

Но пока все факты указывают на обратное – Родриго не найдётся место в структуре Алонсо.

На то есть причины

Факт неприятный, но есть причины, по которым всё сводится к расставанию. Прежде всего речь об изменениях в игровой структуре. Алонсо ставит вертикальный футбол и привык играть с тремя центральными защитниками. Дополнительные ограничения накладывает наличие Трента Александера-Арнольда. Футболист полезнее с тремя центрбеками, поскольку появляется подстраховка и он может больше внимания уделить атаке. Таким образом, «сливочные» перестроились на «3-4-1-2».

Вдобавок к этому Алонсо нужны игроки, обладающие тактической гибкостью – те, кто способен быстро перестраиваться, адаптироваться к игре соперника и по ходу игры предлагать новые решения. Это особенно логично, учитывая частую смену схемы от двух центрбеков к трём. В такой конфигурации начинается «естественный отбор». На данный момент именно Родриго – его жертва. Бразильцу просто нет места на поле. Фланги займут латерали, а позиция инсайда для Алонсо пока не востребована.

Футболист хочет после КЧМ -2025 пообщаться с главным тренером и после этого принять решение, пора ли сменить команду. Продажа Родриго точно принесёт «Реалу» определённую пользу. «Сливочные» застрахованы длительным контрактом с исполнителем, так что могут вести переговоры с позиции силы. Пока сообщается, что от сделки мадридцы намерены выручить 90 миллионов евро. Эти деньги пойдут на приобретение хавбека, необходимого Алонсо. Вирца «Реал» уже упустил, нужен футболист сопоставимого уровня.

Серьёзная конкуренция в атаке

Постепенно ситуация для Родриго становится всё хуже. В переходный момент он с Винисиусом стал ведущим футболистом «Реала», позднее пришёл Джуд Беллингем и этот статус пришлось делить на троих. Уже тогда на виду был Вини, Джуд стал одной из главных опций в атаке, а Родриго пришлось таскать рояль.

Потом к ним прибавился Килиан Мбаппе. Три звезды занялись перетягиванием одеяла, из-за чего страдала вся команда. Вся химия в атаке испарилась, создавать хоть что-то каждый стремился за счёт индивидуальных действий. Опять же, Родриго в этот треугольник вклиниться не мог.

Теперь меняется схема и список потенциальных конкурентов бразильского вингера расширяется. Вдобавок на первый план выходят новые игроки. На КЧМ -2025 блеснул трудолюбивый форвард Гонсало Гарсия – он впечатлил Алонсо, так что даже с возвращением Мбаппе не факт, что француз будет безоговорочным первым выбором.

Также испанский менеджер начал наигрывать Арду Гюлера. В турке он видит креативного плеймейкера, который свяжет линии обороны и атаки. На флангах с приходом Трента места не остаётся, для позиции инсайда нужна другая схема, под нападающим способны сыграть Гюлер и Беллингем, в матче с ПСЖ там наигрывали Гарсию, на остальных позициях в центре поля есть ещё Вальверде и Тчуамени. На дистанции КЧМ Родриго безоговорочно проиграл конкуренцию.

Велика вероятность переезда в АПЛ

Среди претендентов называют три топ-клуба: ПСЖ , «Ман Сити» и «Арсенал». Последние проявляют наибольшую активность и на рынке в целом, и в переговорах с вингером. «Канониры» уже подписали опорника Субименди, также близки к трансферу центрфорварда «Спортинга» Дьёкереша и Родриго из «Реала».

«Сливочные» запросили 90 миллионов евро за трансфер, при этом если футболист захочет уйти, ему не станут препятствовать ни клуб, ни тренер. По последним данным, лондонцы готовы заплатить и больше 90 млн, если потребуется.

Для самого игрока «Арсенал» – отличный вариант продолжения карьеры. Он сам хочет туда перебраться, плюс наставник «канониров» испанец. Также в команде есть Райя, Кепа, Субименди, Мерино. Вингер за длительный период в «Реале» привык к испаноговорящему окружению, это упростит адаптацию.

Наконец, для клуба он будет стопроцентным лидером. Мартинелли всё же уступает соотечественнику в уровне, о Троссарде и говорить не стоит. Родриго быстро завоюет место в старте. Вдобавок он способен выйти на острие, у него уже был такой опыт в «Реале». Резюмируя, история бразильца со «сливочными» подходит к концу, для этого есть все предпосылки. Может, прощание и будет печальным, но переход должен пойти на пользу, поскольку Родриго заслужил оказаться в более внимательном к нему проекте.