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Рэшфорд стал одной из главных целей «Ювентуса» в это трансферное окно

вчера, 16:06

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд интересен «Ювентусу».

По информации источника, туринцы сделали 27-летнего англичанина одним из самых приоритетных вариантов для усиления своей атакующей линии. Итальянцы надеются, что смогут завершить сделку как можно скорее. Сообщается, что «красные дьяволы» хотят получить за игрока около 40 млн фунтов.

Первую половину 2025 года Рэшфорд провёл в аренде у «Астон Виллы». За этот клуб он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Напомним, что активный интерес к игроку также проявляет «Барселона».

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Все комментарии
fifa77707
fifa77707
вчера в 20:19
Очень даже неплохой вариант , когда у него игра идет он много может дать команде
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:37
Ну агент и даёт? Для скольких же клубов Рэшфорд, по его мнению, стал одной из приоритетных трансферных целей? Правда есть одно но..... Маркус провёл время в аренде в Астон Вилле, там никого не впечатлил, достаточно посмотреть его статистику. Вывод - в качестве ключевого игрока с большой зарплатой Рэшфорд никому не нужен, да и много платить за него никто не собирается. Вот так...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:37
"«Красные дьяволы» хотят получить за игрока около 40 млн фунтов." - Торг уместен...)
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