Рэшфорд стал одной из главных целей «Ювентуса» в это трансферное окно

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вчера, 16:06

Нападающий «Манчестер Юнайтед» интересен «Ювентусу».

По информации источника, туринцы сделали 27-летнего англичанина одним из самых приоритетных вариантов для усиления своей атакующей линии. Итальянцы надеются, что смогут завершить сделку как можно скорее. Сообщается, что «красные дьяволы» хотят получить за игрока около 40 млн фунтов.

Первую половину 2025 года Рэшфорд провёл в аренде у «Астон Виллы». За этот клуб он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Напомним, что активный интерес к игроку также проявляет «Барселона».