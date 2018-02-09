«Фиорентина» - «Ювентус»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Ювентуса» на матч 24-го тура чемпионата Италии.
«Фиорентина»: Спортиелло, Миленкович, Пеццелья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Жил Диас, Кьеза, Симеоне.
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Маркизио, Бернардески, Игуаин, Манджукич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в этой игре не примет участие нападающий туринской команды Пауло Дибала, который на данный момент восстанавливается после травмы.
Манджукич, Игуаин, Хедира.
Манджукич, Игуаин, Хедира.