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«Фиорентина» - «Ювентус»: стартовые составы

вчера, 22:08
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Фиорентины» и «Ювентуса» на матч 24-го тура чемпионата Италии.

«Фиорентина»: Спортиелло, Миленкович, Пеццелья, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Жил Диас, Кьеза, Симеоне.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Маркизио, Бернардески, Игуаин, Манджукич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в этой игре не примет участие нападающий туринской команды Пауло Дибала, который на данный момент восстанавливается после травмы.

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Все комментарии
Богиня Соккера Кача
Богиня Соккера Кача ответил Непотопляемый Князь
вчера в 23:16
Ахах,Юве и три мяча?))) Максимум 1 и пропустят 4, так как в воротах пенсионер,а в атаке у Юве одни бревна, так что Князек,ты расстроиться сегодня изволишь,я вангую Великая Кача
борька
борька
вчера в 22:51
Зверьсоставы 3-3
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:38
Конечно,это не та Фиорентина , что была при Соузе, которая боролась за ЛЕ и многим доставляла проблемы дома)).А ща физрук Пиолли сольется еще в первом тайме).Руководство Фиалок просто уничтожают команду, а зря :(
drug01
drug01
вчера в 22:32
Ждем ничейку.....
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил BESTjuventus10
вчера в 22:22
BESTjuventus10:
всем смотреть))
Юве забьёт 3 мяча.
Манджукич, Игуаин, Хедира.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 22:20
всем смотреть))
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
вчера в 22:20
Только победа устроит Ювентус.
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