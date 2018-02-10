Батшуайи помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Гамбург»

В поединке 22-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одолела «Гамбург». Отметим, что в составе «шмелей» впервые с мая прошлого года появился Марко Ройс.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» Д – «Гамбург» – 2:0 (0:0)
Голы: Батшуайи 49, Гетце 90+2
«Боруссия» Д: Бюрки, Ройс (Гетце 71), Тольян, Аканджи, Шюррле, Пулишич (Кастро 85), Кагава (Дахуд 62), Пищек, Вайгль, Топрак, Батшуайи.
Главный тренер: Петер Штегер.
«Гамбург»: Матениа, Ван Дронгелен, Маврай, Дуглас, Вуд (Арп 54), Уолес, Хант (Салихович 54), Экдаль (Хан 71), Костич, Сакаи, Юнг.
Главный тренер: Бернд Холлербах
Предупреждения: Юнг 65.
Судья: Марко Фритц.
Марко - с возвращением! Давай, набирай форму, и чтобы больше без травм.
Игра, если честно, так себе. Ещё много шероховатостей и проблем как в атаке, так и в обороне. В первом тайме складывалось ощущение, что команда не знает, что делать с мячом. Во втором что-то начало проклёвываться, и хорошо, что забили быстро после перерыва. Реализация фиговая, как обычно. У своих ворот позволяли многовато. Не то чтобы много моментов было у Гамбурга, но паниковали наши защитники частенько. Повезло, что Арп до мяча не дотянулся, иначе все усилия пошли бы прахом. Сомневаюсь, что после этого забили бы второй мяч.
Но закончилось всё хорошо. Теперь готовимся к игре с Аталантой. Надо обязательно в этом сезоне побороться за ЛЕ.
Марко - с возвращением! Давай, набирай форму, и чтобы больше без травм.
Игра, если честно, так себе. Ещё много шероховатостей и проблем как в атаке, так и в обороне. В первом тайме складывалось ощущение, что команда не знает, что делать с мячом. Во втором что-то начало проклёвываться, и хорошо, что забили быстро после перерыва. Реализация фиговая, как обычно. У своих ворот позволяли многовато. Не то чтобы много моментов было у Гамбурга, но паниковали наши защитники частенько. Повезло, что Арп до мяча не дотянулся, иначе все усилия пошли бы прахом. Сомневаюсь, что после этого забили бы второй мяч.
Но закончилось всё хорошо. Теперь готовимся к игре с Аталантой. Надо обязательно в этом сезоне побороться за ЛЕ.