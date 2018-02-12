Кавани: «Мечтаю забить ножницами в финале Лиги чемпионов»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани рассказал о своей мечте, а также поделился ожиданиями от дуэли с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Какой гол хотел бы забить? Ножницами в день важного триумфа ПСЖ, например, в финале Лиги чемпионов. Я забивал практически по-всякому, но точного удара ножницами в моей коллекции не хватает.

Что касается игры с „Реалом“, то не знаю, будет ли она результативной. По крайней мере, первый матч обычно проходит в напряженной борьбе. „Реал“ постарается не дать нам забить, тогда как мы будем пытаться ловить их на контратаке. Но, опять же, возможно, игра пойдет совсем по другому сценарию. Зачастую бесполезно загадывать, ибо футбол непредсказуем. Это будет матч равных соперников, в котором нужно будет провести много оборонительной работы».

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер ПСЖ Унаи Эмери.