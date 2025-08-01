«Сан-Лоренсо» – «Тигре»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 10:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Аргентины «Сан-Лоренсо» – «Тигре», который состоится 2 августа 2025 года.

«Сан-Лоренсо»

«Сан-Лоренсо» является очень крепкой командой и не проигрывает уже несколько поединков подряд. За три тура Клаусуры коллектив набрал пять очков и собирается бороться за лидерство в турнирной таблице. В кубке Аргентины команда встретится с «Тигре» на нейтральном поле и постарается пробиться в следующий раунд, хотя соперник очень непростой и будет всеми способами помешать номинальным хозяевам.

28 июля «Сан-Лоренсо» сыграл вничью с «Ривер Плейт» (0:0), а 19 числа разошелся миром с «Химнасия и Эсгрима» (0:0).

«Тигре»

«Тигре» набрал четыре очка за три тура в чемпионате и пока не входит в топ-8 турнирной таблицы, но впереди еще достаточно поединков. Отдельной встречей стоит игра с «Сан-Лоренсо» в рамках кубка Аргентины, где у коллектива будет шанс пробиться уже в 1/4 финала, что считается уже серьезной стадией в данном турнире. Если «Тигре» сможет исключить ошибки в обороне, у команды будут шансы пройти своего соперника.

26 июля «Тигре» сыграл вничью с «Унион» Санта-Фе (0:0), а 20 числа одолел на своем поле «Аргентинос Хуниорс» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Лоренсо» – 2.45

Ничья – 2.5

Победит «Тигре» – 3.6

Тотал больше 1.5 мячей – 1.62

Тотал меньше 1.5 мячей – 2.15

Статистика

«Тигре» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Сан-Лоренсо» в основное время завершились ничьими

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 1.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что в игре будет быстрый гол и все пойдет не по плану команд, что приведет еще к взятиям ворот.