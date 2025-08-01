«Ланус» – «Атлетико Хуракан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 09:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Аргентины «Ланус» – «Атлетико Хуракан», который состоится 2 августа 2025 года.

«Ланус»

«Ланус» играет крайне нестабильно и каждый следующий матч является загадкой для болельщиков. Тем не менее, в кубке Аргентины права на ошибку у коллектива не будет. Команды играют на нейтральном поле, поэтому клуб считается лишь номинальными хозяевами. Если «Ланус» сможет открыть счет первым, то стоит ожидать эшелонированные защитные ряды у своих ворот.

26 июля «Ланус» на выезде обыграл «Сармьенто» (2:0), а 19 числа на своем поле минимально уступил «Росарио Сентраль» (0:1).

«Атлетико Хуракан»

В последних матчах «Атлетико Хуракан» выиграл и проиграл примерно одинаковое количество игр и к матчу кубка Аргентины походит в неоднозначном состоянии. Матч пройдет на нейтральном поле, поэтому у коллектива была возможность хорошо подготовиться без лишнего давления к поединку. Победа и проход в четвертьфинал турнира определенно станет успехом для клуба.

28 июля «Атлетико Хуракан» минимально обыграл «Бока Хуниорс» (1:0), а 22 числа на выезде уступил «Эстудиантесу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланус» – 3.05

Ничья – 2.5

Победит «Атлетико Хуракан» – 2.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.48

Статистика

«Атлетико Хуракан» проиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Лануса» завершились исходом «обе забьют – нет»

«Атлетико Хуракан» выиграл три из пяти последних матчей у «Лануса» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что команды будут играть в равный футбол и основного времени поединка им не хватит, чтобы определить победителя.