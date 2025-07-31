С футболиста «Вест Хэма» Лукаса Пакета сняли обвинения

«Вест Хэм» объявил о снятии обвинений с полузащитника Лукаса Пакета.
В мае 2024 года Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения футболисту в том, что он пытался намеренно получить карточку в четырёх играх в период с 2022 по 2023 год с целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек получили прибыль. Игрок отреагировал на это, сообщив, что полностью отрицает обвинения и будет бороться до конца, чтобы очистить своё имя, также отметив, что в течение 9 месяцев сотрудничал с ФА на каждом этапе расследования и предоставлял всю возможную информацию.
В заявлении пресс-службы лондонского клуба говорится следующее:
«Вест Хэм» может подтвердить, что независимая регулирующая комиссия сняла с Лукаса Пакета обвинения в неправомерном поведении, выдвинутые против него Футбольной ассоциацией в связи с предполагаемым нарушением правила E5 Футбольной ассоциации Англии. Клуб поддерживал Лукаса с самого начала долгого и сложного процесса.
Вице-президент «молотобойцев» Каррен Брэди прокомментировала:
Мы рады, что Лукас был оправдан. Он с самого начала заявлял о своей невиновности, и как клуб мы решительно поддерживали его на протяжении всего процесса. Несмотря на невероятное давление, Лукас каждую неделю играл за клуб, всегда отдавая все силы. Это было трудное время для Лукаса и его семьи, но он оставался абсолютным профессионалом и теперь с нетерпением ждёт возможности поставить точку в этом эпизоде, как и все в «Вест Хэме».
Сам Пакета заявил следующее:
С первого дня этого расследования я заявляю о своей невиновности по этим чрезвычайно серьёзным обвинениям. Сейчас я не могу сказать ничего большего, но хотел бы выразить свою благодарность Богу и своё желание вернуться к футболу с улыбкой на лице. Моей жене, которая никогда не отпускала мою руку, «Вест Хэму», болельщикам, которые всегда меня поддерживали, а также своей семье, друзьям и команде юристов, которые меня поддерживали, — спасибо вам за всё.