С футболиста «Вест Хэма» Лукаса Пакета сняли обвинения

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вчера, 17:51

«Вест Хэм» объявил о снятии обвинений с полузащитника .

В мае 2024 года Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения футболисту в том, что он пытался намеренно получить карточку в четырёх играх в период с 2022 по 2023 год с целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек получили прибыль. Игрок отреагировал на это, сообщив, что полностью отрицает обвинения и будет бороться до конца, чтобы очистить своё имя, также отметив, что в течение 9 месяцев сотрудничал с ФА на каждом этапе расследования и предоставлял всю возможную информацию.

В заявлении пресс-службы лондонского клуба говорится следующее:

«Вест Хэм» может подтвердить, что независимая регулирующая комиссия сняла с Лукаса Пакета обвинения в неправомерном поведении, выдвинутые против него Футбольной ассоциацией в связи с предполагаемым нарушением правила E5 Футбольной ассоциации Англии. Клуб поддерживал Лукаса с самого начала долгого и сложного процесса.

Вице-президент «молотобойцев» Каррен Брэди прокомментировала:

Мы рады, что Лукас был оправдан. Он с самого начала заявлял о своей невиновности, и как клуб мы решительно поддерживали его на протяжении всего процесса. Несмотря на невероятное давление, Лукас каждую неделю играл за клуб, всегда отдавая все силы. Это было трудное время для Лукаса и его семьи, но он оставался абсолютным профессионалом и теперь с нетерпением ждёт возможности поставить точку в этом эпизоде, как и все в «Вест Хэме».

Сам Пакета заявил следующее: