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Защитник «Зенита» Караваев сообщил о ходе восстановления от травмы

вчера, 22:35

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал источнику о сроках своего восстановления после разрыва ахиллова сухожилия, полученного зимой.

Пока от плана не отходим — как сказал Сергей Богданович, это октябрь. Может быть, начало ноября. Нужно ещё учитывать фактор поля. Как всё планировалось изначально, так и остаётся. Восстановление от такой травмы лучше не форсировать — спокойно готовиться, а там будет видно.

Об информации СМИ про сроки восстановления в 7 месяцев

Если посмотреть на травмы ахилла топовых футболистов, того же Спинаццолы, за семь месяцев никто не восстанавливался. Кроме Витселя, у него это заняло шесть месяцев, у всех остальных — около года. Даже врачи всегда говорят размыто, а несколько месяцев играют большую роль.

О том, как проходит восстановление

Один день работаю в зале, другой — в бассейне, чтобы не перегружать ахилл. Упражнения в зале больше на силу, в бассейне — менее напряжённая работа — на сустав, на разработку ахилла. Важно чередовать, бассейн расслабляет — он в любом восстановлении необходим. После тренировок обязательно процедуры. Всё своим чередом, стабильно. Ощущения, слава Богу, нормальные — какая-то боль чувствуется при увеличении нагрузки, но так и должно быть. Физиотерапия всё это потом убирает. С командой вижусь постоянно, Семак тоже интересуется, как идёт восстановление.

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:23
А о нём уже и забыли... Выздоравливай и возвращайся!!!
Гость
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