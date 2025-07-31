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«Спартак» объявил о переходе Жедсона

вчера, 17:32

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон перешёл в московский «Спартак».

Контракт с игроком рассчитан до 2029 года. В новой команде хавбек будет выступать под 83-м номером.

В «Бешикташе» португалец играл с лета 2022-го. В общей сложности он провёл в клубе 131 матч, забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
сегодня в 07:00
Будем довольствоваться тем, что есть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:16
Жерсон в РПЛ...Жедсон в РПЛ...
В ближайшее время ждём Женсона....Жемсона.....ну и Жепсона конечно....
Bad Listener
Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:48
Ну на счёт играть не уверен, а в заявке числиться точно будут, и по карманам Френсиса Какахигао и сообщников тоже распиханы будут как пить дать
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:39
А зачем нам теперь тренер? На поле будут играть миллионы.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 20:55
Думаю, что это ТОП трансфер для нашего чемпионата. Игроки столь высокого уровня конечно привлекают зрителей на трибуны. Жедсон должен показать класс!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:43
Судя по нарезкам , Жедсон очень даже не плох , но он один не сможет заменить барахло в Спартаке ,в лице Солари , Гарсии , Денисова , Литвинова ,Хлусевича , Зорина , Пруцева ! Для борьбы за золото этого очень-очень мало !
Bad Listener
Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
Что то я давно не видел той разницы которую типа делает Барко. И этот Майкл Жедсон тоже не долго чувствую будет танцевать, как поймёт что тут итак платят и напрягаться партнёры не собираются так и тоже расслабится аки Мозес в своё время, да и показатели то у него скромненькие за 131 то игру. Проблемы Спартака в структуре и руководстве начинаются, но им проще тратить огромные деньги чем признать свою несостоятельность. Ну или хотя бы несостоятельность выбора главного тренера.
sv_1969
sv_1969 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:18
Парень прошел Академию Бенфики! А это все же знак качества! Да и достижений у него хватает в принципе!
«Бенфика»: чемпион Португалии (2018/19), обладатель Суперкубка Португалии (2019).
«Бешикташ»: обладатель Кубка Турции (2023/24), обладатель Суперкубка Турции (2024).
Португалия (до 17 лет): чемпион Европы (до 17 летх2016).
В Тотенхеме не срослось но это бывает!
112910415
112910415
вчера в 19:14
Спортсмен-то сильный..
Посмотрим...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:42
Можно говорить что угодно на такого игрока в центре давно не было. Сейчас центр у нас кто? из добротного только Мартинс. Барко и Умяров (особенно ) не тянут на чистого опорника. А вот Жедсон это крутейший бокс ту бокс.из чепухой в центре типа Пруцева и Зобниным прощаться надо. Крайка бы в защиту еще типа Араны и можно вкатыватся в чемпионат)).
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:16
Приветствую, Володя!!!
И не говори, больная тема. Пока еще Маркиньос держится, но очень переживаю за него, чтобы не испортился у амбала...
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 18:15
Какой толк Жедсона взяли или другого,если все равно играют в команде Денисов,Литвиновы,Хлусевичи
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:10
Совсем о тренере забыли.. Кто будет руководить всеми этими фантастически дорогими приобретениями, а также игроками, которые есть в наличии? Кто сделает из них боеспособный коллектив? Неужели ЭТОМУ доверяют по прежнему?
Никром
Никром
вчера в 18:09
Помню как-то Моуриньо сказал: "Команда из одиннадцати Аспиликуэт выиграет Лигу Чемпионов".

Но как показывает практика, если бы В Спартак купили хотя бы 8 таких Аспиликуэт, а сзади бы стабильно играли Максимка, Денисов и Литвинов, то удел Спартака опять бороться за 3-5 место и полуфинал Кубка.

Так и с Жедсоном.
Futurista
Futurista
вчера в 17:54
Посмотрел видео нарезки...игрок техничный, играет в умный пас, забивает из сложных положений...но партнёры ему нужны конечно соответствующие...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:53
Приветствую Виктор! Игрок то добротный по меркам РПЛ!Но вот тренер не тот)))
NbKA555
NbKA555
вчера в 17:48
Ну слава Богу!Успехов в нашем клубе!Будем смотреть
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:48
Посмотрим, какой он Сухов...
Писалось, что это не тот игрок, который "делает разницу", как Барко.
Добротный игрок с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ отношением к своей работе.
Пишут, что надежный.
И на том спасибо.
war4ar
war4ar
вчера в 17:47, ред.
Честно говоря , больше похоже на то, что это будет очередной Гус Тиль. Сейчас из европейских чемпионатов к нам норм перспективный игрок не поедет, с учётом что это Турция, и как играют турки, а ек - большие сомнения в истинном уровне этого жерсона. Наш рынок это латинская Америка, все остальное больше на развод похоже. Поглядим, увидим, хотелось бы что бы заиграл, но очень много Но.
Capral
Capral
вчера в 17:45
Пусть ему повезёт- в Величайшем советском Клубе!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:35
Слава Богу...добро пожаловать в Спартак.. !!!
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