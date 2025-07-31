«Спартак» объявил о переходе Жедсона

1753972329

вчера, 17:32

Полузащитник «Бешикташа» перешёл в московский «Спартак».

Контракт с игроком рассчитан до 2029 года. В новой команде хавбек будет выступать под 83-м номером.

В «Бешикташе» португалец играл с лета 2022-го. В общей сложности он провёл в клубе 131 матч, забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.