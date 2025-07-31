«Спартак» объявил о переходе Жедсона

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон перешёл в московский «Спартак».
Контракт с игроком рассчитан до 2029 года. В новой команде хавбек будет выступать под 83-м номером.
В «Бешикташе» португалец играл с лета 2022-го. В общей сложности он провёл в клубе 131 матч, забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.
Но как показывает практика, если бы В Спартак купили хотя бы 8 таких Аспиликуэт, а сзади бы стабильно играли Максимка, Денисов и Литвинов, то удел Спартака опять бороться за 3-5 место и полуфинал Кубка.
Так и с Жедсоном.
Но как показывает практика, если бы В Спартак купили хотя бы 8 таких Аспиликуэт, а сзади бы стабильно играли Максимка, Денисов и Литвинов, то удел Спартака опять бороться за 3-5 место и полуфинал Кубка.
Так и с Жедсоном.