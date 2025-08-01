Опасный выезд для Карпина, испытание «Зенита». Вызовы 2-го тура РПЛ

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01 августа 2025, 09:58

Сразу два топ-матча.

«Ростов» — «Крылья Советов»

— Старт сезона для ростовчан не совсем по игре. Три игры – три поражения, один забитый мяч. При этом играть приходилось с топ-клубами, в двух случаях – против «Зенита» и «Динамо» – на выезде. При этом команда Джонатана Альбы дала достойное сопротивление, петербуржцев перед домашним зрителем вообще поймала на ошибке. С другой стороны, ещё пара таких поражений – и к тренеру уже не будут так лояльны.

— Когда мы называли «тёмных лошадок» сезона, включать в список «Крылья» не рискнули – слишком большая кадровая текучка в составе, так ещё и главный тренер сменился. Первыми турами самарцы доказывают свою состоятельность. Ничья с «Акроном», победа над «Пари НН» – это ещё ладно. Коллектив в Кубке России переиграл «Краснодар» на чужой территории!

«Пари НН» — «Локомотив»

— Шпилевский усиленно старается поднять «Пари НН», но пока не выходит ровным счётом ничего. В игре кромешный ад. Нижегородцы за три встречи ни у кого не отобрали ни балла, хотя играли не только с «Краснодаром», но и с соперниками своей весовой категории («Крылья», Махачкала). На этом отрезке ноль забитых, шесть пропущенных.

— Дерби в Кубке России показало всю нестабильность «Локомотива». Молодой коллектив на пике формы способен даже у «Краснодара» в гостях забрать три очка, но нет никаких гарантий, что к следующей игре ничего не развалится. После 2:1 на «Ozon Арене» «красно-зелёные» с тем же счётом уступили ЦСКА . Главное – в чемпионате идут без потерь.

«Краснодар» — «Динамо»

— Первую часть прошлого сезона «быки» провели более уверенно – теперь уже во втором туре случилось первое поражение (1:2 от «Локомотива»). С другой стороны, это может пойти на пользу – южане попали под давление защиты титула, а игра с «Локо» показала, что уже не будет как раньше, пора забыть о том, что было.

— «Динамо» не позавидуешь. «Бело-голубые» едут к мотивированным «быкам» после их двух поражений кряду. «Горожане» дома, настроены на победу, а «Динамо» играет несобранно, позволяя даже «Сочи» забить дважды. У москвичей на старте две минимальные победы и ничья с «Балтикой».

«Акрон» — «Спартак»

— Тедеев напомнил, кто был открытием сезона до «Балтики» – в игре с новой «тёмной лошадкой» «Акрон» одержал победу (2:1), до этого в чемпионате разбил «Сочи» и поделил очки с «Крыльями». Всё как прежде – с командами своего уровня или ниже у тольяттинцев не возникает проблем.

— После того как москвичи были деклассированы «Балтикой», уже ни в чём нельзя быть уверенным. «Красно-белые» лишь слегка реабилитировались, уверенно обыграв «Ростов» в первом туре Кубка России. В то же время команда пока не встречалась с другим топ-клубом – и скорее кажется, что для Станковича это к лучшему.

«Балтика» — «Оренбург»

— За калининградцев обидно. Отнять очки у «Динамо» с Иваном Сергеевым на острие и Карпиным на главном тренере, разобрать «Спартак» на поле соперника, оформить разгром – и после этого отдать победу «Акрону»… Причём команды одной ногой уже были в серии пенальти – балтийцы пропустили на седьмой компенсированной минуте.

— Южноуральцы сейчас предельно сконцентрированы на чемпионате – клуб уже готовился к сезону в Первой лиге, когда коллектив вернули в элиту. Теперь нет прежних лидеров, костяк только предстоит сформировать – и в таких условиях получается хотя бы ничьи собирать. Причём что с Махачкалой, что с топ-клубом – ЦСКА .

«Зенит» — ЦСКА

— Главный матч выходных. Имидж непобедимого гранда разрушен – теперь даже середняки калибра «Рубина» могут рассчитывать хотя бы на ничью с недавним гегемоном. С «Ростовом» и «Ахматом» одержали победу – при этом оба соперника обеспечили нервную концовку при минимальном разрыве в счёте, а «сине-бело-голубым» не удалось дожать на классе.

— Обольщаться «армейцам» не стоит – коллектив идёт с такими же показателями, а от футбола Челестини тоже исходит неуверенность. Ничья с «Оренбургом» в первой же игре чемпионата – удар под дых. «Ахмат» доставил «красно-синим» столько же проблем, сколько «Ростов» «Зениту». В дерби с «Локо» до 79-й минуты держались 1:1, гол Глебова и минимальное преимущество – результат на тоненького.

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»

— Этот сезон для махачкалинцев будет куда тяжелее предыдущего – не хватает нескольких важных футболистов. После поражения от «Спартака» поделили очки с «Оренбургом» и обыграли «Пари НН» в Кубке, но сейчас «бело-голубым» куда важнее набирать очки в чемпионате.

— Те два футболиста, важных для обоймы – Абакар Гаджиев и Эгаш Касинтура. Оба летом пополнили состав «Ахмата», который усиливался, чтобы не бороться за выживание. Уже сейчас футболисты пересекутся со своей бывшей командой.

— Как ни иронично, но как раз активный на рынке «Ахмат» среди команд, которые вообще не набрали ни балла в первых играх чемпионата. Победа или хотя бы ничья всегда где-то рядом, но ускользает из рук грозненцев.

«Рубин» — «Сочи»

— Матч-триллер в Санкт-Петербурге оставил «Рубин» без эмоций. Казанцы выложили всё, чтобы отобрать у «Зенита» ничью. Теперь собраться на игру с «Сочи» будет довольно трудно.

— Как раз недонастрой крайне опасен. Понятно, что южане проиграли две игры чемпионата с общим счётом 0:7, но это служит команде Морено мотивацией, а выезд к «Динамо» показал, что это не пассажир лиги.