Дивеев верит в возвращение российских клубов в еврокубки

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос относительно возвращения российских клубов в еврокубки.
Я верю, что смогу сыграть в еврокубках. На чём основывается эта вера? На мечте, на том, что я хочу этого. Надеюсь, это будет.
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос относительно возвращения российских клубов в еврокубки.
Я верю, что смогу сыграть в еврокубках. На чём основывается эта вера? На мечте, на том, что я хочу этого. Надеюсь, это будет.
Удачных игр пока в РПЛ.
Удачных игр пока в РПЛ.