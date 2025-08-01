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Дивеев верит в возвращение российских клубов в еврокубки

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Шуня771
Шуня771
вчера в 16:38
"На чём основывается эта вера? На мечте, на том, что я хочу этого...."
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 15:34
Да уже на след год вернут.
esqv97k2mn34
esqv97k2mn34
вчера в 12:29
Наверняка примут, только не скоро
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:44
Конечно мечта сбудется, вопрос -- когда?
Удачных игр пока в РПЛ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:43
Хорошо бы принять Россию хоть в азиатский аналог УЕФА...
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