Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

«Рубин» победил «Оренбург» в игре Кубка России

вчера, 21:29
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:0).

На 29-й минуте пенальти реализовал Мирлинд Даку. Вторым голом отметился Олег Иванов на 90-й.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Рома» с крупным счётом обыграла «Канн» в товарищеском матче
Вчера, 20:52
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
Вчера, 16:27
«Барселона» разгромила «Сеул», в матче 10 голов
Вчера, 16:04
«Атланта Юнайтед» уступила «Некаксе», Миранчук забил гол
Вчера, 08:44
«Ахмат» уступил «Зениту» в игре Кубка России
30 июля
«Спартак» одержал гостевую победу над «Ростовом» в матче Кубка России
30 июля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:08
Гости играли достойно, такие не пропадут!
Шуня771
Шуня771 ответ chromage (раскрыть)
вчера в 23:56, ред.
А может им там и место по результатам Чемпа..........)
Болеем и за Рубин, ранее я предположил (в посте), что они будут бороться за.... медали.
chromage
chromage ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:52, ред.
Привет. Извиняюсь. Я что-то ошибся. =) И перед Оренбуржцами тем более что отправил их в пердив )
Шуня771
Шуня771 ответ chromage (раскрыть)
вчера в 22:10
Приветствую!

Мну что то пропустил? Но Оренбург играет НЕ в "1 лиге"...
Пепс
Пепс
вчера в 21:57
Рубиновые с победой!!!! ⚽⚽⚽👍👍👍
Capral
Capral
вчера в 21:50
Слишкович верен себе, продолжая лепить комбинационную команду, даже там, где сделать это- практически невозможно. Оренбург играя в не самом лучшем составе, мог и должен был забивать, моменты были, после интересных комбинаций... Но беда в том, что после вылета из ПЛ, многие игроки ушли из команды, и сейчас, у тренера небольшой выбор. Думаю, что кубок для Оренбурга не в приоритете, главное сохранить место в ПЛ, потому что нынешний состав не готов бороться на несколько фронтов сразу- это нереально.
Рубин, на правах хозяина- атаковал больше и острее, и выглядел лучше, и организованнее соперника, поэтому и победил!
chromage
chromage
вчера в 21:35
Хороший матч. Оренбург приятное ощущение оставил. Команда играющая и на удивление для 1 лиги не грубая совершенно. Даже не смотря на пенальти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 