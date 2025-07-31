«Рубин» победил «Оренбург» в игре Кубка России

«Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:0).
На 29-й минуте пенальти реализовал Мирлинд Даку. Вторым голом отметился Олег Иванов на 90-й.
«Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:0).
На 29-й минуте пенальти реализовал Мирлинд Даку. Вторым голом отметился Олег Иванов на 90-й.
Болеем и за Рубин, ранее я предположил (в посте), что они будут бороться за.... медали.
Болеем и за Рубин, ранее я предположил (в посте), что они будут бороться за.... медали.
Мну что то пропустил? Но Оренбург играет НЕ в "1 лиге"...
Мну что то пропустил? Но Оренбург играет НЕ в "1 лиге"...
Рубин, на правах хозяина- атаковал больше и острее, и выглядел лучше, и организованнее соперника, поэтому и победил!
Рубин, на правах хозяина- атаковал больше и острее, и выглядел лучше, и организованнее соперника, поэтому и победил!