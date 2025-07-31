ПСЖ оштрафовали по итогам финала Лиги чемпионов с «Интером»

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вчера, 23:55

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА (CEDB) вынесла санкции в отношении «Пари Сен-Жермен» по итогам финального матча Лиги чемпионов 2024/25 с миланским «Интером» (5:0).

За проникновение на поле болельщиков и использование пиротехники французский клуб оштрафован на 100 тысяч евро, также ему запрещено продавать билеты своим фанатам на следующую выездную игру турнира УЕФА . При этом запрет на продажу билетов является условным наказанием с испытательным сроком в два года, начиная с даты вынесения решения.