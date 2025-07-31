ПСЖ оштрафовали по итогам финала Лиги чемпионов с «Интером»

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА (CEDB) вынесла санкции в отношении «Пари Сен-Жермен» по итогам финального матча Лиги чемпионов 2024/25 с миланским «Интером» (5:0).
За проникновение на поле болельщиков и использование пиротехники французский клуб оштрафован на 100 тысяч евро, также ему запрещено продавать билеты своим фанатам на следующую выездную игру турнира УЕФА. При этом запрет на продажу билетов является условным наказанием с испытательным сроком в два года, начиная с даты вынесения решения.
Также ПСЖ получил штраф в размере 30 000 за бросание предметов, 10 000 — за передачу сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию, и за дискредитацию УЕФА. Ещё 8 000 парижанам нужно будет заплатить за причинение ущерба.