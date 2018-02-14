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Куинн: «Салах – лучшее приобретение „Ливерпуля“ за последние 10-15 лет»

сегодня, 06:25

Бывший нападающий «Ньюкасла» Микки Куинн считает трансфер полузащитника Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» одной из лучших сделок за всю историю клуба.

«Салах просто взял „Энфилд“ штурмом. Он забил 29 голов в этом сезоне на позиции вингера! Немыслимо! Это парень, которого все списывали со счетов, когда он выступал за „Челси“. А когда его приобрёл „Ливерпуль“, каждый удивлённо поднимал брови. Тот гол, что он забил „Тоттенхэму“.... Думаю, только Месси способен повторить подобное.

Луис Суарес был невероятен в „Ливерпуле“, но пришёл с определённым багажом, которого не было у Салаха. Фернандо Торрес был глотком свежего воздуха, когда приехал в Ливерпуль и начал забивать важные голы, но он ярко выраженный форвард, в то время как Салах – атакующий полузащитник. Что касается Коутиньо, думаю, что он не смог реализовать свой потенциал в „Ливерпуле“ и, вероятно, сделает это в „Барселоне“.

Салах же сейчас находится на пике своей формы. Считаю, что его трансфер был одной из самых важных сделок в истории „Ливерпуля“ и, наверное, лучшим приобретением клуба за последние 10-15 лет».

Напомним, недавно появился слух, что Салах летом может перебраться в «Барселону».

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 12:46
Суарес еще. Салах и Суарес.
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
сегодня в 12:33
Салах находка для Ливерпуля!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:38
Это потому что он еще играет Ливерпуль но такими темпами он пойдет на повышение
Thom52
Thom52
сегодня в 10:12
Хорошо помню, как, комментируя один из первых туров сезона, Черданцев как мантру повторял: "Зачем это приобретение?"
Rizo1
Rizo1 ответил RUSTY8
сегодня в 08:01
RUSTY8:
Суарес и Коутиньо нервно курят на сторонке
Разнница в том что этим обоим понадобилось время для адаптации ! что не сказать про Салаха
cska plus
cska plus
сегодня в 07:53
Не знаю как насчёт 10-15 лет, то Салах очень хорош.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 07:29
Суарес и Коутиньо нервно курят на сторонке
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 06:47
все верно, Салах отлично влился в команду, много забивает , прекрасный трансфер - джекпот!
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