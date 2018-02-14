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Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»

вчера, 23:41
Уиган АтлетикЛоготип футбольный клуб Уиган Атлетик-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити19.02.2018 в 22:55 Не начался

Главный тренер «Уигана» Пол Кук в преддверии матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» в шутку отметил, что был бы не против сыграть с «горожанами», имея на поле сразу 14 футболистов.

«Мы попросим федерацию, чтобы нам разрешили выпустить на поле 14 футболистов. 

Нельзя сказать, что это будет обычный матч, ведь нас ждет игра против, вероятно, лучшей команды на данный момент.

Мы должны попытаться выиграть. Если не верить в успех, то нет смысла выходить на поле».

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Уиган» - «Манчестер Сити» состоится 19 февраля.

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Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
вчера в 23:47
+ ))))
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