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«Это самый слабый „Зенит“ за много лет». Соперники в шоке, не узнают команду Семака

вчера, 12:23
«Зенит»

Кардинально обновили стиль.

Чемпионы спокойно играют на отбой

Жемалетдинов, бывший игрок «Локомотива», а теперь инсайд ЦСКА, заявил, что вчера встретил самый слабый «Зенит» в своей футбольной жизни. Впервые против петербуржцев Рифат сыграл восемь с половиной лет назад. Понятно, что атакующего хавбека сложно назвать мудрым экспертом, ведь также отреагировал на нырки оппонента, назвав их подход «женским». У футболисток как раз не принято кривляться и падать, как любят звезды в мужском спорте. Но вернемся к главному заголовку выходных – «Зенит» обозвали слабым, намекая на «отскок».

Рифат ошибается, но подумал в правильном направлении. «Зенит» изменился. Дело не буквально в слабости, поскольку Семак на первом месте в РПЛ, а его команда забила 19 мячей после 8 туров, пропустив всего один раз. Дело в кардинальном изменении подхода с учетом новых реалий. Семак понял, что если оставить стиль прошлого сезона с контролем мяча без контроля над игрой, то «Зенит» не станет чемпионом в седьмой раз подряд. Почему изменения именно сейчас? Официальная дата основания петербуржского клуба – 25 мая 1925 года.

Весной будут праздновать столетний юбилей. Лучше делать это с трофеями в руках. Никакой романтики, просто есть задача от руководства, а Семак её прилежно выполняет. Не видно, чтобы он кайфовал от работы. Но задача боссов – первая причина, почему «Зенит» перешел на футбол «слабых». В такой игре иные правила. Вчера против ЦСКА чемпионы в гостях ни разу не подали мяч с угла поля. Подобное случилось с «Зенитом» впервые с 2016 года, когда они в элитном составе проиграли бойкому «Ростову» Бердыева со счетом 0:3 в гостевом матче.

Сейчас Семак, чтобы побеждать, использует метод «Ростова». Отчасти это отражение ситуации. Без Глушенкова – провели операцию на руке, срастается кость, и с центральными форвардами на флангах, «Зенит» немного угловатый. Проиграли ЦСКА по ударам почти в полтора раза, но при этом выиграли по выстрелам в створ 1:5. Реализация попыток на старте сезона у «Зенита» зашкаливала. А теперь зашкаливает количество выносов мяча куда подальше. Против «армейцев» в Москве у чемпионов 38 таких действий против всего 5 выносов у соперника.

Ловят оппонентов вторым номером

Жемалетдинову показалось, что ЦСКА «полностью контролировал игру». Неправда. Контроль это когда не боишься контратак и забил первым. Иллюзия контроля – ловушка Семака. «Зенит» играет примитивнее. Очевидно каждому, кто видел поединки против «Динамо», «Спартака», «Химок», «Рубина» и «Акрона». Когда состав не основной, то разница заметнее. В Кубке страны уступили скромному «Акрону» в серии пенальти. Только несчастной обороне из Нижнего Новгорода «Зенит» забил более одного мяча. В 6 из 7 матчах максимумом был 1 гол.

Понимаем, почему футболистам соперников может показаться, что «Зенит» самый слабый за много лет и самый слабый при Семаке. Наверное, если бы прогадали с голкипером, то могли растерять много очков. Но сейчас есть вопросы ко всем соперникам. Если все такие умные, а «Зенит» плохой, где поражения Семака? Вот тут загадка. Или древние петербуржские демоны выкупили душу у Сергея Богдановича в обмен на серию чемпионств. Или есть ещё одно объяснение. Ослабели почти все в РПЛ, а «Зенит» издевается, используя «второй номер».

ЦСКА сейчас и восемь лет назад – разные команды по возможностям. Весной 2016, когда Жемалетдинов впервые встретил «Зенит» в составе «Локомотива», именно «армейцы» шли к чемпионству. Последнему титулу до сегодняшнего дня. За команду Слуцкого играли Фернандес, Игнашевич, Березуцкие, Вернблум, Тошич, Дзагоев, Широков, Еремёнко, Головин и Муса. Сейчас состав намного скромнее. Форвард Мусаев не всегда может реализовать выход один на один. А игра вингера Койта оставляет горькое послевкусие. Вряд ли это новый лидер.

Фаворит учится у середняков из РПЛ

Многие футболисты «Манчестер Сити» говорят, что Гвардиола никогда не просит играть так, как на прошлой неделе. Если одна из самых мощных команд последних лет старается чередовать классические ходы, вроде голевых пасов вратаря Эдерсона, с новыми – без Родри перешли на модную «двойную ось», то «Зенит» должен поступать аналогично. Надо искать свежие подходы, поскольку старые фокусы соперники давно выучили. Можно найти нового Дзюбу, пытаться играть на великана с широкими полномочиями в линии атаки. И это не сработает.

Сейчас поставили на вратаря, который тащит мертвые мячи. Прикупили нападающих, невзирая на результативность Кассьерры. Ищут для Вендела и Клаудиньо новые задачи, чтобы «Зенит» стал менее предсказуемым. Но да, они сейчас сильнее похожи на середняка, если говорим о зрелищности и открытости. «Зенит» четвертый по владению мячом, 13-й по ударам по воротам, седьмой по качеству созданных моментов, 15-й по интенсивности прессинга. Но суммируйте осечки конкурентов и везучесть фаворита – «Зенит» пока держится первым в РПЛ.

Семака тяжело критиковать за осторожность, поскольку для него это комплимент. Сергей Богданович в критический момент всегда выбирает перестраховку. Переходит на три центральных защитника, чтобы не проиграть упрямым командам с сильными концовками игр, вроде «Локомотива» в прошлом сезоне. Но тот «Зенит» Жемалетдинов не считал «слабым», поскольку победил чемпиона. Теперь проиграл с «армейцами». Ещё один обидный для ЦСКА результат. Им не всегда везет с «Зенитом». Но это не слабый соперник, а другой подход.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ z6vggza3fw44 (раскрыть)
вчера в 20:23
К тому же, по их высказываниям чем слабее чемпион, тем легче они ему проигрывают. Семак, как они утверждают, настолько офизручился, что не знают какую тактику с ним выбрать, чтобы выиграть. Один, самый умный конь, свёл всё к состязанию бюджетов. Осталось только сразу распределить места по величине бюджетов.
kladbische
kladbische
вчера в 20:22
Судя по всему, была изменена схема подготовки физики. С упором на конец чемпионата. В прошлом году, был явный провал в конце и в этом этого не хотят. Видно было, что игроки Зенита просто хуже готовы физически. И никаких тут загадок нет.
Олег Ильичёв
Олег Ильичёв
вчера в 16:56
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:17
    Попробуйте - ка заковыряйте этому "слабому" сопернику хотя бы ещё один гол, вот тогда я, может быть, соглашусь с вами. В шоке они, видите ли. Эта команда сбавила обороты, но не настолько, чтобы соперники и все причастные к футболу воспряли духом в предвкушении нового чемпиона..
    Станет другая команда таковым, тогда и поговорим. А она не станет.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 15:41
    Блин кто такой этот Жемалдининов кто??? возомнил себя звездой или Круговой вечно сопли жующий обиделся на Зенит и не знает как подколоть питерцев которые ему дали титулов и денег на всю его оставшуюся карьеру не заработать никогда и нигде. 77ки гавкают и пофиг! Караван идёт дальше...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:33
    Если игроки ЦСКА считают что играли с самым слабым Зенитом, то почему не выиграли? У сильного Зенита выигрывали, а слабому проиграли. Тотальный контроль игры, по словам Жемалетдинова, свёлся к проигрышу. Из 20 ударов по воротам, всего два в створ. Да и то один на счету Соболева. У Зенита же из 9 ударов 5 в створ и один из них результативный. По владению мячом 54 на 46 в пользу Зенита. Владеющие контролем исполняют 9 угловых и бестолку. Может игроки ЦСКА не разобрались в своей игре?)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:29
    Все гораздо проще и очевиднее. Борьба в РПЛ постепенно превратилась в состязание бюджетов, т.е. денежных мешков. И в этой борьбе у Газпрома конкурентов нет и не предвидится. А футбол, да и Семак здесь не причем.
    NYJ
    NYJ ответ 449ebswzv363 (раскрыть)
    вчера в 13:36
    Все верно, это уровень нашего первенства
    adekvat
    adekvat
    вчера в 13:30
    Зениту нужна свежая кровь в лице тренера. Семак даже после игры не признал свою ошибку с тремя нападающими, я бы в середине первого тайма Соболя ( он даже в свои ворота забить не смог ) убрал бы, середину укрепил бы.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 12:52
    Обычная картина на ветках зенита. Нигде такого не наблюдаю
    z6vggza3fw44
    z6vggza3fw44
    вчера в 12:50
    Чемпион страны не может быть слабым. Слабыми могут быть только те, кто сзади чемпиона.
    Quilby
    Quilby
    вчера в 12:48
    Московские который год в трансе, постепенно их вытесняют из тройки лидеров, а они обижаются.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:46
      rrk7qudpp8wg
      rrk7qudpp8wg
      вчера в 12:41
      Даже у такого слабого Зенита по прежнему нет соперников.
      qhdzmvndzs8g
      qhdzmvndzs8g
      вчера в 12:37
      Почему-то цска решила, что она контролировала игру с Зенитом, бегая бездумно за каждым игроком соперника, в результате отхватила гол и начала истерить.
      449ebswzv363
      449ebswzv363
      вчера в 12:33
      Если самый слабый Зенит на первом месте, то кто тогда остальные?
      7ae9tdgeburh
      7ae9tdgeburh
      вчера в 12:32
      Сколько возгласов, все проигрывают Зениту и обвиняют его в слабости. Смотрите таблицу чемпионата чаще.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 12:29
      Зенит Семака всегда был слабым,и играл трусливо.
      Но вот армейцам ли судить с одним ударом в створ ворот
      Гость
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