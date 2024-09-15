«Это самый слабый „Зенит“ за много лет». Соперники в шоке, не узнают команду Семака

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вчера, 12:23

Кардинально обновили стиль.

Чемпионы спокойно играют на отбой

Жемалетдинов, бывший игрок «Локомотива», а теперь инсайд ЦСКА , заявил, что вчера встретил самый слабый «Зенит» в своей футбольной жизни. Впервые против петербуржцев Рифат сыграл восемь с половиной лет назад. Понятно, что атакующего хавбека сложно назвать мудрым экспертом, ведь также отреагировал на нырки оппонента, назвав их подход «женским». У футболисток как раз не принято кривляться и падать, как любят звезды в мужском спорте. Но вернемся к главному заголовку выходных – «Зенит» обозвали слабым, намекая на «отскок».

Рифат ошибается, но подумал в правильном направлении. «Зенит» изменился. Дело не буквально в слабости, поскольку Семак на первом месте в РПЛ , а его команда забила 19 мячей после 8 туров, пропустив всего один раз. Дело в кардинальном изменении подхода с учетом новых реалий. Семак понял, что если оставить стиль прошлого сезона с контролем мяча без контроля над игрой, то «Зенит» не станет чемпионом в седьмой раз подряд. Почему изменения именно сейчас? Официальная дата основания петербуржского клуба – 25 мая 1925 года.

Весной будут праздновать столетний юбилей. Лучше делать это с трофеями в руках. Никакой романтики, просто есть задача от руководства, а Семак её прилежно выполняет. Не видно, чтобы он кайфовал от работы. Но задача боссов – первая причина, почему «Зенит» перешел на футбол «слабых». В такой игре иные правила. Вчера против ЦСКА чемпионы в гостях ни разу не подали мяч с угла поля. Подобное случилось с «Зенитом» впервые с 2016 года, когда они в элитном составе проиграли бойкому «Ростову» Бердыева со счетом 0:3 в гостевом матче.

Сейчас Семак, чтобы побеждать, использует метод «Ростова». Отчасти это отражение ситуации. Без Глушенкова – провели операцию на руке, срастается кость, и с центральными форвардами на флангах, «Зенит» немного угловатый. Проиграли ЦСКА по ударам почти в полтора раза, но при этом выиграли по выстрелам в створ 1:5. Реализация попыток на старте сезона у «Зенита» зашкаливала. А теперь зашкаливает количество выносов мяча куда подальше. Против «армейцев» в Москве у чемпионов 38 таких действий против всего 5 выносов у соперника.

Ловят оппонентов вторым номером

Жемалетдинову показалось, что ЦСКА «полностью контролировал игру». Неправда. Контроль это когда не боишься контратак и забил первым. Иллюзия контроля – ловушка Семака. «Зенит» играет примитивнее. Очевидно каждому, кто видел поединки против «Динамо», «Спартака», «Химок», «Рубина» и «Акрона». Когда состав не основной, то разница заметнее. В Кубке страны уступили скромному «Акрону» в серии пенальти. Только несчастной обороне из Нижнего Новгорода «Зенит» забил более одного мяча. В 6 из 7 матчах максимумом был 1 гол.

Понимаем, почему футболистам соперников может показаться, что «Зенит» самый слабый за много лет и самый слабый при Семаке. Наверное, если бы прогадали с голкипером, то могли растерять много очков. Но сейчас есть вопросы ко всем соперникам. Если все такие умные, а «Зенит» плохой, где поражения Семака? Вот тут загадка. Или древние петербуржские демоны выкупили душу у Сергея Богдановича в обмен на серию чемпионств. Или есть ещё одно объяснение. Ослабели почти все в РПЛ , а «Зенит» издевается, используя «второй номер».

ЦСКА сейчас и восемь лет назад – разные команды по возможностям. Весной 2016, когда Жемалетдинов впервые встретил «Зенит» в составе «Локомотива», именно «армейцы» шли к чемпионству. Последнему титулу до сегодняшнего дня. За команду Слуцкого играли Фернандес, Игнашевич, Березуцкие, Вернблум, Тошич, Дзагоев, Широков, Еремёнко, Головин и Муса. Сейчас состав намного скромнее. Форвард Мусаев не всегда может реализовать выход один на один. А игра вингера Койта оставляет горькое послевкусие. Вряд ли это новый лидер.

Фаворит учится у середняков из РПЛ

Многие футболисты «Манчестер Сити» говорят, что Гвардиола никогда не просит играть так, как на прошлой неделе. Если одна из самых мощных команд последних лет старается чередовать классические ходы, вроде голевых пасов вратаря Эдерсона, с новыми – без Родри перешли на модную «двойную ось», то «Зенит» должен поступать аналогично. Надо искать свежие подходы, поскольку старые фокусы соперники давно выучили. Можно найти нового Дзюбу, пытаться играть на великана с широкими полномочиями в линии атаки. И это не сработает.

Сейчас поставили на вратаря, который тащит мертвые мячи. Прикупили нападающих, невзирая на результативность Кассьерры. Ищут для Вендела и Клаудиньо новые задачи, чтобы «Зенит» стал менее предсказуемым. Но да, они сейчас сильнее похожи на середняка, если говорим о зрелищности и открытости. «Зенит» четвертый по владению мячом, 13-й по ударам по воротам, седьмой по качеству созданных моментов, 15-й по интенсивности прессинга. Но суммируйте осечки конкурентов и везучесть фаворита – «Зенит» пока держится первым в РПЛ .