Президент правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб не продлил контракт с защитником Марио Фернандесом.
Мы все надеялись, что травма позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал, работал в три раза больше, чем работают все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но, к сожалению, по медицинским показаниям этого не произошло. Мы все желаем ему здоровья. И надеемся увидеть его в ветеранских матчах.
Причём я смотрю уверовали в это.
О каком контракте речь?
Марио принадлежал бразильскому Интеру и если ЦСКА и приготовил контракт, то он должен был бы заплатить клубу за трансфер, но ЦСКА зажрл бабки и отказался платить и по сути отказался от Марио и стали распускать нехорошие слухи.
Марио кстати до последнего хотел играть за ЦСКА
После того как ЦСКА кинул Марио, на Интер вышел Зенит и помле того как рлдло поступил с ним ЦСКА он решил в отмеску поехать в Питер.
Кмтати всч хронология перехода Марио бвла установлена и ЦСКА там ввглчдит мягко сказать в нехорошем свете.
Вы как болельщики, фанаты можете как угодно к нему относиться но первым делом вам надо спрашивать с руководства ЦСКА.
Так подло относиться к своим легендам нельзя.
Причём я смотрю уверовали в это.
О каком контракте речь?
Марио принадлежал бразильскому Интеру и если ЦСКА и приготовил контракт, то он должен был бы заплатить клубу за трансфер, но ЦСКА зажрл бабки и отказался платить и по сути отказался от Марио и стали распускать нехорошие слухи.
Марио кстати до последнего хотел играть за ЦСКА
После того как ЦСКА кинул Марио, на Интер вышел Зенит и помле того как рлдло поступил с ним ЦСКА он решил в отмеску поехать в Питер.
Кмтати всч хронология перехода Марио бвла установлена и ЦСКА там ввглчдит мягко сказать в нехорошем свете.
Вы как болельщики, фанаты можете как угодно к нему относиться но первым делом вам надо спрашивать с руководства ЦСКА.
Так подло относиться к своим легендам нельзя.