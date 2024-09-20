В «Зените» объяснили, почему не продлили контракт с Марио Фернандесом

Президент правления «Зенита» рассказал, почему клуб не продлил контракт с защитником .

Мы все надеялись, что травма позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал, работал в три раза больше, чем работают все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но, к сожалению, по медицинским показаниям этого не произошло. Мы все желаем ему здоровья. И надеемся увидеть его в ветеранских матчах.