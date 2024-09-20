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В «Зените» объяснили, почему не продлили контракт с Марио Фернандесом

вчера, 18:01

Президент правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб не продлил контракт с защитником Марио Фернандесом.

Мы все надеялись, что травма позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал, работал в три раза больше, чем работают все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но, к сожалению, по медицинским показаниям этого не произошло. Мы все желаем ему здоровья. И надеемся увидеть его в ветеранских матчах.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ viv (раскрыть)
сегодня в 10:20, ред.
Фернандес оказался банальным ЖАДИНОЙ. Вон, Виктор Давила, который не богаче Марио, если действительно захотел уйти из ЦСКА, то заплатил из своего кармана и не 365 тысяч, а 7,5 миллионов. А этот скряга Плюшкин и хапуга позарился на Газпромовское бабло.
Храневец
Храневец
сегодня в 07:29
Марио сделал свое дело ,мавр может удалиться - он уже никому не нужен ,как использованная туалетная бумага или кандом !Увы таковы реалии спортивной жизни !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:12
Все 3 стороны не правы.....если всё заканчивается столь печально что Медведеву приходится говорить столько много слов...)))
Нужен ли был не совсем здоровый 33-х летний игрок Зениту ?? - навряд ли....
Мог ли Марио поступить более лояльно к клубу в котором провёл большую часть карьеры ??? - наверняка....
Мог ли бы армейцы при возвращении игрока учесть отданную жадным бразильцам сумму (надо признаться маленькую по футбольным меркам) из будущей зарплаты самого игрока ??? - наверняка могли....
Но как часто бывает вмешался принцип....все оказались принципиальные, по своему правые...не готовые идти на уступки....
Ряд неправильных решений....отсутствие мудрости....привело к тому к чему привело....провальное окончание ...как казалось прекрасной игровой карьеры в РПЛ и Сборной....
viv
viv
вчера в 23:42, ред.
В российском футболе появился человек, который по объему хейта в свой адрес способен потягаться с бессменным лидером последних лет по этому показателю Артемом Дзюбой. Бразилец Марио Фернандес долгих десять лет успешно играл за ЦСКА, получил российский паспорт и стал любимцем армейских болельщиков, однако, вопреки обещаниям, решил перейти в «Зенит». подробнее об обстоятельствах трансфера,
В мае 2022 года Фернандес неожиданно заявил об усталости от футбола и решил приостановить карьеру. Игрок подчеркивал, что это никак не связано с политической ситуацией, по его словам, он хотел залечить травмы и побыть рядом с женой, которая вот-вот должна была родить в Бразилии. В ЦСКА пошли навстречу заслуженному футболисту, с ним без каких-либо санкций разорвали контракт и отпустили на родину. Фернандес написал трогательное прощальное письмо, отметив, что армейцы всегда будут в его сердце на первом месте.

Пауза в карьере Фернандеса продлилась недолго. К концу года он, получив одобрение ЦСКА, договорился о контракте с бразильским «Интернасьоналом». Согласно его условиям, Марио на год становился игроком команды из Порту-Алегри, но на деле карьера защитника в этой команде получилась более скоротечной. Он провел за клуб всего пять матчей, после чего в апреле 2023-го досрочно покинул «Интернасьонал» — «по личным причинам».
После ухода Фернандеса из «Интернасьонала» в СМИ вовсю начали обсуждать возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА. Об этом говорили как руководители армейского клуба, так и представители самого футболиста. Препятствием была компенсация, которую бразильский клуб повесил на игрока за досрочное расторжение контракта по его инициативе. По словам защитника, он связался с ЦСКА, заявил о готовности вернуться в Москву, но попросил погасить денежный штраф за него. Армейцы, как утверждает Фернандес, выполнять просьбу наотрез отказались.

365

тысяч евро

должен был заплатить Фернандес «Интернасьоналу»

Примерно в тот же момент в истории появился петербургский «Зенит», который как ни одна другая команда в России умеет брать то, что плохо лежит. По информации журналиста Ивана Карпова, сине-бело-голубые не только были готовы решить вопрос с компенсацией «Интернасьоналу», но и предложили Фернандесу зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год, в то время как красно-синие были готовы платить ему на миллион меньше.
Именно сумма заработной платы, а не вопрос с компенсацией, как говорится в официальном заявлении ЦСКА, стало определяющим моментом в трансферной истории. В московском клубе подчеркнули, что договорились о компенсации с «Интернасьоналом», но сторона Фернандеса вышла из переговоров. Очень скоро было официально объявлено о подписании Марио двухлетнего контракта с «Зенитом».
Несмотря на противоположные заявления Фернандеса и ЦСКА, большинство не только болельщиков армейцев, но и поклонников других клубов верят в этой истории именно красно-синим. Трудно представить, что далеко не самый бедный клуб в России пожалел смешные для себя 365 тысяч евро на возвращение любимца болельщиков, который к тому же долгие годы был одним из лидеров команды. А вот платить подверженному травмам и, как показала практика, обладающему подвижной психикой 32-летнему игроку на миллион евро в год больше, чем было запланировано, — совсем другое дело.
Red blu
Red blu
вчера в 23:36, ред.
Круговой в ЦСКА, и играет отлично, фернандеса бомжи поматросили и бросили.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 21:33
Вы до сих пор верите этим сказкам?
Причём я смотрю уверовали в это.

О каком контракте речь?
Марио принадлежал бразильскому Интеру и если ЦСКА и приготовил контракт, то он должен был бы заплатить клубу за трансфер, но ЦСКА зажрл бабки и отказался платить и по сути отказался от Марио и стали распускать нехорошие слухи.
Марио кстати до последнего хотел играть за ЦСКА
После того как ЦСКА кинул Марио, на Интер вышел Зенит и помле того как рлдло поступил с ним ЦСКА он решил в отмеску поехать в Питер.
Кмтати всч хронология перехода Марио бвла установлена и ЦСКА там ввглчдит мягко сказать в нехорошем свете.
Вы как болельщики, фанаты можете как угодно к нему относиться но первым делом вам надо спрашивать с руководства ЦСКА.
Так подло относиться к своим легендам нельзя.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:53
Нас обычных людей ни кто за языки не дёргает, в плане того, чтобы будем работать в одной компании всю жизнь. Он давал слово руководству ЦСКА, что если вернётся в РПЛ, то только в ЦСКА.
Был уже готов контракт новый, но тут он поступил не правильно, обманув Бабаева. Вот почему я так отношусь. Если он ничего не обещал, то вопросов к нему не было.
adekvat
adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:41
Зачем этого пенсионера вобще брали?
112910415
112910415
вчера в 20:36
Перехватили и довольны
А больше ни за чем не нужен был
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
И Месси крыса, и Роналду крыса, и много - много других крысёнышей. Что-то много набирается. Слишком.
Прежде чем осуждать других, поставьте себя на их место и тогда из двух предложений о трудоустройстве без сомнения выберете более выгодное. Марио выбрал. И правильно сделал.
particular
particular
вчера в 19:57
Он нужен был только для того, что бы щёлкнуть по носу ЦСКА... В остальном, -загнанный, понурый и копытом уже не бьёт...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 19:45
Бог ему судья, поступил, как крыса. Тьфу на него)
Хиромант
Хиромант ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 19:27
- Пора... А ой как не хочется... Да и гражданство Российское в кармане. Выбор-то ох как не прост...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:06
пора домой парню..
drug01
drug01
вчера в 19:01
Не надо было бросать ЦСКА!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:38
Вся эта авантюра с Фернандесом изначально была ошибочной. Не надо было вообще заключать с ним контракт.
Michail Slavnov
Michail Slavnov
вчера в 18:31
Очень хорошо, что не подписали, зачем его вообще брали в команду.
mnyxzu72tk5h
mnyxzu72tk5h
вчера в 18:24
Просто нужно говорить правду, что играл он абсолютно скверно, нафиг он такой нужен.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:19
Правильно сделали, что не продлили контракт..
cska1948
cska1948
вчера в 18:17
Вот так, бесславно, тихо и незаметно закончилась карьера Марио Фернандеса в России. А ведь мог стать легендой ЦСКА, но...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:10
Здоровье и травма не дола выйти на прежний уровень игры.
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