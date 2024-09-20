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Гвардиола: «Де Брюйне может быть в заявке на матч против „Арсенала“»

вчера, 19:38
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 18:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, сможет ли полузащитник Кевин Де Брюйне сыграть в предстоящем матче АПЛ против «Арсенала».

Сегодня он чувствует себя немного лучше. Завтра мы оценим его состояние после тренировки. Он может попасть в заявку на матч.

Напомним, что Де Брюйне восстанавливается после травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов против «Интера».

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:02
МС без Де Брюйне полсезона отыграл в прошлом году и ничего. Без него справятся, либо ничья.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:20
Гвардиола потихоньку начинает готовиться обходиться без Кевина Де Брюйне. Многолетний лидер Манчестер Сити всё реже выдаёт шедевральные игры. Интересно, кого готовят на замену бельгийца?
John 5mith
John 5mith
вчера в 19:55
Такого Кевина как с Интером - нафиг не надо. Наошибался он там на месяц вперед. Хуже в первом тайме разве что Савиньо выглядел.
Пусть отдохнет. Придет в форму и физически и эмоционально.
iIIiada
iIIiada
вчера в 19:44
Победа Сити!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:38
На лавке наверно будет
Гость
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