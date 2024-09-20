Гвардиола: «Де Брюйне может быть в заявке на матч против „Арсенала“»

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вчера, 19:38

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, сможет ли полузащитник сыграть в предстоящем матче АПЛ против «Арсенала».

Сегодня он чувствует себя немного лучше. Завтра мы оценим его состояние после тренировки. Он может попасть в заявку на матч.

Напомним, что Де Брюйне восстанавливается после травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов против «Интера».