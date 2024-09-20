Новый конкурент ЦСКА и «Ростова», у «Спартака» – удобный соперник. 9-й тур РПЛ закручивает интригу

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20 сентября 2024, 11:53

Нашлось место дерби.

«Акрон» – «Краснодар»

- Заур Тедеев нащупал нить игры, которая приносит результат – тольяттинцы не проигрывают вот уже четыре матча. Всё началось с сенсационной победы над «Зенитом» в Кубке. Потом дебютанты Премьер-Лиги поделили очки с «Ахматом» и разобрались с «Химками». В среду от «Акрона» пострадал «Факел».

- Вот и прервалась серия «Краснодара» без поражений. После того как «быки» уступили «Зениту» в Суперкубке, никто не мог оставить южан без очков. Три ничьих в четырёх стартовых матчах сменились семью победами подряд (все – в основное время). И за эти семь матчей пропустили «горожане» лишь дважды. «Армейцы» успели дважды пострадать от команды Мусаева – но с третьей попытки добились реванша.

«Зенит» – «Факел»

- Сергей Семак старается уместить на поле всех звёздных новичков – поэтому рискнул поставить Соболева в старт на первый же матч после трансфера. И это несмотря на то, что предстояло сыграть с ЦСКА в гостях. В атаке всё ладилось с трудом, на выходе – минимальная победа (1:0). Форварду нужна адаптация – так хотя бы Гонду с ходу даёт результат.

- С Пятибратовым дела «Факела» не стали лучше. С ним команда отыграла уже семь матчей – но победа по-прежнему только одна. Добавилась ничья с «Пари НН». Этого хватает разве что на 15-е место в турнирной таблице.

«Рубин» – ЦСКА

- Осень казанцы встретили в меланхоличном настроении – лето проводили поражением от «Спартака», после паузы проиграли «Крыльям» и «Зениту». Мало того – в этих трёх матчах ещё не забили ни разу.

- А играть предстоит с командой, которая не ошибается с соперниками ниже классом. ЦСКА мучился только с оппонентами выше в таблице – но и тут наметился слом. «Армейцы» обыграли «Краснодар» в Кубке, команда проиграла только один матч из последних пяти и в целом чувствует себя неплохо. Из минусов – конкуренты начинают отрываться. Разница с «Локо» и «Краснодаром» из топ-3 – уже пять очков, даже «Спартак» — в двух баллах от «красно-синих».

«Химки» – «Оренбург»

- Матч важен с точки зрения турнирной ситуации. Команды расположились в зоне стыков. У обоих в активе – по шесть очков.

- Но «Химки» в лучшем состоянии. Коллектив равномернее распределяет победы по первой части сезона – в июле разобрался с «Оренбургом» в Кубке, сразу после в августе добыл первую победу в РПЛ . В конце месяца химчане добыли две ничьи кряду – с «Зенитом» и «Ахматом».

- А вот южноуральцам гораздо хуже. Их единственная победа произошла в первом туре – с тех пор подопечные Давида Деограсии мучаются. Зацепиться смогли разве что за «Ахмат», «Акрон» и «Динамо».

«Спартак» – «Динамо»

- Дерби с «Динамо» – та стихия, в которой «Спартак» раскрывается. Против команд с организованной обороной дела не идут. «Красно-белые» не смогли взломать «Ахмат», а в прошлые выходные потеряли очки с Махачкалой.

- Просто соперники не дают свободного пространства – а московское «Динамо» так надёжно сыграть не сможет. «Бело-голубые» пропускают в пяти последних официальных матчах – даже «Оренбург», «Ахмат» и Махачкала забивали по два мяча. А ведь это аутсайдеры. Это многое говорит о характере предстоящего матча.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала

- Подопечные Валерия Карпина уверенно идут по групповому этапу Кубка России и недавно переиграли «Оренбург». Только это не перекрывает поражение от «Краснодара». Ростовчане подарили Агкацеву «сухарь». С другой стороны, это объективный максимум команды – «Ростов» и так прыгает выше головы, борясь за пятёрку. Куда ещё команды из топ-3 обыгрывать?

- Ничья в основное время с «Динамо» в Кубке, 1:1 со «Спартаком», до этого – две победы подряд (над «Крыльями» и теми же «красно-белыми»). У Махачкалы шикарная статистика для новичка Премьер-Лиги – и поэтому коллектив идёт на девятом месте в таблице. Выше, чем опытные «Крылья Советов», «Пари НН», «Оренбург» и «Ахмат».

«Пари НН» – «Локомотив»

- Пора бы задуматься над окончательным решением по будущему Саши Илича в клубе. Может, это и неплохой специалист – но он не даёт никакого результата. После двух побед за счёт удачи в начале августа нижегородцы только в середине сентября снова набрали очки. И то – после скучных 0:0 с «Факелом». И проблемы как в обороне, так и в атаке не решаются.

- И тем хуже, что принимать им придётся одну из самых ярких команд лиги на данный момент. У «Локо» — одно поражение в девяти последних матчах. Продолжает зажигать Батраков – теперь он отметился дублем «Оренбургу». Постепенно завоёвывает доверие тренера другой воспитанник Вадим Раков, даже Владислав Сарвели стал забивать и отдавать ассисты. Коллективно удаётся компенсировать кадровые потери – и «красно-зелёные» заслуженно пустились в погоню за «Зенитом».

«Ахмат» – «Крылья Советов»

- Пока об эффекте от возвращения Ташуева в «Ахмат» ничего нельзя сказать. Команда с ним провела только один матч – и навязала сопротивление «Динамо» (2:4). Остаётся вопрос, подействует ли магия тренера – специалист даёт сиюминутный эффект, который пропадает на длительной дистанции. С другой стороны, нет подтверждения, что он действует на те команды, которые недавно уже работали с этим менеджером.

- Победа над «Рубином» в минувшие выходные исключительно важна для «Крыльев» – она стала третьей для самарцев в текущем сезоне. При этом в других матчах команда Осинькина очков не набирала. Эффективность сомнительная – но эти девять очков позволяют «Крыльям» идти в топ-10, на относительно безопасном расстоянии от зоны стыков и прямого вылета.