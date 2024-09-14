У «Милана» накопились вопросы к Ибрагимовичу. Будущее в клубе – под вопросом

1726299533

вчера, 10:38

Причины не только из спортивной плоскости.

Златан Ибрагимович сошёл с радаров после завершения карьеры игрока – но он остался в «Милане» и занял должность советника клуба. И если первые слухи о его деятельности формировали вполне привлекательный имидж Златана-функционера, то теперь швед очень близок к уходу из «Милана».

Интриги и скандалы

Между руководством «россонери» и Ибрагимовичем копится напряжение. Причин тому несколько, и что удивительно – не каждая из них относится к футболу. Так, менеджмент клуба остался недоволен тем, что функционер снялся в видео ютубера IShowSpeed. Дело в конкретном фрагменте, когда блогер сказал: «Кто первый двинется, тот гей». Несколько минут они просидели неподвижно. Этот фрагмент вызвал недовольство владельцев «Милана».

Помимо этого, боссов не устраивает, как Златан выстраивает коммуникацию с некоторыми специалистами клубной структуры. Так, у шведа сложились прохладные отношения с Иньяцио Абате, который не позволил сыну Ибрагимовича дебютировать в молодёжной команде «Милана» в предыдущем сезоне (с ним же минувшим летом клуб заключил профессиональный контракт).

Пока экс-футболист «Милана» больше провоцирует конфликты в клубе, чем решает его проблемы.

В клубе не понимают функционал шведа

Недовольство шведом ощущается даже по комментариям других работников. Вот что, соблюдая политкорректность, отметил бывший футболист, а сейчас – руководитель «Милана» Звонимир Бобан:

Златан – гений, и я буду благодарить его всю жизнь, потому что из любви к «Милану» он согласился вернуться, повлиял на недавнюю историю клуба и всю в целом. При этом теперь не понимаю, чем он занимается, в чем его обязанности и компетенция, чтобы оценивать его. Надеюсь, что он понял, потому что в конечном итоге судить будут его, а не Монкаду (спортивного директора клуба). Факт остается фактом: команда, выигравшая скудетто и ставшая полуфиналистом Лиги чемпионов, была безрассудно расформирована. На этом фундаменте можно было построить очень много.

Клуб с момента завоевания чемпионства действительно топчется на месте. Раньше стагнацию маскировал Стефано Пиоли – но клуб постепенно потерял Сандро Тонали, Франка Кессье, Браима Диаса, Калюлю, Салемакерса – а футболисты, которых подписывали как альтернативу, давали результат лишь с переменным успехом. Теперь дошло до того, что вместо знакомого и преданного «россонери» Пиоли назначают Фонсеку – тренера без внушительного резюме и топ-наград.

Владельцы «Милана», в свою очередь, замечают, что Златан проводит больше времени на тренировках своего младшего сына Винсента, чем на базе с первой командой «Милана».

Должен был привести Конте

Отчасти функционал Ибрагимовича на должности советника был понятен. Это футболист с огромными амбициями, он хочет постоянно получать новые вызовы – а потому будет прививать команде правильную психологию, станет проводником менталитета победителей. Кроме того, авторитет Ибрагимовича легко бы стал козырем в переговорах. Человек с такими амбициями притягивает подобных. Не просто так зимой сообщалось, что Златан настаивает на назначении главным тренером Антонио Конте. Итальянец обладает таким же темпераментом и настолько же неуступчив. Почти всем своим прошлым командам менеджер приносил титулы – если только руководство удовлетворяло запросы специалиста на трансферном рынке.

Если бы Ибрагимович смог продавить сделку, в его присутствии действительно бы прослеживался смысл. Пока же история с его сохранением в «Милане» больше напоминает случаи, когда футболистов назначают на должности в клубе за выслугу лет. На деле же они никак не влияют на деятельность организации.

Сохранение Златана в структуре приносит больше вреда, чем пользы

Нет ощущения, что «Милан» прогрессирует с момента последнего чемпионства. «Интер», например, захватил рынок свободных агентов и хватает там бриллиант за бриллиантом. «Ювентус» после болезненного периода с Аллегри приступил-таки к перезагрузке. Даже «Наполи», который годом ранее улетел с вершины в пропасть, назначил вести клуб вперёд Антонио Конте. Везде ощущается какое-то движение. Но не в «Милане».

Взяли титул – на следующий год оказались за пределами даже первой тройки. В преддверии сезона-23/24 закупились на 116 миллионов евро – терпели лихорадку зимой и с трудом забрались в топ-3. Взяли серебро – но отказались продолжать движение со Стефано Пиоли и пошли за новым тренером. Наконец, опять же – собирались назначить Конте, который бы встряхнул потерявшийся коллектив. На деле команду возглавил Паулу Фонсека. Да, португалец вот уже пять лет работает в топ-5 европейских чемпионатов – сначала возглавлял «Рому», потом работал с «Лиллем». Только вот ни титулов, ни кубков менеджер так и не завоевал.

Можно было бы сказать, что «Милан» решил пойти на риск. Только Пиоли увольняли потому, что с ним команда перестала развиваться. Логично подумать, что новый тренер должен дать долгожданный толчок – а значит, «россонери» не до экспериментов. И всё же никого лучше в клуб заманить так и не смогли. Это отлично показывает уровень менеджмента. Вполне логично требовать, чтобы «Милан» попрощался с Ибрагимовичем и другими своими экс-футболистами, которые не помогают клубу развиваться. А эффективность Златана будут оценивать не только по летним трансферам, которые конструируют новый «Милан», но и по эффективности команды с назначением сомнительного португальца.