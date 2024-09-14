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У «Милана» накопились вопросы к Ибрагимовичу. Будущее в клубе – под вопросом

вчера, 10:38
Златан Ибрагимович

Причины не только из спортивной плоскости.

Златан Ибрагимович сошёл с радаров после завершения карьеры игрока – но он остался в «Милане» и занял должность советника клуба. И если первые слухи о его деятельности формировали вполне привлекательный имидж Златана-функционера, то теперь швед очень близок к уходу из «Милана».

Интриги и скандалы

Между руководством «россонери» и Ибрагимовичем копится напряжение. Причин тому несколько, и что удивительно – не каждая из них относится к футболу. Так, менеджмент клуба остался недоволен тем, что функционер снялся в видео ютубера IShowSpeed. Дело в конкретном фрагменте, когда блогер сказал: «Кто первый двинется, тот гей». Несколько минут они просидели неподвижно. Этот фрагмент вызвал недовольство владельцев «Милана».

Помимо этого, боссов не устраивает, как Златан выстраивает коммуникацию с некоторыми специалистами клубной структуры. Так, у шведа сложились прохладные отношения с Иньяцио Абате, который не позволил сыну Ибрагимовича дебютировать в молодёжной команде «Милана» в предыдущем сезоне (с ним же минувшим летом клуб заключил профессиональный контракт).

Пока экс-футболист «Милана» больше провоцирует конфликты в клубе, чем решает его проблемы.

В клубе не понимают функционал шведа

Недовольство шведом ощущается даже по комментариям других работников. Вот что, соблюдая политкорректность, отметил бывший футболист, а сейчас – руководитель «Милана» Звонимир Бобан:

Златан – гений, и я буду благодарить его всю жизнь, потому что из любви к «Милану» он согласился вернуться, повлиял на недавнюю историю клуба и всю в целом.

При этом теперь не понимаю, чем он занимается, в чем его обязанности и компетенция, чтобы оценивать его. Надеюсь, что он понял, потому что в конечном итоге судить будут его, а не Монкаду (спортивного директора клуба).

Факт остается фактом: команда, выигравшая скудетто и ставшая полуфиналистом Лиги чемпионов, была безрассудно расформирована. На этом фундаменте можно было построить очень много.

Клуб с момента завоевания чемпионства действительно топчется на месте. Раньше стагнацию маскировал Стефано Пиоли – но клуб постепенно потерял Сандро Тонали, Франка Кессье, Браима Диаса, Калюлю, Салемакерса – а футболисты, которых подписывали как альтернативу, давали результат лишь с переменным успехом. Теперь дошло до того, что вместо знакомого и преданного «россонери» Пиоли назначают Фонсеку – тренера без внушительного резюме и топ-наград.

Владельцы «Милана», в свою очередь, замечают, что Златан проводит больше времени на тренировках своего младшего сына Винсента, чем на базе с первой командой «Милана».

Должен был привести Конте

Отчасти функционал Ибрагимовича на должности советника был понятен. Это футболист с огромными амбициями, он хочет постоянно получать новые вызовы – а потому будет прививать команде правильную психологию, станет проводником менталитета победителей. Кроме того, авторитет Ибрагимовича легко бы стал козырем в переговорах. Человек с такими амбициями притягивает подобных. Не просто так зимой сообщалось, что Златан настаивает на назначении главным тренером Антонио Конте. Итальянец обладает таким же темпераментом и настолько же неуступчив. Почти всем своим прошлым командам менеджер приносил титулы – если только руководство удовлетворяло запросы специалиста на трансферном рынке.

Если бы Ибрагимович смог продавить сделку, в его присутствии действительно бы прослеживался смысл. Пока же история с его сохранением в «Милане» больше напоминает случаи, когда футболистов назначают на должности в клубе за выслугу лет. На деле же они никак не влияют на деятельность организации.

Сохранение Златана в структуре приносит больше вреда, чем пользы

Нет ощущения, что «Милан» прогрессирует с момента последнего чемпионства. «Интер», например, захватил рынок свободных агентов и хватает там бриллиант за бриллиантом. «Ювентус» после болезненного периода с Аллегри приступил-таки к перезагрузке. Даже «Наполи», который годом ранее улетел с вершины в пропасть, назначил вести клуб вперёд Антонио Конте. Везде ощущается какое-то движение. Но не в «Милане».

Взяли титул – на следующий год оказались за пределами даже первой тройки. В преддверии сезона-23/24 закупились на 116 миллионов евро – терпели лихорадку зимой и с трудом забрались в топ-3. Взяли серебро – но отказались продолжать движение со Стефано Пиоли и пошли за новым тренером. Наконец, опять же – собирались назначить Конте, который бы встряхнул потерявшийся коллектив. На деле команду возглавил Паулу Фонсека. Да, португалец вот уже пять лет работает в топ-5 европейских чемпионатов – сначала возглавлял «Рому», потом работал с «Лиллем». Только вот ни титулов, ни кубков менеджер так и не завоевал.

Можно было бы сказать, что «Милан» решил пойти на риск. Только Пиоли увольняли потому, что с ним команда перестала развиваться. Логично подумать, что новый тренер должен дать долгожданный толчок – а значит, «россонери» не до экспериментов. И всё же никого лучше в клуб заманить так и не смогли. Это отлично показывает уровень менеджмента. Вполне логично требовать, чтобы «Милан» попрощался с Ибрагимовичем и другими своими экс-футболистами, которые не помогают клубу развиваться. А эффективность Златана будут оценивать не только по летним трансферам, которые конструируют новый «Милан», но и по эффективности команды с назначением сомнительного португальца.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 01:59
Не понял мысль. Есть клубы с сильной академией, есть со слабой. Естьклубы с акцентом на своих сограждан, это работает, если страга футбольная. Последний небогатый клуб, выигрывший ЛЧ - ЛИВЕР бенитеса. Последний неумный клуб, который выиграл лч - это барса энрике. Восновном лч и премьер лигу выигрывают как богатые, так и умные клубы, два в одном. Системные игроки, а не просто мешки
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Fantazista_555 (раскрыть)
сегодня в 01:55
А кто пойдет в нынешний милан с его бюджетом? Алонсо, Зидан, Аморим, Клопп, дедзерби, хави, тренеришка? Милан сегодня может рассчитывать вот на таких вот "фонсек".напомню, что пиоли тоже был " Фонсекой" До выигрыша серии а и полуфинала лч.
FreshMeat
FreshMeat ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
Просто другое. Когда Милан завоевывал ЛЧ будучи "богатым" - это происходило на фоне всего мира, еще не понявшего фишку, все лиги были усредненно бедными. середине 90х начале 2000х футбол только начинал глобализм, большая часть клубов вообще не имели легионеров даже в высших лигах. В МЮ в 2005 из 50 зарегистрированных на сезон всего 11 были англичане. В Ливерпуле 2005 - 4 англичанина. И только поэтому Ливерпуль не утонул как Ньюкасл в свое время - в чемпионшип, не из-за "ума". Ньюкасл 2005 - 20 англичан. Астон Вилла - 18. Больше 60% состава. Не потому что "ум" а потому что денег мало.
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:44
Вообще-то Анчи вывел Реджану в Серию А. И брал второе место с Пармой в мощнейшей лиге. А Фонсека кот в мешке, который вообще ничего не показал на топовом уровне.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Fantazista_555 (раскрыть)
вчера в 23:31
Точно такой же вопрос был по назначению в милан анчелотти))) чего этот тренер добился с юве? Но, прост, предыдущие тренеры милана были столь ужасны, втом числе и дзакеронни который как и пиоли выиграл серию а без игры, что просто надеялись на чудо... И оно случилось!!! Да, в серии а и при анчелотти была в целом печаль, но в лч все стало отлично
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Fantazista_555 (раскрыть)
вчера в 23:26
Есть и такой момент, что если нет денег, то нужно думать как обыграть богатого. Я себе противоречу в этом, но и жизнь противоречива
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 23:24
Не донес я мысль прост. Мю богатый глупый клуб. Мс богатый умный. Милан, который выигрывал лиги чемпионов в нулевых был богатым и умным. Интер с роналдо - богатый и глупый. Я заметил некоторую связь, где богатые люди и клубы все же больше тяготеют в сторону уиа, чем бедные. Но конечно есть бедные умные клубы, а есть богатые которые просто накупили хаотично звезд у конкурентов, забашляли судьям, взяли бывшего крутого футболиста тренером и ждут взятия лч)))
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:21
Не всё так однозначно.
К Ибре и компании вопрос по назначению тренера. Как можно было заменить Пиоли на Фонсеку??? Что вообще этот португал добился??? Он уже руководил Ромой и столичный клуб был никакущим при нём. Он даже не понимает куда попал что делать. Поэтому чудесное спасение с Торино на последних минутах и поражение от Пармы, которая только вышла из Серии Б. И дело даже не в поражении от пармезанцев, а в игре в обороне, могли легко пропустить штук шесть.
И если Фонсека провалится с треском, то вполне реально может утащить с собой и Ибру и ещё несколько высокопоставленных голов.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 16:17, ред.
Кстати довольно проницательный комментарий ниже - в футболе "мозги", управление, тактика, выбор стиля или расстановки команды - находится на второстепенных позициях. В футболе решает только подбор футболистов, как в театре, у кого-то двоечники ВУзов, у кого-то кто может платить большие деньги - актеры получше.
Сейчас футбол высших лиг не зависит от ПОПЫТОК тренера привить футболисту игру в своей схеме. Его просто меняют на другого. Это работает в низших лигах, где трансферные суммы исчисляются десятками тысяч долларов. Там заставляют играть на чужих позициях - и играют ведь. Нападающие играют и защитников, опорники вингеров...
Нет никаких "новых идей" и никакого "развития клуба", "эволюции". Все футбольные клубы либо стремятся стать Реалом и МС, либо остаются как были.
Только вот последняя фраза смешна. Просто по полу. Богатый и умный - нет никакой связи. Все Берлускони (и шейхи тоже) в той или иной степени проходили по делам о коррупции, рэкете, уходе от налогов, да там такое, что нельзя произносить вслух. Барселоны покупают судей через 12 подставных компаний, которых вообще не существует. ЧМ оказываются связаны с коррумпированными чиновниками целых министерств, если изучать эти вопросы и поднимать расследования - можно романы начать писать о криминальном футболе.
ЕСЛИ у Милана внутри такие проблемы как написано в статье - это просто кошмар. Бедных валидольных болельщиков можно только пожалеть.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 13:05
Милан без игры выиграл чемп, затем за счет везения и слабого жребия вышел в полуфинал и был размазан. В команде нет БАБОК!!!
Можно сваливать вину на советника клуба, на кого угодно, но пока БАБКИ у клуба не появляются, он ЛЧ не выигрывает. Т.к. бабок в серии А нет почти ни у кого, то выиграть ее может кто угодно. это не показатель. Но в Интере есть мозги, явно там каждая копейка по уму распределяется. А Милан... Эх, несмотря на некоторые проблески, со времен финала ЛЧ с ливером никто прежний милан не видел, и не увидют. БОГАТЫЙ, УМНЫЙ клуб, а не просто крепкого середняка еврофутбола а-ля Порту
Гость
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