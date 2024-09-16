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Барко и Соболев среди худших футболистов выходных. Символическая антисборная 8-го тура РПЛ

16 сентября 2024, 08:54
Соболев
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Барриос Вильмар
Барриос Вильмар
Полузащитник
Глебов Данил
Глебов Данил
Полузащитник

В составе много знакомых всем имен.

Вратарь

Евгений Ставер («Рубин»)

Хотя Шелия из «Ахмата» и Москвичёв из «Оренбурга» пропустили по четыре мяча, они не были худшими на поле в своих матчах. Молодой голкипер даже взял пенальти. А вот Ставер из «Рубина» пропустил с «точки», а потом не прочитал момент с навесом. Олейников перебросил голкипера. Красивый гол, но указывает на неправильную игру голкипер казанцев.

Защитники

Милан Гайич (ЦСКА)

Сербский тренер Николич оставил в заявке соотечественников Гайича и Зделара. Оба не тянут на основу ЦСКА. Но Милан никому особо не нужен. «Армейцы» боялись левого фланга «Зенита», выпустили опытного Гайича, а не Келвена. Но в итоге пришлось вызывать бразильца. Милан не только не остановил голевую атаку «Зенита», но и ничего не показал у ворот Латышонка.

Данила Хотулев («Оренбург»)

В этом туре две команды пропустили по 4 гола. И «Ахмат», и «Оренбург» проиграли на последних минутах матчей с «Динамо» и «Локомотивом» соответственно. Но от этого им не легче. Если разбирать голы Батракова и его коллег, то можно смело обвинить Хотулева в ошибках, которые помогли москвичам получить важную победу. Защита «Оренбурга» – проходной двор.

Максим Осипенко («Ростов»)

Нет больше Песьякова в воротах. Осипенко должен вести игру без надежды на сейвы голкипера. И у Максима не всегда получается. Осипенко легко собирает статистику против слабых соперников, но на выходных уступил «Краснодару» и Сперцяну. Даже без Кордобы «Краснодар» получил моменты. Смолов не забил «Ростову», но его опекуны Сако и Осипенко сыграли вяло.

Рустамьон Ашурматов («Рубин»)

Защитник «Рубина» заслужил здесь быть, ведь именно Рустамьон глупо отмахнулся от Олейникова, заработав пенальти. Матчи клубов из Казани и Самары – региональное дерби, и в этот раз победу одержали гости. «Крылья Советов» создавали моменты и без труда проходили защитников хозяев поля. Рустамьона убрали с поля в перерыве, редкость для защитника.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Был активным, бил мимо ворот, а толку? Глебов провалился в опорной зоне, где Сперцян без проблем готовил коварные атаки. Эдуард сделал дубль, опекун за ним не успел. Данил старался, но решение остаться в «Ростове», когда знал об интересе ЦСКА и «Спартака», похоже, негативно сказалось на его состоянии. Не договорились по деньгам, и теперь видим ошибки.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Дожили, Семак вынужден был снять с игры Барриоса в перерыве, поскольку колумбиец получил желтую карточку. Наставник «Зенита» переживал, что Вильямар повторит ошибку защитника Эраковича в игре со «Спартаком»? В Москве вдесятером могли не выдержать против ЦСКА. Но прежний Барриос избежал бы карточки и начал много умных атак. Вильмар постарел.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Лидер должен играть иначе, если у команды не клеится свой футбол. Барко медленно шел с мячом без сопротивления по левому полуфлангу. Но как только на пути появлялись футболисты «Динамо» из Махачкалы – Барко терялся. Аргентинцу стыдно выпадать в матче с жесткой борьбой в рамках правил. Лидер «Спартака» не сумел спасти фаворита в сложном выездном матче.

Нападающие

Тео Бонгонда («Спартак»)

У Тео в новом сезоне много моментов, причем качественных, но ни одного забитого мяча. Даже идея Станковича с игрой Бонгонда одновременно с Мединой на правом фланге не помогла «Спартаку» забрать три очка у новичка РПЛ «Динамо» из Махачкалы. Правый вингер москвичей оставляет гнетущее впечатление, ведь сильный игрок начал регрессировать.

Александр Соболев («Зенит»)

Странный дебют. Соболев коснулся мяча 20 раз на разных участках поля. Александр отдал 9 передач до своей замены по истечении часа игры. Но кем он был для «Зенита»? Плохой левый вингер, плохой второй форвард. Скандальный Александр давно хотел уйти из «Спартака», но словно в нем остался. Ещё повезло, что не забил в свои ворота в непростой игре против ЦСКА.

Ярослав Гладышев («Динамо»)

Против нынешнего «Ахмата» любой игрок атаки из РПЛ получит моменты. Так что смотреть надо не на участие в атаках с ударами, а на результат. Гладышев провел на поле 83 минуты и не забил. «Динамо» спас от ничьей Макаров, который появился вместо Ярослава. Не впервые в сезоне Гладышев, хотя неплохо начал, огорчает. Но Личка упрямо ставит его в основу.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Несколько недель подготовки, состав за 100 млн евро. В соперниках был скромный клуб, «Динамо» Махачкала. Но Станкович сначала проиграл им в Кубке России, а теперь оступился в гостях. Но дело не только в ничьей. «Спартак» сыграл ужасно после паузы. Есть новички, есть опытные люди, есть несколько не старых исполнителей. Но Станкович плохо изучил соперника. Снова пошел на поводу у жесткого середняка. Забили сами себе, но за целый матч у «Спартака» 1 удар в створ чужих ворот. Катастрофа.

Осечка тура. Очередная ничья «Спартака»

Один гол отделял «красно-белых» от двух дополнительных пунктов. Но теперь у «Спартака» лишь две победы в пяти последних турах. Станкович не проигрывает, но нет прогресса и атакующего темпа. «Локомотив» и «Динамо» чудили, но создали много моментов у чужих ворот и выжали важные победы. «Краснодар» атаковал ворота «Ростова». «Зенит» придумал гол с ЦСКА в гостях. Другие лидеры выиграли, а «Спартак» на пятой строчке после заслуженной осечки против скромного соперника. Подарили «Зениту», с которым провели неплохой гостевой поединок, фору в пять пунктов. Только команды Семака и Мусаева пока не проигрывали в чемпионате. «Спартак» уступал, а впереди у них дерби против «Динамо».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ STVA 1 (раскрыть)
16 сентября в 18:17, ред.
Сочувствую очень вашему брату, тяжело не сбегать от реальности в фантазии что в команде всё не так уж и плохо, большинство сбегают, а тем у кого хватает мужества смотреть правде в глаза приходится искать утешение в каких то ещё вещах, не всегда совсем здоровых. Я решил для себя что просто не буду слишком серьёзно ко всему относиться и если что позволю себе уйти от этого Спартака, ведь я полюбил совершенно не эту команду, от того клуба что я полюбил в детстве осталось одно название, эмблема, цвета формы и конечно великая история. Ну и ещё остались те болельщики которые помнят что такое чемпионский менталитет и не могут мириться с тем что происходит сейчас, им моё глубокое сочувствие и уважение, нынешний Спартак не заслуживает таких по истине преданных болельщиков.
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
16 сентября в 17:58
Вы знаете я писал уже что болел за Динамо Киев до развала!А вот брательник с пеленок за КБ! Он работает и все норм вроде как у него! Но часто он мне звонит поддатый по поводу что происходит у Вас! И не нужно быть Кашперовским чтобы понять почему стал больше выпивать!К сожалению(
Bad Listener
Bad Listener ответ STVA 1 (раскрыть)
16 сентября в 16:42, ред.
Ну за 6 игроков линии атаки и Хлусевича бегать конечно устал, но это не его же косяк что он не суперменом родился на другой планете, это данность. А вот то что он вынужден так играть уже который матч целиком и полностью заслуга шарлатана на посту главного тренера и спортивного блока который годами всякий мусор закупает вместо игроков. Да и морально я с Вами абсолютно согласен в этом Спартаке просто невероятно сложно, и чем больше задумываешься тем больше упадок духа. Я вот когда вижу всю картину целиком я думаю что пора завязывать с футболом, потому что надежды по факту нет, и это меня стороннего болельщика так довели, а Барко там каково когда он изнутри всё это наблюдает. Могу ему только посочувствовать пожелать свалить при первой возможности. Беги, Барко, беги!)
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
16 сентября в 16:40
Дык я не говорил что Вы писали про спад Барко! Это я написал!Естественно мастерство не пропьёшь ! Но мне кажется может морально !Или физически!Или просто устал от всего этого! Ведь и у Великих бывает такое! То что он топ для нашего РПЛ я писал сразу же! Еще в Атланте обратил на него внимание!
Bad Listener
Bad Listener ответ STVA 1 (раскрыть)
16 сентября в 16:07, ред.
Я не писал ничего про спад Барко в том смысле в котором вы это поняли, я как раз наоборот считаю его топ игроком для РПЛ, но зависимым от команды, и его спад обусловлен исключительно отсутвием вокруг нормальных партнёров, разучиться обрабатывать мяч, вести его, принимать и отдавать передачи в принципе невозможно, это как езда на велосипеде, как дышать, поэтому не знаю где вы могли спад прочитать если он изначально никуда не поднимался чтобы спадать и играл в футбол обычный, который у него просто качественнее чем у многих в РПЛ. Барко высокого класса игрок но не Месси и с этой точки зрения он не сдавал, он сдал из-за партнёров и тренерской убогой тактики. То есть из-за внешних условий, а не потому что сам стал принципиально хуже играть. Если бы он своим делом только занимался мы бы увидели топ, но он занимался делами всего центра полузащиты вот как бы и нигде не справился. А эти только мешали вредители, Умяров постоянно обрезался, второй кто был вообще непонятно, но не важно, Медина или Маркиньос всё равно тоже один брак. А всех шишек автор статьи повесить решил именно на аргентинца что считаю не объективно. Хотя мне кажется даже Месси если бы в рассвете сил в этот Спартак имени Бонгонды и Хлусевича попал то и он бы не вывез)
Аксинья
Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 сентября в 15:31
Ничего невозможного нет, особенно у наших журналюг-экспертов))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
16 сентября в 14:48
А я обратил внимание, что на Соккере Бариос в антисборной, а в СпортЭкспрессе в сборной тура. Один и тот же игрок и в сборной и в антисборной! Так бывает?
pomor45
pomor45
16 сентября в 13:20
Багров поместил Соболева в эту антисборную, потому что не может понять, зачем он Семаку и что он хотел проверить в этой игре.
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
16 сентября в 13:09
Согласен с Вами!Я не понимаю почему Барко тов Багров записал в лидеры? Барки приехал недавно и выдал классные игры и его спад был читаем! А вот почему Станкович не прочитал его спад это уже вопрос не к Барко! А записать его крайним это проще простого!Он же лидер и свалить на него всех собак и набрать вистов... Ну это же чисто 100% -ые плюсы!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 37fpd767v9dz (раскрыть)
16 сентября в 10:59
Если внимательно смотреть вчерашний матч, то он был в тройке лучших игроков Спартака
37fpd767v9dz
37fpd767v9dz
16 сентября в 10:46
Интересно, если здесь нет Литвинова, то он будет в сборной тура, как забивший гол?
9jju6hv7qwmg
9jju6hv7qwmg
16 сентября в 10:43
Ничья спартака это не осечка тура, это закономерность.
Hauptman
Hauptman
16 сентября в 10:42
Почему нет товарища из спартака, забившего себе гол, и при чем здесь Барриос?
efmff22xahb7
efmff22xahb7
16 сентября в 10:40
Не понятен принцип комплектования такой сборной, от балды что ли или по ненависти к определенным командам.
Аксинья
Аксинья
16 сентября в 09:54
Не знаю по каким критериям отбирают игроков в антисборную, но похоже что с потолка...А если так, то пора её вслед за Народным Обозревателем отправить в небытие((
25процентный клоун
25процентный клоун
16 сентября в 09:40
Дзюба и Соболь взяли по три очка, а мы одно, обидно
FromSibForZen
FromSibForZen
16 сентября в 09:32
Странно наблюдать в сборной Барриоса за то что получил желтую карточку и был заменен. У Вильмара позиция в принципе подразумевает жесткость, с иногда вытекающими из этого карточками. Семак разумно подстраховался по такой игре. Сюда бы скорее Вендела можно было поставить, который потерялся на поле
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 сентября в 09:06
Подослал нам Спартак своего лентяя-дайвера...
Bad Listener
Bad Listener
16 сентября в 09:02, ред.
Барко играет вообще где не должен, постоянно отходит в центр поля к центральным защитникам вместо того чтобы впереди принимать и обострять. Это провал не Эсекиля это провал тренера и руководства Спартака с их трансферной политикой. Игрок вынужден оказываться не на своей позиции и тащить мяч потому что никто другой не может. Барко лидер по принуждению, его просто кинули на амбразуру и пускай разгребает за всех, естественно он не справляется. В этом Спартаке кто хочешь зачахнет, просто чёрная дыра а не команда. А где Умяров с тысячей своих обрезов например? Чью кстати работу в том числе и выполняет Барко. Где Маркиньос со своим постоянным бесполезным движением и браком? Которого кстати тоже привёл этот недотренер
Гость
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