Барко и Соболев среди худших футболистов выходных. Символическая антисборная 8-го тура РПЛ

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16 сентября 2024, 08:54

В составе много знакомых всем имен.

Вратарь

Евгений Ставер («Рубин»)

Хотя Шелия из «Ахмата» и Москвичёв из «Оренбурга» пропустили по четыре мяча, они не были худшими на поле в своих матчах. Молодой голкипер даже взял пенальти. А вот Ставер из «Рубина» пропустил с «точки», а потом не прочитал момент с навесом. Олейников перебросил голкипера. Красивый гол, но указывает на неправильную игру голкипер казанцев.

Защитники

Милан Гайич ( ЦСКА )

Сербский тренер Николич оставил в заявке соотечественников Гайича и Зделара. Оба не тянут на основу ЦСКА . Но Милан никому особо не нужен. «Армейцы» боялись левого фланга «Зенита», выпустили опытного Гайича, а не Келвена. Но в итоге пришлось вызывать бразильца. Милан не только не остановил голевую атаку «Зенита», но и ничего не показал у ворот Латышонка.

Данила Хотулев («Оренбург»)

В этом туре две команды пропустили по 4 гола. И «Ахмат», и «Оренбург» проиграли на последних минутах матчей с «Динамо» и «Локомотивом» соответственно. Но от этого им не легче. Если разбирать голы Батракова и его коллег, то можно смело обвинить Хотулева в ошибках, которые помогли москвичам получить важную победу. Защита «Оренбурга» – проходной двор.

Максим Осипенко («Ростов»)

Нет больше Песьякова в воротах. Осипенко должен вести игру без надежды на сейвы голкипера. И у Максима не всегда получается. Осипенко легко собирает статистику против слабых соперников, но на выходных уступил «Краснодару» и Сперцяну. Даже без Кордобы «Краснодар» получил моменты. Смолов не забил «Ростову», но его опекуны Сако и Осипенко сыграли вяло.

Рустамьон Ашурматов («Рубин»)

Защитник «Рубина» заслужил здесь быть, ведь именно Рустамьон глупо отмахнулся от Олейникова, заработав пенальти. Матчи клубов из Казани и Самары – региональное дерби, и в этот раз победу одержали гости. «Крылья Советов» создавали моменты и без труда проходили защитников хозяев поля. Рустамьона убрали с поля в перерыве, редкость для защитника.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Был активным, бил мимо ворот, а толку? Глебов провалился в опорной зоне, где Сперцян без проблем готовил коварные атаки. Эдуард сделал дубль, опекун за ним не успел. Данил старался, но решение остаться в «Ростове», когда знал об интересе ЦСКА и «Спартака», похоже, негативно сказалось на его состоянии. Не договорились по деньгам, и теперь видим ошибки.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Дожили, Семак вынужден был снять с игры Барриоса в перерыве, поскольку колумбиец получил желтую карточку. Наставник «Зенита» переживал, что Вильямар повторит ошибку защитника Эраковича в игре со «Спартаком»? В Москве вдесятером могли не выдержать против ЦСКА . Но прежний Барриос избежал бы карточки и начал много умных атак. Вильмар постарел.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Лидер должен играть иначе, если у команды не клеится свой футбол. Барко медленно шел с мячом без сопротивления по левому полуфлангу. Но как только на пути появлялись футболисты «Динамо» из Махачкалы – Барко терялся. Аргентинцу стыдно выпадать в матче с жесткой борьбой в рамках правил. Лидер «Спартака» не сумел спасти фаворита в сложном выездном матче.

Нападающие

Тео Бонгонда («Спартак»)

У Тео в новом сезоне много моментов, причем качественных, но ни одного забитого мяча. Даже идея Станковича с игрой Бонгонда одновременно с Мединой на правом фланге не помогла «Спартаку» забрать три очка у новичка РПЛ «Динамо» из Махачкалы. Правый вингер москвичей оставляет гнетущее впечатление, ведь сильный игрок начал регрессировать.

Александр Соболев («Зенит»)

Странный дебют. Соболев коснулся мяча 20 раз на разных участках поля. Александр отдал 9 передач до своей замены по истечении часа игры. Но кем он был для «Зенита»? Плохой левый вингер, плохой второй форвард. Скандальный Александр давно хотел уйти из «Спартака», но словно в нем остался. Ещё повезло, что не забил в свои ворота в непростой игре против ЦСКА .

Ярослав Гладышев («Динамо»)

Против нынешнего «Ахмата» любой игрок атаки из РПЛ получит моменты. Так что смотреть надо не на участие в атаках с ударами, а на результат. Гладышев провел на поле 83 минуты и не забил. «Динамо» спас от ничьей Макаров, который появился вместо Ярослава. Не впервые в сезоне Гладышев, хотя неплохо начал, огорчает. Но Личка упрямо ставит его в основу.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Несколько недель подготовки, состав за 100 млн евро. В соперниках был скромный клуб, «Динамо» Махачкала. Но Станкович сначала проиграл им в Кубке России, а теперь оступился в гостях. Но дело не только в ничьей. «Спартак» сыграл ужасно после паузы. Есть новички, есть опытные люди, есть несколько не старых исполнителей. Но Станкович плохо изучил соперника. Снова пошел на поводу у жесткого середняка. Забили сами себе, но за целый матч у «Спартака» 1 удар в створ чужих ворот. Катастрофа.

Осечка тура. Очередная ничья «Спартака»