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Матч «Рубин» — «Динамо» может быть перенесён

вчера, 19:20
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо20.10.2024 в 19:00 Не начался

Матч 12-го тура РПЛ «Рубин» — «Динамо» может быть перенесён.

Из-за саммита БРИКС в Казани встречу хотят провести без болельщиков. Существуют варианты переноса матча в Нижний Новгород или обменом полями с «Динамо».

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Источник: sport.business-gazeta.ru
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Все комментарии
Hauptman
Hauptman
вчера в 21:31
Раз уж такая ситуация, то лучше поменяться полями, чтобы команды были в равных условиях.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:01
Саммит БРИКС важное для России мероприятие, тут футбол должен немного подвинуться. Справедливо будет не перенести матч на другой стадион, а обменяться полями. Не думаю, что команды будут против.
Сп62
Сп62
вчера в 19:54
А самшит перенести нельзя? Например, к нам в Калугу.
Хиромант
Хиромант ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 19:49
- А самшит-то причём?
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:34
Cлишком много студентов, учеников придут, стадион не выдержит.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:34
Из-за самшита БРИКС в Казани встречу хотят провести без болельщиков. Существуют варианты переноса матча в Нижний Новгород или обменом полями с «Динамо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389357/rubin-dinamo 20.09.2024

- Не понимаю, как Вечнозелёный кустарник Самшит, смог навести такого "шороху" в РПЛ?
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