Матч «Рубин» — «Динамо» может быть перенесён

Матч 12-го тура РПЛ «Рубин» — «Динамо» может быть перенесён.
Из-за саммита БРИКС в Казани встречу хотят провести без болельщиков. Существуют варианты переноса матча в Нижний Новгород или обменом полями с «Динамо».
Матч 12-го тура РПЛ «Рубин» — «Динамо» может быть перенесён.
Из-за саммита БРИКС в Казани встречу хотят провести без болельщиков. Существуют варианты переноса матча в Нижний Новгород или обменом полями с «Динамо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389357/rubin-dinamo 20.09.2024
- Не понимаю, как Вечнозелёный кустарник Самшит, смог навести такого "шороху" в РПЛ?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389357/rubin-dinamo 20.09.2024
- Не понимаю, как Вечнозелёный кустарник Самшит, смог навести такого "шороху" в РПЛ?