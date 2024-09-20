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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2024/2025

Сафонов может дебютировать в Лиге 1 в завтрашнем матче против «Реймса»

вчера, 19:06
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Пресс-служба ПСЖ сообщила, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма ещё не восстановился после травмы.

Таким образом, место в воротах парижан в завтрашнем матче Лиги 1 против «Реймса» может занять Матвей Сафонов.

Эта игра может стать для россиянина дебютной в чемпионате Франции. До этого Сафонов сыграл в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

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Все комментарии
njhq4mr62wjs
njhq4mr62wjs
вчера в 21:32
Какое событие, вся страна с нетерпением ждет этого.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 21:21
С Ренном играл, и неплохо. С Ниццей - тоже. Но есть еще Arnau Tenas, вратарь. Пока еще ни разу не играл. А он - из академии Барселоны.
Viollator
Viollator
вчера в 21:08
2 гола
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:00
Скорее всего, отстоит на ноль. Реймс не тот соперник, чтобы оценить силу вратаря
lotsman
lotsman
вчера в 20:42
Матвею выпадает возможность закрепиться в составе основным голкипером. Не упускай момент.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:56
Я не поклонник Матвея Сафронова...
Тем не менее, желаю ему успешного дебюта в Лиге 1.
Лично мне не нравится Доннарумма и я хочу, чтобы российский вратарь сожрал итальянского распаренного голкипера.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:45
Доннарума до сих отмечает рождения сына?
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:15
Успехов и хорошей игры Матвею
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