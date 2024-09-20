Сафонов может дебютировать в Лиге 1 в завтрашнем матче против «Реймса»

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вчера, 19:06

Пресс-служба ПСЖ сообщила, что вратарь ещё не восстановился после травмы.

Таким образом, место в воротах парижан в завтрашнем матче Лиги 1 против «Реймса» может занять .

Эта игра может стать для россиянина дебютной в чемпионате Франции. До этого Сафонов сыграл в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).