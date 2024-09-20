Сафонов может дебютировать в Лиге 1 в завтрашнем матче против «Реймса»

Пресс-служба ПСЖ сообщила, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма ещё не восстановился после травмы.
Таким образом, место в воротах парижан в завтрашнем матче Лиги 1 против «Реймса» может занять Матвей Сафонов.
Эта игра может стать для россиянина дебютной в чемпионате Франции. До этого Сафонов сыграл в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).
Тем не менее, желаю ему успешного дебюта в Лиге 1.
Лично мне не нравится Доннарумма и я хочу, чтобы российский вратарь сожрал итальянского распаренного голкипера.
Тем не менее, желаю ему успешного дебюта в Лиге 1.
Лично мне не нравится Доннарумма и я хочу, чтобы российский вратарь сожрал итальянского распаренного голкипера.