«Маленькие зебры» вырвались вперёд. Самая неитальянская команда чемпионата Италии

1726863105

20 сентября 2024, 23:11

В Серии А неожиданный лидер. Вот что смена тренера делает.

В чемпионате Италии сыграны четыре тура. И что мы видим? Во главе таблице находится «Удинезе». Три победы, одна ничья и десять очков.

Провал Каннаваро

«Зебры» завершили предыдущий чемпионат на пятнадцатом месте. Причём от расставшегося с Серией А «Фрозиноне» удинцев отделили всего два очка. Всё решилось в последнем туре, когда «Удинезе» одержал тяжелейшую победу 1:0. Причём командой руководил знаменитый Фабио Каннаваро, лучший футболист 2006 года и капитан золотого состава сборной Италии. Довольно опытный тренер. Однако наибольших успехов Фабио добивался в Китае. Выигрывал чемпионат страны с «Гуанчжоу Эвергранд». Но на родине успехи Каннаваро куда скромнее.

В «Беневенто» Фабио провалился. Принял команду в сентябре, был уволен в феврале. Отставка чемпиона мира не спасла «Беневенто» от вылета. Однако Каннаваро пошёл на повышение — принял классического середняка Серии А «Удинезе». Но после того как удинцы с трудом удержались в компании сильнейших, 51-летнему специалисту указали на дверь. Хотя контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Попробовал бы Фабио отказаться.

Президент клуба Франко Сольдати предложил владельцу Джампаоло Поццо кандидатуру 53-летнего Косты Руньяича. Родившийся в Австрии хорват с немецким паспортом. Игроком Руньяич был более чем посредственным. Каннаваро в лучшем случае мог дать ему автограф. Тренерская карьера Косты тоже складывалась непросто. Но с польской «Легией» он поработал неплохо — выиграл Кубок, а затем Суперкубок Польши, получил несколько индивидуальных наград. После чего и был замечен итальянцами.

Естественно, Руньяич воспринял приглашение в «Удинезе» как выигрыш в лотерею. На трансферном рынке удинцы вели себя спокойно. Отправили двух бразильцев на родину. Левого полузащитника Матеуса Мартинса в «Ботафого» за 10 миллионов евро, а опорника Уолласа — в «Крузейро» за 8. Из трансферов на вход два нападающих — Лоренцо Лукка был куплен у «Пизы» за 8 миллионов, а чилиец Дамиан Писарро у «Коло-Коло» за три с половиной. Пять с половиной миллионов ушли «Антверпену» за полузащитника Юргена Эккеленкампа. А уже в августе «Интер» любезно подарил удинцам знаменитого Алексиса Санчеса.

Чемпион мира и бледный африканец

Но главным героем стартового отрезка стал капитан команды Флориан Товен. Знакомое имя, не правда ли? Чемпион мира 2018 года. На протяжении многих лет быстроногий правый нападающий выступал за «Бастию» и «Марсель». В составе последнего был лидером. Уходил в «Ньюкасл», где не заиграл. Вернулся в «Марсель», где выдал ещё несколько хороших сезонов. Была командировка в Мексику, не особо удачная. А последние полтора Флориан играл за «Удинезе».

Но в новом чемпионате болельщики «маленьких зебр» не нарадуются на 31-летнего Товена. Француз забил три мяча в четырёх встречах. Контракт Товена истекает следующим летом, но руководство готово предложить ему новый договор.

Ещё одна более чем заметная фигура в составе «Удинезе» вратарь Мадука Окойе. Заметная как в прямом — метр девяносто восемь, так и в переносном смысле. Уроженец Дюсседьдофа, он мог стать первым темнокожим вратарём в истории сборной Германии. Но на родине фактической его не разглядели. Зато заметили на родине исторической — в Нигерии, и пригласили в национальную команду. Мадука в то время играл за голландскую «Спарту». Затем Окойе оказался в английском «Уотфорде», который принадлежит сыну Джампаоло Поццо Джино. Который любезно предоставил команде отца «тюнингованного Онану». Специалисты утверждают, что этот весьма бледнолицый нигериец скоро будет сильнее камерунца. Окойе связан контрактом с «зебрами» до 2028 года, но не факт, что отыграет весь срок за «Удинезе». На вратаря положили глаз оба миланских клуба. Особенно активен «Интер», ведь Янн Зоммер далеко не юноша. Никто и ничто не помешает включиться в борьбу за Мадуку мюнхенской «Баварии». Но пока 25-летний гигант никуда не собирается.

А где же итальянцы?

Коста Руньяич предпочитает схему 3-5-2. В обороне постоянно играет Яка Бийол, хорошо известный нам по выступлениям за ЦСКА . Кстати, словенец — самый дорогой игрок удинцев. Он оценивается в 12,5 миллиона. Рядом с Бийолом обычно выходят аргентинец Лаутаро Джанетти и датчанин Томас Кристенсен. Опорной зоной заведует ещё один аргентинец Мартин Пайеро. За правую бровку отвечает голландец Кингсли Эхибузие, на противоположном фланге — ивуариец Хассан Камара. Два центральных полузащитника, которые могли сыграть в отборе и поддержать атаку — швед Йеспер Карлстрём и словенец Санди Ловрич. И, наконец, атака — капитан команды, француз Флориан Товен и внимание — итальянец Лоренцо Лукка. Из 11 человек только один местный футболист.

Но «Удинезе» набирает очки, чем радует болельщиков. Которые с нетерпением ждут субботний матч с «Ромой». Почему бы не обыграть римлян, пока в их стане творится непонятно что?