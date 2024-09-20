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ЦСКА обыграл «Зенит» в матче памяти Павла Садырина

вчера, 20:24

Легенды ЦСКА обыграли легенд «Зенита» со счётом 3:1 в матче памяти Павла Садырина.

Голами в составе «армейцев» отметились Зоран Тошич, Георгий Щенников и Алан Дзагоев. За питерский клуб забил Максим Астафьев.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:53
Тогда надо назвать не матч Легенд, а матч для Легенды.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 00:17, ред.
Браво Армейцы! С красивой победой!!!
Дзагоев в порядке. Он показал, что мастер футбола, показал все свои качества, заработал пенальти, отдал голевую и сам забил. Он лучший игрок матча.
viv
viv
вчера в 23:07
Бразилов и латиносов не было, а без них Зенит ничего не может.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:04
А ещё за ЦСКА ветеранов играл Юрий Жирков.

Жирков с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
За москвичей Юрий провел 215 матчей, забил 24 гола, сделал 51 ассист.
За «Зенит» у Жиркова 127 игр, 5 голов, 16 результативных передач.
j5gqeh43588d
j5gqeh43588d
вчера в 21:37
Матч был живой и совсем не ветеранский.
nubom
nubom
вчера в 21:37
Легенда - это Садырин. А играли - просто ветераны...
sn3x7bnmea29
sn3x7bnmea29
вчера в 21:15
Садырин был бы рад видеть такой футбол!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:08
25процентный клоун25процентный клоун
По аналогии. Как жаль, что из Спартака выгнали Промеса, Велитона, Алекса , Фернандо, Видича Плетикосу. Были бы бессменными чемпионами много лет!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:02
Жаль, что Тошича выгнали в своё время, с того момента армейцы на дне и пробивают его
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:54
Слова ветеран и легенда не являются синонимами в плане футбола.
Легенда - это футболист завоевавший с командой значимые титулы и не один. Я понимаю, что легенд в полном смысле этого слова на поле не было в составах команд, но заслуги Тошича, Дзагоева, Щенникова, Набабкина, Кузнецова, Карнаухова, Алдонина, Жиркова в завоевании титулов ( ЧР, Кубок РФ, Кубок УЕФА, Суперкубок) неоспоримы. Кстати как и у Зенита Аршавин, Денисов, Тимощук, Анюков, Зырянов. Я бы вообще не использовал слово легенды. Легенды - это Бобров, Федотов, Щестернев, Пономарев, Акинфеев (играющая), Данилов, братья Морозовы, Садырин,. Это слово не надо обесценивать. Матч ветеранов. В котором ЦСКА был сильнее, а такие ветераны как Дзагоев, Тощич и Щенников , равно как и Денисов, Тимощук, Зырянов спокойно могли бы еще и за основу поиграть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:41
Если в составе питерцев Астафьева ещё как-то с большой натяжкой можно признать ветераном, но уж никак не легендой, то у армейцев Тошич, Дзагоев и Щенников даже на ветеранов не тянут, а уж на легенду тем более.
112910415
112910415
вчера в 20:34
Очень нужное дело
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:30
Правильно,не надо забывать,надо помнить.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:30
Павел Садырин заслужил, чтобы о нём долго помнили. Он вложил часть своей души в развитие российского футбола. Это хорошая инициатива провести матч его памяти. Может пора задуматься о полноценном турнире имени Павла Садырина?
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:29
Очень нужное мероприятие... чтобы помнили...
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