ЦСКА обыграл «Зенит» в матче памяти Павла Садырина

Легенды ЦСКА обыграли легенд «Зенита» со счётом 3:1 в матче памяти Павла Садырина.
Голами в составе «армейцев» отметились Зоран Тошич, Георгий Щенников и Алан Дзагоев. За питерский клуб забил Максим Астафьев.
Легенды ЦСКА обыграли легенд «Зенита» со счётом 3:1 в матче памяти Павла Садырина.
Голами в составе «армейцев» отметились Зоран Тошич, Георгий Щенников и Алан Дзагоев. За питерский клуб забил Максим Астафьев.
Дзагоев в порядке. Он показал, что мастер футбола, показал все свои качества, заработал пенальти, отдал голевую и сам забил. Он лучший игрок матча.
Дзагоев в порядке. Он показал, что мастер футбола, показал все свои качества, заработал пенальти, отдал голевую и сам забил. Он лучший игрок матча.
Жирков с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
За москвичей Юрий провел 215 матчей, забил 24 гола, сделал 51 ассист.
За «Зенит» у Жиркова 127 игр, 5 голов, 16 результативных передач.
Жирков с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
За москвичей Юрий провел 215 матчей, забил 24 гола, сделал 51 ассист.
За «Зенит» у Жиркова 127 игр, 5 голов, 16 результативных передач.
По аналогии. Как жаль, что из Спартака выгнали Промеса, Велитона, Алекса , Фернандо, Видича Плетикосу. Были бы бессменными чемпионами много лет!
По аналогии. Как жаль, что из Спартака выгнали Промеса, Велитона, Алекса , Фернандо, Видича Плетикосу. Были бы бессменными чемпионами много лет!
Легенда - это футболист завоевавший с командой значимые титулы и не один. Я понимаю, что легенд в полном смысле этого слова на поле не было в составах команд, но заслуги Тошича, Дзагоева, Щенникова, Набабкина, Кузнецова, Карнаухова, Алдонина, Жиркова в завоевании титулов ( ЧР, Кубок РФ, Кубок УЕФА, Суперкубок) неоспоримы. Кстати как и у Зенита Аршавин, Денисов, Тимощук, Анюков, Зырянов. Я бы вообще не использовал слово легенды. Легенды - это Бобров, Федотов, Щестернев, Пономарев, Акинфеев (играющая), Данилов, братья Морозовы, Садырин,. Это слово не надо обесценивать. Матч ветеранов. В котором ЦСКА был сильнее, а такие ветераны как Дзагоев, Тощич и Щенников , равно как и Денисов, Тимощук, Зырянов спокойно могли бы еще и за основу поиграть.
Легенда - это футболист завоевавший с командой значимые титулы и не один. Я понимаю, что легенд в полном смысле этого слова на поле не было в составах команд, но заслуги Тошича, Дзагоева, Щенникова, Набабкина, Кузнецова, Карнаухова, Алдонина, Жиркова в завоевании титулов ( ЧР, Кубок РФ, Кубок УЕФА, Суперкубок) неоспоримы. Кстати как и у Зенита Аршавин, Денисов, Тимощук, Анюков, Зырянов. Я бы вообще не использовал слово легенды. Легенды - это Бобров, Федотов, Щестернев, Пономарев, Акинфеев (играющая), Данилов, братья Морозовы, Садырин,. Это слово не надо обесценивать. Матч ветеранов. В котором ЦСКА был сильнее, а такие ветераны как Дзагоев, Тощич и Щенников , равно как и Денисов, Тимощук, Зырянов спокойно могли бы еще и за основу поиграть.