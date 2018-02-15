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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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«Реал» готов пойти на большие потери ради трансфера Неймара

сегодня, 11:01

По информации из СМИ, руководство «Реала» готово пойти на большие жертвы, чтобы заполучить нападающего ПСЖ Неймара

Сообщается, что мадридский клуб может расстаться сразу с четырьмя игроками основного состава, чтобы 26-летняя звезда перешла в стан «сливочных». В немилость испанской команды попали следующие футболисты: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Лука Модрич и Кейлор Навас. Отмечается, что только после продажи сразу 4 звездных игроков «Реал» сможет профинансировать трансфер Неймара.

Ранее ходили слухи, что Неймар может перейти в «Реал» уже в 2019 году. 

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Все комментарии
bestclub
bestclub ответил наблюдатель_13
сегодня в 13:31
наблюдатель_13:
Модрич в защите не очень силён, вчера должен был играть с Рабьо в моменте с голом, но упустил его, но в атаке он хорош. Бэйла и Бензема надо отпускать, как и Наваса, которого можно было бы заменить на Де Хею или Куртуа. Беда с центр напом, где бы найти Ван Нистелроя или Роналдо?
Роналдо и Ван Нистелроя не хватает Реалу , они мастера своего дела .
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:27
"Реалу" предстоит большая зачистка - клуб давно требует перестройки.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 13:09
Неймар ненужен, есть Иско и Асенсио, надо их наигрывать. Вчера Иско и Асенсио как и Марсело, были выще всяческих похвал!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 13:08
Бэйлу явно требуется перезагрузка карьеры где-нибудь на Туманном Альбионе. Летом с вероятностью 90% Реал с ним расстанется.
Модричу уже 32 и продажа за большие деньги маловероятна, разве что в Китай. А так, думаю его ждёт завершение карьеры где-нибудь на берегах Босфора.
Бензема продать будет ещё трудней. Его оценивают в 50-60 млн., а найти клуб. который столько за него даст вообще не реально. 15-20 это потолок.
С Навасом расстаться еще тяжелей. Просто не видно, кого Реал сможет прикупить на его место из экстра-вратарей. А если даже и найдёт, то это будет стоить гораздо дороже чем продажа собственно Наваса и точно не станет источником финансирования для покупки Неймара.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 13:05
Модрич в защите не очень силён, вчера должен был играть с Рабьо в моменте с голом, но упустил его, но в атаке он хорош. Бэйла и Бензема надо отпускать, как и Наваса, которого можно было бы заменить на Де Хею или Куртуа. Беда с центр напом, где бы найти Ван Нистелроя или Роналдо?
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:01
ALBA BARCELONA 21:
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвинил арбитра матча с «Реалом» в предвзятости и симпатии к мадридскому клубу. «Считаю, что этот результат несправедлив. Во втором тайме мы играли лучше соперника, у нас были голевые моменты, но мы сами допускали ошибки. У Мбаппе зафиксировали офсайд, хотя он находился в правильном положении на поле. Ошибки судьи дорого обошлись нам. Судья помогал «Реалу». Да видно было,что судья пересовский.Все видели,как Неймар на бровке пошел на большой скорости на контатаку и его грубо сбил игрок Реала,судья даже желтую не показал.
    Exploit
    Exploit ответил шацк
    сегодня в 12:52
    шацк:
    Бэйл понятно, что Реал не его клуб. Игрок сильный с амбициями, но не прет ему в Мадриде. Бензема просто слабый для такого клуба. Модрич не тянет в обороне, если впереди еще получается периодически, то взади пропасть. Навас как довесок)) И все равно эти 4 вместе - дороже,круче и интереснее 1 Неймара...
    нет у Бэйла никаких амбиций. Когда переходил, просто знал, что купленного за такую сумму игрока не усадят на лавку. За столько лет в Мадриде два слова по испански связать не может, а свободное время посвящает гольфу)
    Pancher_95
    Pancher_95 ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 12:50
    Вроде не айтекин судил, что он несет
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 12:50
    Да один Модрич стоит 2 Неймаров.

    , думаю что Зениту стоит заполучить эту четверку, купив Реалу Неймара.
    Будет огонь=)
    Гр@ндиозный
    Гр@ндиозный
    сегодня в 12:47
    Што за чушь? Уже не первый раз пишут про возможный переход , а президент и спортивный директор сказали что не продадут нея! При том что лягушатники в деньгах не нуждаются! Псж еще ни одного игрока не отпустили который им самим нужен, даже за бешеные деньги!!!
    Pancher_95
    Pancher_95
    сегодня в 12:46
    Кря кря
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 12:46
    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвинил арбитра матча с «Реалом» в предвзятости и симпатии к мадридскому клубу.

    «Считаю, что этот результат несправедлив. Во втором тайме мы играли лучше соперника, у нас были голевые моменты, но мы сами допускали ошибки.

    У Мбаппе зафиксировали офсайд, хотя он находился в правильном положении на поле. Ошибки судьи дорого обошлись нам. Судья помогал «Реалу».

    Да видно было,что судья пересовский.Все видели,как Неймар на бровке пошел на большой скорости на контатаку и его грубо сбил игрок Реала,судья даже желтую не показал.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 12:44
    Это конечно же очередные слухи но я бы ни за что не поменял Модрича на Неймара!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответил kolpankolpan
    сегодня в 12:29
    kolpankolpan:
    Именно после выхода Бэйла произошел перелом вчерашнего матча.Так-же два подряд Кубка Чемпионов --это тоже Бэйл.без него у Реала сил не хватало против топ команд.Да у него колени.Однако ничуть не удивлюсь если третий раз Реал возьмет кубок.И Бэйл будет решающим доводом против остальных.
    Вообще-то выход Асенсио зарешал,а валлиец к сожалению ничем себя не проявил
    No problem
    No problem
    сегодня в 12:27
    Одна нога старика Модрича,стоит больше чем весь Неймар.
    kind pennywise
    kind pennywise
    сегодня в 12:27
    С Реала деньгами не проблема его купить и без продаж. Не надо забывать, что последний дорогой трансфер был аж после ЧМ 2014 и за 4 года деньги должны накопиться
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 12:25
    Именно после выхода Бэйла произошел перелом вчерашнего матча.Так-же два подряд Кубка Чемпионов --это тоже Бэйл.без него у Реала сил не хватало против топ команд.Да у него колени.Однако ничуть не удивлюсь если третий раз Реал возьмет кубок.И Бэйл будет решающим доводом против остальных.
    kind pennywise
    kind pennywise
    сегодня в 12:24
    Модрича хоть зачем трогать?! Его как и Рамоса, Каземиро, Марсело и Иско трогать нельзя
    Слайш
    Слайш
    сегодня в 12:01
    да да, особенно Лука и Кейлор )) и кому в голову пришло писать это посл вчерашнего матча? одним писать, другим брать такую "информацию"
    pioner1987
    pioner1987 ответил Ruslan3132
    сегодня в 11:57
    Ruslan3132:
    Модрич, Навас в немилость? ))))))))))че за бред
    Бред Soccer,а Надо было ставить галочку, что интересуют достоверные новости. когда был опрос на сайте )
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 11:40
    Будет большой ошибкой,вчерашний матч все показал
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 11:37
    Модрич, Навас в немилость? ))))))))))че за бред
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 11:35
    Наверное оно того стоит
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 11:33
    Гениальные слухи от неполживых источников. Особенно Наваса продавать ради Неймара станут. Видимо, в ворота Неймара и поставят, когда Реал без голкипера основного окажется.
    Московские бабушки
    Московские бабушки
    сегодня в 11:32
    а Кристину хотят оставить
    амурец
    амурец
    сегодня в 11:23
    Бензему если не исправится можно и поменять на Неймара
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 11:21
    Очередной бред от журналистов.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:20
    Перес думает что приобретя Неймара,Кейна,Салаха и незнаю кого он там ещё хочет его Реал станет непобедимым. Да нет,печальный опыт катарских шейхов показывает,что собранные в одну команду звёзды не прогрессируют,а наоборот начинают мешать друг другу. Как скорпионы в одной банке начинающие пожирать друг друга чтобы выжить. А Неймар ещё та истеричка,похлеще Роналды,плюс к тому и хрустальный.)
    Сережа за ЦСКА
    Сережа за ЦСКА
    сегодня в 11:18
    Утка.
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 11:12
    да ну 3!!! Реал вчера доказал что ни какие неймары ему не нужны!!! Модрич и Навас это боги футбола!!! Бэйл тоже король. дай бог чтоб без травм просто!!! ну а Бенз!? я понял его роль. он отлично обороняется у чужой штрафной!!!
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