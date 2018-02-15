«Реал» готов пойти на большие потери ради трансфера Неймара

По информации из СМИ, руководство «Реала» готово пойти на большие жертвы, чтобы заполучить нападающего ПСЖ Неймара.



Сообщается, что мадридский клуб может расстаться сразу с четырьмя игроками основного состава, чтобы 26-летняя звезда перешла в стан «сливочных». В немилость испанской команды попали следующие футболисты: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Лука Модрич и Кейлор Навас. Отмечается, что только после продажи сразу 4 звездных игроков «Реал» сможет профинансировать трансфер Неймара.



Ранее ходили слухи, что Неймар может перейти в «Реал» уже в 2019 году.