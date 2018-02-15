Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Реале»

Как сообщают английские СМИ, защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в «Реале».



Утверждается, что 28-летний футболист больше не собирается выступать за английский клуб, а действующее соглашение игрока рассчитано до конца нынешнего сезона. Это значит, что начиная с лета защитник на правах свободного агента может перебраться в любой клуб. Отмечается, что «Реал» является главным кандидатом на то, чтобы подписать Алдервейрелда.