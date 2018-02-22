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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Сегодня ряды «Томи» пополнят три футболиста

сегодня, 12:22

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала о внутренней ситуации в клубе, а также заявила, что сегодня состав команды пополнят три футболиста.

«Как известно, из-за определённых финансовых сложностей „Томи“ было запрещено дозаявлять новых игроков на весеннюю часть сезона в ФНЛ. Работа по решению этой проблемы велась не только в стенах клуба. Большую помощь нам оказали Администрация Томской области и губернатор Сергей Анатольевич Жвачкин. В итоге 20 февраля Палата по разрешению споров РФС сняла с „Томи“ запрет на регистрацию новых футболистов. А вчера, 21 февраля, комитет РФС по лицензированию юридически утвердил право томского клуба на пополнение состава. 

У нас в клубе была уверенность, что все эти проблемы будут решены. Мы делали для этого всё возможное. Кстати сказать, эта совместная работа с администрацией области и губернатором продолжается и сейчас, когда идет второй этап по решению финансовых проблем клуба. Естественно, пока решались вопросы по снятию запрета, руководство клуба, главный тренер Валерий Юрьевич Петраков и спортивный директор клуба Игорь Владимирович Кудряшов не сидели сложа руки, дожидаясь решения. Были предприняты, на мой взгляд, серьёзные шаги по укреплению состава команды, чтобы она могла реально бороться за сохранение прописки в ФНЛ. В период предсезонной подготовки подписали контракты с новыми, но хорошо известными футболистами – Ильей Кухарчуком, Ильей Кузьмичевым и Алексеем Пугиным, а также подготовили к подписанию контракты с молодыми, перспективными футболистами Василием Алейниковым и Романом Мануйловым. Помимо того, состав команды пополнят еще три футболиста – о них вы узнаете уже сегодня».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:18
Решили удержаться в ФНЛ.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:15
удачи
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