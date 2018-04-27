Венгер: «У нас уже сегодня была возможность приблизиться к финалу»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал упущенную над «Атлетико» победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы:

«Мы смотрим не на статистику, а не выступление. Знаем, что можем забить где угодно. Выступили мы так, как и хотели, но результат не соответствует ожиданиям.

Мы знали, что нельзя упускать голевые моменты против команды, которая хорошо обороняется. Счет 1:0 стал бы идеальным результатом дома. Было важно не допустить ошибку, это история, которую вы уже видели.

В итоге остался горький привкус. Была возможность уже сегодня приблизиться к финалу, но „Арсенал“ сыграл недостаточно чисто и пропустил гол.

Не считаю нужным винить отдельных игроков, вся команда очень разочарована и огорчена».