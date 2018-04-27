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Венгер: «У нас уже сегодня была возможность приблизиться к финалу»

сегодня, 00:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал упущенную над «Атлетико» победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы:

«Мы смотрим не на статистику, а не выступление. Знаем, что можем забить где угодно. Выступили мы так, как и хотели, но результат не соответствует ожиданиям.

Мы знали, что нельзя упускать голевые моменты против команды, которая хорошо обороняется. Счет 1:0 стал бы идеальным результатом дома. Было важно не допустить ошибку, это история, которую вы уже видели.

В итоге остался горький привкус. Была возможность уже сегодня приблизиться к финалу, но „Арсенал“ сыграл недостаточно чисто и пропустил гол.

Не считаю нужным винить отдельных игроков, вся команда очень разочарована и огорчена».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:39
какой финал ? пенсия , тапочки, телевизор
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:01
Арсен,будь здоров!
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