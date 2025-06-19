«Локомотив» объявил о трансфере Зелимхана Бакаева

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вчера, 13:49

Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере полузащитника .

Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с игроком подписан на три года. Бакаев будет выступать в «Локомотиве» под 7-м номером.