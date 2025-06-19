«Локомотив» объявил о трансфере Зелимхана Бакаева

Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева.
Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с игроком подписан на три года. Бакаев будет выступать в «Локомотиве» под 7-м номером.
Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева.
Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с игроком подписан на три года. Бакаев будет выступать в «Локомотиве» под 7-м номером.
Как игрок перестал расти от слова "совсем", ну, а, как человек, поднимающий уровень жизни всего многочисленного семейства Бакаевых, так, ПРЕКРАСНОМУ НЕТ ПРЕДЕЛА! ))
Теперь - с помощью Локомотива.
Как игрок перестал расти от слова "совсем", ну, а, как человек, поднимающий уровень жизни всего многочисленного семейства Бакаевых, так, ПРЕКРАСНОМУ НЕТ ПРЕДЕЛА! ))
Теперь - с помощью Локомотива.
За минувший сезон забил 4 гола и 0 передач: 3 Локомотиву (в обоих выиграли) и 1 Динамо (проиграли). Т.е. 2 удачные игры, когда повлиял на результат. В остальных матчах отбывал номер.
В последних 5 сезонах статистика очень плохая.
За минувший сезон забил 4 гола и 0 передач: 3 Локомотиву (в обоих выиграли) и 1 Динамо (проиграли). Т.е. 2 удачные игры, когда повлиял на результат. В остальных матчах отбывал номер.
В последних 5 сезонах статистика очень плохая.