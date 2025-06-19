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«Локомотив» объявил о трансфере Зелимхана Бакаева

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derrik2000
derrik2000
вчера в 17:09
По моему мнению, Зелимхан уже - ФСЁ.
Как игрок перестал расти от слова "совсем", ну, а, как человек, поднимающий уровень жизни всего многочисленного семейства Бакаевых, так, ПРЕКРАСНОМУ НЕТ ПРЕДЕЛА! ))
Теперь - с помощью Локомотива.
протон
протон
вчера в 16:23
Сомнительный трансфер, не является усилением Локо.
За минувший сезон забил 4 гола и 0 передач: 3 Локомотиву (в обоих выиграли) и 1 Динамо (проиграли). Т.е. 2 удачные игры, когда повлиял на результат. В остальных матчах отбывал номер.
В последних 5 сезонах статистика очень плохая.
sv_1969
sv_1969 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 15:09
К глубокому сожалению это не про ваше руководство!
6mm2brpd74ee
6mm2brpd74ee
вчера в 15:05
Бакаев играет старается на сто процентов и они его отпускают!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:33
Локомотив превратился в интернат для "беспризорников".
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 14:24
ждём мы усиления в летнее трансферное окно и скоро похоже дождёмся...пытались подписать в нападение Комличенко, так как после ухода Соболева необходим высокий форвард ( против автобусов играть не научились даже близко, навесы на столба в атаке могут выручить или как минимум минут на 20 в конце матча добавить давления на защиту соперника) хоть убей не понимаю я выбор нашего руководства!!! зачем Комличенко, которому 31 год? когда его бывшему партнёру по ростову Голенкову 25, нет большой разницы в классе с Комличенко ( я бы выбрал Голенкова)...закончилось всё надсмешками в прессе, с историями про звонки Станковича, который уговаривал Комличенко перейти в Спартак, Николай выбрал локомотив. в итоге вот вот мы дождёмся высокого форварда, но вместо Голенкова к нам собирается " гроза манекенов" Антоха Заболотный!!! свои 5 - 8 мячей за сезон считаю он забьёт, но выбор считаю худший из всех вариантов с " правильным" паспортом и высоким ростом в рпл...к чему я завёл полемику про Спартак на ветке локо? у нас вылетел на 3 месяца Бангонда, что мешало подписать Бакаева в Спартак??? Зелимхан давно свои ошибки осознал и как минимуи пригодился бы красно - белым на правом фланге полузащиты, просто контракт нужно было составить грамотно с Бакаевым, где хорошие бонусы прилетали бы футболисту за голевые действия и игровое время на футбольном поле...локомотив не потратив и рубля серьёзно укрепился этим летом, а мы до сих пор читаем про футболистов из испанской сельты, которые и близко не собираются даже менять чемпионат, а просто пытаются через агента улучшить условия своего контракта с клубом, рассказывая про интерес из России...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:22
По мне, это куда лучше вариант, чем Севикян.
kcnjsze96fcc
kcnjsze96fcc ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 14:08
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 13:59
    И там не заиграет.
    x5k3r4b7kvps
    x5k3r4b7kvps
    вчера в 13:58
    Зелимхан бегает из команды в команду и нигде толком не играет.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:58
    Думаю правильное решение...игрок не плохой и всегда может принести пользу команде...
    nuq6msbc7bag
    nuq6msbc7bag
    вчера в 13:53
    Игрок хороший он не пропадёт!!!
    Гость
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