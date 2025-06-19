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Тимоти Веа назвал приём «Ювентуса» у Трампа странным

вчера, 14:55

«Ювентус» прибыл в США для участия в Клубном чемпионате мира. Игроки и представители руководства туринского клуба встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Американский полузащитник «Ювентуса» Тимоти Веа поделился впечатлениями от визита:

Честно говоря, для меня это было неожиданно. Нам сообщили, что нужно ехать, и у меня не было выбора. Я оказался в растерянности — это было довольно необычно. Когда он начал говорить о политике, Иране и подобных темах, в моей голове крутились лишь мысли: «Слушай, я просто хочу играть в футбол».

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