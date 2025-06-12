У «армейцев» проблемы после ухода Николича. Иностранные тренеры отказывают ЦСКА

Список фамилий пополняется.
«Армейцы» не скрывают, что есть проблемы
Сначала в ЦСКА без скандалов отпустили Николича, и это верный подход. Можно оспаривать моральную составляющую расставания – Марко бросил «армейцев» через полгода после того, как его команда нащупала игру в новой тактической схеме, но серб говорит, что зарплата и бюджет клуба не были причиной ухода. В прощальном сообщении Николич тепло отзывается о каждом, с кем встретился в ЦСКА, намекая на личные причины ухода. Проще говоря, жена и дочка хотят жить в Греции, а не в России, поэтому тренер держит путь в АЕК.
Для ЦСКА неожиданный уход главного тренера становится проблемой, ведь рынок пустует. Карпина приглашали за последние годы сами «армейцы», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Каждый толковый тренер сразу получает билет в Москву, как Личка и Федотов, которые раньше работали в Оренбурге. Не все задерживаются в столице и добиваются успехов, но даже приглашение «Спартаком» Станковича стало настоящим сюрпризом. Не думали, что тренер с амбициями – Деян хочет работать в Серии А, согласится прилететь в Москву.
Справедливым будет утверждение, что Николич пошел навстречу руководству ЦСКА, когда возглавил команду. У «армейцев» не было под рукой сильного тренера на замену Федотову, а серб легко мог найти клуб в Европе, что в итоге сделал через год. Марко выиграл Кубок России, как и его российский предшественник, но не считает, что с нынешними расходами и долгами ЦСКА можно победить в РПЛ. В таком случае Николич поступил честно, потому что теперь у его сменщика будет возможность приступить к работе с важной для футбола мотивацией.
Сильные иностранцы не спешат в Москву
Марцел Личка не хочет больше работать в РПЛ. После противоречивых лет в «Динамо» надеется возглавить клуб из еврокубков. Матиас Алмейда, которого фанаты могут помнить по игре за «Лацио», «Интер» и «Парму», тоже не спешит. Аргентинцу, который возглавлял недавно как раз АЕК, предложил контракт клуб, откуда греки переманили Николича. Прямо обмен футбольными семьями. А реальные родственники Алмейды предпочитают жить в теплой Греции, тренеры всегда должны учитывать желание жены и взрослеющих детей.
Свою супругу Алмейда знает давно. Они познакомились, когда Матиас играл за «Ривер Плейт». Сеньора Лусиана была моделью, репортером на ЧМ-98, актрисой, а потом стала мамой, в семье три дочери. Девушки жили в Аргентине, Мексике, США и Греции за последние десять лет. Не будем исключать отказ подростков и их матери от переезда в Москву. Директор ЦСКА Бабаев будет рассказывать о ресторанах и бутиках, но если София, Азуль и Серена – фанатки солнышка, то идея о переезде в стереотипно холодную Россию им не по душе.
Алмейда ждёт, чтобы его пригласили в Италию, поэтому вряд ли быстро согласится. Также есть сомнения, что наставник АЕКа, который проиграл все шесть матчей чемпионского плей-офф в Греции, подходит ЦСКА. У «армейцев» упрямый клуб бойцов. Роше и Кисляку нужен толковый и спокойный наставник. Алмейда не самый успешный аргентинский тренер. Впрочем, Личка тоже вряд ли подходит, ведь у чеха огромные проблемы с организацией игры в защите, а ЦСКА строится от обороны. Поиски нового наставника продолжаются.
Среди россиян нет подходящего кандидата
Директор по коммуникации ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что Личка хочет работать западнее, а Черчесова нет среди кандидатов, хотя у Станислава Саламовича есть желание вернуться в РПЛ. После ухода Николича последнее, что нужно Гинеру – пригласить в клуб «спартаковца». Конечно, вряд ли бывший владелец команды управляет в той мере, что раньше, но в ЦСКА остались люди, которые понимают разницу между приглашением бывшего тренера «Локомотива» Николича и ставкой на Черчесова, учитывая его богатый опыт конфликтов с футболистами.
Не хватало ещё, чтобы Акинфеева на старости футбольных лет приглашали «выйти поговорить». Карпин направляется в «Динамо», поэтому в списках ЦСКА появляются такие отечественные кандидатуры, как Осинькин. Бывший наставник «Крыльев Советов» точно не худший российский тренер, но у него не получилось в прошлом сезоне с самарцами. Странно будет доверять опытному наставнику непростой для работы ЦСКА. Трансферов за большие деньги точно не будет. В любой момент клуб может потерять несколько лидеров.
Роша, Мойзес, Дивеев, Файзуллаев и Обляков не клялись в футбольной верности «армейцам», а опытного Пьянича может не устроить идея с понижением зарплаты. Впереди у ЦСКА новые испытания. Весной они достойно прошли короткий отрезок, взяли медали в РПЛ и Кубок страны. И этого мало для мотивации коллектива на большие подвиги. Вторая строчка и предыдущий кубковый трофей Федотова не изменили ход «армейской» истории. Команда по-прежнему опасна для каждого соперника, но выбор тренера – критически важный шаг.
Точно не стоит возвращать Газзаева, который 20 лет назад выиграл Кубок УЕФА. А если говорить серьезно, то нет идеальной готовой кандидатуры, ведь даже ставка на Николича вызывала сомнения у части фанатов. Снова придется делать опасный выбор в надежде на конечный успех. Будь свободным тренер Слуцкий, могли снова вступить в привычную речку. Тем более Леонид Викторович после вылета из РПЛ с «Рубином» хотел бы отбелить репутацию. Но бывший чемпион с ЦСКА успешно работает в Китае, был вторым в прошлом сезоне.
Сейчас Слуцкий идет на первой строчке в чемпионате Китая. Леонид Викторович гостил в Москве, но не вернется в Россию прямо сейчас. ЦСКА, скорее всего, пригласит очередного иностранца. Важно, что сербский тренер Николич навел порядок на поле, опробовал две разные схемы. Но помним, что «армейцы» неважно сыграли прошлой осенью. Нет гарантий, что перепады формы ушли надолго, так как нет кадрового запаса прочности. Хотя расходы ЦСКА в районе 7 миллиардов рублей (75-80 млн евро), клуб завершил финансовый год с долгами.
Спасибо!
В общем подводя итог, исходя из многомиллионных затрат на хороших игроков, можно сделать вывод: не такие уж и плохие финансовые дела в клубе...
Спасибо!
В общем подводя итог, исходя из многомиллионных затрат на хороших игроков, можно сделать вывод: не такие уж и плохие финансовые дела в клубе...
1. Не будем спорить на деньги Лукойла строил Федун стадион или на свои личные, точно также как и Гинер...
2. А всё же откуда деньги на футболистов и не малые, если висит кредит?
1. Не будем спорить на деньги Лукойла строил Федун стадион или на свои личные, точно также как и Гинер...
2. А всё же откуда деньги на футболистов и не малые, если висит кредит?
Надо дать шанс Алексею, хуже не будет.
Надо дать шанс Алексею, хуже не будет.
Жить надо по средствам... Денег нет, а за млн. долларов покупают игроков...
Уход Николича окутан дымкой тайны...
Жена, дети... - отмаз это всё...
И главное - не видно тренерской очереди в армейский клуб.
Жить надо по средствам... Денег нет, а за млн. долларов покупают игроков...
Уход Николича окутан дымкой тайны...
Жена, дети... - отмаз это всё...
И главное - не видно тренерской очереди в армейский клуб.