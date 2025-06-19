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Кучаев близок к продлению контракта с «Ростовом»

вчера, 15:06

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Сейчас мы обсуждаем новый контракт Константина Кучаева с «Ростовом». Переговоры находятся на финальной стадии.

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Все комментарии
a-league
a-league
вчера в 15:52, ред.
В молодёжке и Ростове-2 есть свои талантливые пацанята (почти бесплатно). Зачем собирать весь РПЛ-овский шлак за немалые деньги ? Если это новый гендир Гончаров (которого назначил Слюсарев) уже потянулся своими липкими лапками к финансовым потокам, тогда всё понятно.
Ни бездарь - Сутормин, ни Кучаев команде не нужны. Хорика своё тоже отыграл, но его оставить в структуре клуба, как своего
97u7pedgqr69
97u7pedgqr69
вчера в 15:13
Ростову ничего не остается, половина команды сбежала в Москву.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:12
Значит все устраивает обе стороны
Гость
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