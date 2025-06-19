Кучаев близок к продлению контракта с «Ростовом»

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
Сейчас мы обсуждаем новый контракт Константина Кучаева с «Ростовом». Переговоры находятся на финальной стадии.
Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
Сейчас мы обсуждаем новый контракт Константина Кучаева с «Ростовом». Переговоры находятся на финальной стадии.
Ни бездарь - Сутормин, ни Кучаев команде не нужны. Хорика своё тоже отыграл, но его оставить в структуре клуба, как своего
Ни бездарь - Сутормин, ни Кучаев команде не нужны. Хорика своё тоже отыграл, но его оставить в структуре клуба, как своего