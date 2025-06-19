Севикян покидает «Локомотив»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что полузащитник Эдгар Севикян покинул команду после завершения срока аренды и вернулся в венгерский «Ференцварош».
Севикян — воспитанник академии «железнодорожников». В прошлом сезоне он провёл 20 матчей за основной состав «Локомотива» и отдал четыре результативные передачи.
В остальных же клубах, ПОСЛЕ Пари НН, смотрелся очень НЕубедительно.
Это потому, что рядом Юрана не было! ))
В остальных же клубах, ПОСЛЕ Пари НН, смотрелся очень НЕубедительно.
Это потому, что рядом Юрана не было! ))