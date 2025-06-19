 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Севикян покидает «Локомотив»

вчера, 12:36

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что полузащитник Эдгар Севикян покинул команду после завершения срока аренды и вернулся в венгерский «Ференцварош».

Севикян — воспитанник академии «железнодорожников». В прошлом сезоне он провёл 20 матчей за основной состав «Локомотива» и отдал четыре результативные передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноАнтон Мухин перешёл из «Пари НН» в «Сокол» на правах аренды
Вчера, 11:20
ОфициальноСауль Гуарирапа покидает ЦСКА
Вчера, 11:11
Новый рулевой «Крыльев» хочет видеть в команде Зиньковского и Салтыкова
08 июня
ОфициальноРяд футболистов покинули «Оренбург»
04 июня Фото
Сутормин: «Есть желание остаться в „Ростове“»
02 июня
В «Локомотиве» приняли решение по Севикяну
28 мая
 
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:55
Только в ПАРИ НН из него Сергей Юран человека сделал.
В остальных же клубах, ПОСЛЕ Пари НН, смотрелся очень НЕубедительно.
Это потому, что рядом Юрана не было! ))
112910415
112910415
вчера в 14:28
жизнь штука сложная
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:57
Вот "Ирония судьбы" - получается был в аренде в родном клубе...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 