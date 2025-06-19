Севикян покидает «Локомотив»

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вчера, 12:36

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что полузащитник покинул команду после завершения срока аренды и вернулся в венгерский «Ференцварош».

Севикян — воспитанник академии «железнодорожников». В прошлом сезоне он провёл 20 матчей за основной состав «Локомотива» и отдал четыре результативные передачи.